Війська РФ просунулися у Малинівці Запорізької області, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають просування на території Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Малинівці (центр Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що рашисти окупували Новосілку, Запоріжжя, Одрадне на Донеччині. Також у DeepState повідомляли, що ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля.
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