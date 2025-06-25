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Новини Оновлені карти DeepState
21 015 19

Війська РФ окупували Андріївку та Костянтинопіль і просунулися біля Олексіївки, Дніпроенергії та в Шевченку, - DeepState. КАРТИ

Андріївка та Костянтинопіль

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль і має територіальні здобутки на Донеччині. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Андріївку (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької областіта Костянтинопіль (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області ), а також просунувся біля Олексіївки (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області, Дніпроенергії (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та у Шевченку (селище Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог окупував Новомихайлівку на Донеччині, також має просування біля низки населених пунктів, - DeepState. МАПИ

Андріївка Костянтинопіль
Андріївка та Костянтинопіль

Олексіївка карта
Олексіївка 

Дніпроенергія
Дніпроенергія

Шевченко
Шевченко

Автор: 

Донецька область (8932) Волноваський район (297) Костянтинопіль (76) Андріївка (18) DeepState (175)


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Топ коментарі
+10
Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко заявив, що зі всієї майже мільйонної української армії на передовій задіяно лише 20% військових. Інші - в тилу чи займаються забезпеченням.

«Ми маємо практично мільйонну армію. Воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Приблизно 40 % займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими... Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, які воюють уже 3-4 роки на передовій, а є ті, хто весь час перебуває на полігонах чи в інших тилових підрозділах. І це створює військову нерівність, яку треба усунути», - сказав Федієнко.
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25.06.2025 14:01 Відповісти
+7
Я там рядом. Не дуже допомогають реби особливо коли дрони на волокні. Що не виїзд мінус машина
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25.06.2025 13:54 Відповісти
+7
На нуль кидають піджаків як офіцерів та бусифікованих дядьків як піхоту. Професійні офіцери намагаються як подалі триматися від передової. Вони ж не дурні.
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25.06.2025 15:53 Відповісти
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Вчора показували пацанів в Серебрянському лісі - розказують - з землянки не можна навіть по нужді сходити - дрони цілий день над головою висят а тут відійти на 50 - 100 - 300 м - куди? - на смерть?
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25.06.2025 13:38 Відповісти
А де наші засоби РЕБ та інша антидронова протидія на "нолі"? Вона що - зовсім відсутня? На цей рахунок пацани з Серебрянського лісу щось говорять?
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25.06.2025 13:46 Відповісти
За наші дрони нігуя - но можна догадатись - якшо кацапи цілий день над ними - говорять шо на одного нашого солдата - вісім кацапів - отакий реал
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25.06.2025 13:52 Відповісти
Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко заявив, що зі всієї майже мільйонної української армії на передовій задіяно лише 20% військових. Інші - в тилу чи займаються забезпеченням.

«Ми маємо практично мільйонну армію. Воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Приблизно 40 % займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими... Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, які воюють уже 3-4 роки на передовій, а є ті, хто весь час перебуває на полігонах чи в інших тилових підрозділах. І це створює військову нерівність, яку треба усунути», - сказав Федієнко.
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25.06.2025 14:01 Відповісти
Сирський , вступаючи на посаду Головкома , казав приблизно те саме ... І обіцяв масштабну інспекцію частин не задіяних на фронті ... результат = 0
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25.06.2025 14:18 Відповісти
Ну чого 0, добре пам'ятаю як лилася зрада коли обслугу аеродромів та ппо погнали у піхоту.
Та й практично небоєздатні підрозділи ТРО постійно вигрібають на підсилення, а потім жаліються що фронт у них сиплеться.
Та й насправді таке співвідношення й повинно бути у ЦАХАЛ 1до7-10.
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26.06.2025 02:14 Відповісти
Ты уже на передовой, или из Польши комментарии пишешь? Воины диванные.
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25.06.2025 16:47 Відповісти
Це такий *******....
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26.06.2025 00:55 Відповісти
Павло Бубенко#551281
Наш сонцесяйний тільки на останній політ на саміт витратив гроші на сотню дронів і засобів РЕБ...
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25.06.2025 13:53 Відповісти
Я там рядом. Не дуже допомогають реби особливо коли дрони на волокні. Що не виїзд мінус машина
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25.06.2025 13:54 Відповісти
Реби проти оптоволокна не діють.
Вчора якраз було відео з Серебрянського лісу від бійців, що там воюють.
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25.06.2025 13:55 Відповісти
Особливо, коли 70 річна особь, виживша з ума, починає щось коментувати, то це дуже епічно.
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25.06.2025 17:05 Відповісти
Таке уже давно і всюди.
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25.06.2025 14:31 Відповісти
На нуль кидають піджаків як офіцерів та бусифікованих дядьків як піхоту. Професійні офіцери намагаються як подалі триматися від передової. Вони ж не дурні.
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25.06.2025 15:53 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko/76421 Цаплієнко. Брехня нас всіх погубить, - так ресурс DeepState пише про окупацію Андріївки і Костянтинополя.

«Якщо про Костянтинопіль в доповідях просто не хотіли казати правду і подавати як втрачене, <…> то з Андріївкою ще більш важче. Останнім часом на багатьох ділянках, <…> в звичку входить тримати одну-дві позиції з людьми в населеному пункті і подавати цей населений пункт як «утримуваний», навіть якщо позиції перебувають в оточенні ворога. <…> Часто інформація про реальну втрату і реальне утримання змішується, і доводиться ретельніше працювати, щоб з'ясувати істину.

Так сталося і з населеним пунктом Андріївка, де <…> сіра зона трималася довго не просто так, її намагалися утримати шляхом збережень багатьох позицій, через які просочувався противник.

Попри це, хлопцям при відході вдалося навіть взяти полоненого. Вічна слава тим, кому вийти не вдалося.

Дана ситуація вчергове доводить, що недостатньо просто подивитися на одне відео, щоб намалювати ЛБЗ. Ну, і хочеться знову прокричати - брехня нас всіх погубить»
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26.06.2025 00:15 Відповісти
Міністерство оборони заключило контракт з провідним підприємством республіки Того у галузі виготовлення протипіхотних мін. Група інженерів вже приступила до установки обладнання в цехах і передачі технології українським науковцям і спеціалістам.
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26.06.2025 01:32 Відповісти
На фронті одне й теж - відступ триває ... а ЛІДОР таким радісним виглядає на світлині з Трампом в Гаазі - все у нього та його ЗЕкоМАНДИ добре, на відміну від України.
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26.06.2025 09:27 Відповісти
 
 