Ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля, - DeepState

На ділянці вже колишньої ТГр "Вугледар" продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

В повідомленні йдеться, що починаючи від Олексіївки і аж до Зеленого Поля противник здійснює постійні штурмові дії, залучаючи велику кількість піхоти.

На уточненні перебувають населені пункти Олексіївка та Багатир.

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Крім того, противник активно здійснює тиск із Запоріжжя в напрямку Зірки. Тисне в районі Комара і активно заводить туди піхоту, щоб спробувати забрати село повністю і закріпитися в ньому. Здійснюються постійні штурмові дії по відтинку Шевченко-Вільне Поле-Новосілка.

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