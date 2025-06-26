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Ворог має просування на Донеччині та у Запорізькій області, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники мають просування на території Донецької та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Ворог просунувся у Шевченку (Волноваський район, Донецька область), Кам'янському (Василівський район, Запорізька область), біля Бурлацького (Волноваський район, Донецька область) та Вільного Поля (Волноваський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ окупували Андріївку та Костянтинопіль і просунулися біля Олексіївки, Дніпроенергії та в Шевченку, - DeepState. КАРТИ

Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState

Автор: 

Запорізька область (3782) Донецька область (8942) Волноваський район (298) Василівський район (55) Шевченко (6) Вільне Поле (3) Кам’янське (4) Бурлацьке (13) DeepState (176)


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Генштаб сьогодні казав шо все відбили
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26.06.2025 14:10 Відповісти
а що вони повинні казати, по-вашому? що треба збирати чумадани
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26.06.2025 14:36 Відповісти
Повинні казати як воно є - Діп Стейт сказав шо кацапи просунулись - то шо ломанулись з України - для чого ці крайнощі
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26.06.2025 14:44 Відповісти
Чим?!!! Техніка рухлядь, і люди *****… Один я тут - д'Артаньян!
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26.06.2025 14:38 Відповісти
Чашечка кримської кави все віддаляється та віддаляється...
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26.06.2025 14:12 Відповісти
Ух-ти, а мене на карті видно? Я тут взимку на моцикє вчився їздити!
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26.06.2025 14:35 Відповісти
Єврейський клоун все мандрує світами. Це євреї в Ізраїлі займаються армією, обороною, економікою... У нас єврей лише очі замилює. І замість Генерала перемоги Залужного ставить московита сирського.
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26.06.2025 15:39 Відповісти
Ворог має просування, Україна не має виробництва мін. Занадто недосяжна технологія з пружини і вибухівки. Ой це ж конспірологія, наратив і психооп, забанить-заборонить.
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26.06.2025 16:36 Відповісти
 
 