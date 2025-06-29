Войска РФ продвинулись в Малиновке Запорожской области, - DeepState. КАРТА
Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Малиновке (центр Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что рашисты оккупировали Новоселку, Запорожье, Отрадное в Донецкой области. Также в DeepState сообщали, что враг имеет значительные успехи в продвижении в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Xander G
показать весь комментарий29.06.2025 13:16 Ответить Мне нравится 15 Ссылка
✘
Xander G
показать весь комментарий29.06.2025 13:27 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий29.06.2025 13:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Олег Медведев #509198
показать весь комментарий29.06.2025 13:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий29.06.2025 13:49 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий29.06.2025 13:52 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
олег иванов #434516
показать весь комментарий29.06.2025 14:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий29.06.2025 14:06 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль