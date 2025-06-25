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Війська РФ окупували Андріївку та Костянтинопіль і просунулися біля Олексіївки, Дніпроенергії та в Шевченку, - DeepState. КАРТИ
Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль і має територіальні здобутки на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог окупував Андріївку (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) та Костянтинопіль (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області ), а також просунувся біля Олексіївки (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) , Дніпроенергії (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та у Шевченку (селище Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Николай Влад
показати весь коментар25.06.2025 14:01 Відповісти Посилання
+7 Денис Енергодарський
показати весь коментар25.06.2025 13:54 Відповісти Посилання
+7 Андрій Макогон
показати весь коментар25.06.2025 15:53 Відповісти Посилання
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«Ми маємо практично мільйонну армію. Воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Приблизно 40 % займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими... Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, які воюють уже 3-4 роки на передовій, а є ті, хто весь час перебуває на полігонах чи в інших тилових підрозділах. І це створює військову нерівність, яку треба усунути», - сказав Федієнко.
Та й практично небоєздатні підрозділи ТРО постійно вигрібають на підсилення, а потім жаліються що фронт у них сиплеться.
Та й насправді таке співвідношення й повинно бути у ЦАХАЛ 1до7-10.
Наш сонцесяйний тільки на останній політ на саміт витратив гроші на сотню дронів і засобів РЕБ...
Вчора якраз було відео з Серебрянського лісу від бійців, що там воюють.
«Якщо про Костянтинопіль в доповідях просто не хотіли казати правду і подавати як втрачене, <…> то з Андріївкою ще більш важче. Останнім часом на багатьох ділянках, <…> в звичку входить тримати одну-дві позиції з людьми в населеному пункті і подавати цей населений пункт як «утримуваний», навіть якщо позиції перебувають в оточенні ворога. <…> Часто інформація про реальну втрату і реальне утримання змішується, і доводиться ретельніше працювати, щоб з'ясувати істину.
Так сталося і з населеним пунктом Андріївка, де <…> сіра зона трималася довго не просто так, її намагалися утримати шляхом збережень багатьох позицій, через які просочувався противник.
Попри це, хлопцям при відході вдалося навіть взяти полоненого. Вічна слава тим, кому вийти не вдалося.
Дана ситуація вчергове доводить, що недостатньо просто подивитися на одне відео, щоб намалювати ЛБЗ. Ну, і хочеться знову прокричати - брехня нас всіх погубить»