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Войска РФ продвинулись в Малиновке Запорожской области, - DeepState. КАРТА

Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Малиновке (центр Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Запорожской области и в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Малиновка карта

Ранее сообщалось, что рашисты оккупировали Новоселку, Запорожье, Отрадное в Донецкой области. Также в DeepState сообщали, что враг имеет значительные успехи в продвижении в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля.

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Запорожская область (3251) Пологовский район (80) Малиновка (5) DeepState (175)


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29.06.2025 13:16 Ответить
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29.06.2025 13:27 Ответить
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29.06.2025 13:39 Ответить
Мразь ты зеленая,сколько побратимов там полягло...я сам там мог остатся,будь ты проклята падаль жидовская на веки вечные!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.06.2025 13:46 Ответить
Хотіли побачити стратегію творожнікова в контексті звільнення курської народної республіки? Ось вона. ""Відтягнули" як він каже.
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29.06.2025 13:49 Ответить
Малинівка. А наш Попандопуло на посаді президента в цей час десь шаурму жре, краде та казки ********* розповідає.
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29.06.2025 13:52 Ответить
Найдосвідченіший був готовий за Крим загинути,а тут якась Малинівка.Не відволікайте Верховного на усілякі дрібниці.
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29.06.2025 14:05 Ответить
% пишаються своїм вибором 🤡...страшна історична помилка українців...
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29.06.2025 14:06 Ответить
 
 