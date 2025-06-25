Війська РФ окупували Андріївку та Костянтинопіль і просунулися біля Олексіївки, Дніпроенергії та в Шевченку, - DeepState. КАРТИ

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль і має територіальні здобутки на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Андріївку (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) та Костянтинопіль (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області ), а також просунувся біля Олексіївки (село Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області) , Дніпроенергії (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та у Шевченку (селище Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог окупував Новомихайлівку на Донеччині, також має просування біля низки населених пунктів, - DeepState. МАПИ



Андріївка та Костянтинопіль



Олексіївка



Дніпроенергія



Шевченко