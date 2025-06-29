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Війська РФ просунулися у Малинівці Запорізької області, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування на території Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Малинівці (центр Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Запорізькій області та на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Малинівка карта

Раніше повідомлялося, що рашисти окупували Новосілку, Запоріжжя, Одрадне на Донеччині. Також у DeepState повідомляли, що ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля.

Автор: 

Запорізька область (3785) Пологівський район (80) Малинівка (5) DeepState (176)


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Топ коментарі
+18
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29.06.2025 13:16 Відповісти
+12
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29.06.2025 13:27 Відповісти
+8
Малинівка. А наш Попандопуло на посаді президента в цей час десь шаурму жре, краде та казки ********* розповідає.
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29.06.2025 13:52 Відповісти
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29.06.2025 13:16 Відповісти
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29.06.2025 13:27 Відповісти
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29.06.2025 13:39 Відповісти
Мразь ты зеленая,сколько побратимов там полягло...я сам там мог остатся,будь ты проклята падаль жидовская на веки вечные!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.06.2025 13:46 Відповісти
Хотіли побачити стратегію творожнікова в контексті звільнення курської народної республіки? Ось вона. ""Відтягнули" як він каже.
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29.06.2025 13:49 Відповісти
Малинівка. А наш Попандопуло на посаді президента в цей час десь шаурму жре, краде та казки ********* розповідає.
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29.06.2025 13:52 Відповісти
Найдосвідченіший був готовий за Крим загинути,а тут якась Малинівка.Не відволікайте Верховного на усілякі дрібниці.
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29.06.2025 14:05 Відповісти
% пишаються своїм вибором 🤡...страшна історична помилка українців...
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29.06.2025 14:06 Відповісти
330 млн грн. в Запоріжжі планують виділити на ремонт колишнього ДК "Металургів".
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29.06.2025 16:19 Відповісти
 
 