21 881 9
Ворог має просування на Донеччині та у Запорізькій області, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники мають просування на території Донецької та Запорізької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Ворог просунувся у Шевченку (Волноваський район, Донецька область), Кам'янському (Василівський район, Запорізька область), біля Бурлацького (Волноваський район, Донецька область) та Вільного Поля (Волноваський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар26.06.2025 14:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар26.06.2025 14:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар26.06.2025 14:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Jeugen Schorf
показати весь коментар26.06.2025 14:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар26.06.2025 14:12 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Jeugen Schorf
показати весь коментар26.06.2025 14:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Трощинський #576088
показати весь коментар26.06.2025 15:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
lexos slex
показати весь коментар26.06.2025 16:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль