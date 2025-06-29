Войска РФ продвинулись в Малиновке Запорожской области, - DeepState. КАРТА

Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Малиновке (центр Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Запорожской области и в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Ранее сообщалось, что рашисты оккупировали Новоселку, Запорожье, Отрадное в Донецкой области. Также в DeepState сообщали, что враг имеет значительные успехи в продвижении в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля.