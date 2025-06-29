Війська РФ просунулися у Малинівці Запорізької області, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування на території Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся у Малинівці (центр Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Запорізькій області та на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Раніше повідомлялося, що рашисти окупували Новосілку, Запоріжжя, Одрадне на Донеччині. Також у DeepState повідомляли, що ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля.