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Новости Обновленные карты DeepState
21 025 19

Войска РФ оккупировали Андреевку и Константинополь и продвинулись возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченко, - DeepState

Андреевка и Константинополь

Враг оккупировал Андреевку и Константинополь и имеет территориальные достижения в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Андреевку (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Константинополь (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области ), а также продвинулся возле Алексеевки (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) , Днепроэнергии (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и в Шевченке (поселок Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг оккупировал Новомихайловку в Донецкой области, также имеет продвижение возле ряда населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Андреевка Константинополь
Андреевка и Константинополь

Алексеевка карта
Алексеевка

Днепроэнергия
Днепроэнергия

Шевченко
Шевченко

Автор: 

Донецкая область (10119) Волновахский район (295) Константинополь (76) Андреевка (18) DeepState (174)


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Топ комментарии
+10
Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко заявив, що зі всієї майже мільйонної української армії на передовій задіяно лише 20% військових. Інші - в тилу чи займаються забезпеченням.

«Ми маємо практично мільйонну армію. Воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Приблизно 40 % займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими... Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, які воюють уже 3-4 роки на передовій, а є ті, хто весь час перебуває на полігонах чи в інших тилових підрозділах. І це створює військову нерівність, яку треба усунути», - сказав Федієнко.
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25.06.2025 14:01 Ответить
+7
Я там рядом. Не дуже допомогають реби особливо коли дрони на волокні. Що не виїзд мінус машина
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25.06.2025 13:54 Ответить
+7
На нуль кидають піджаків як офіцерів та бусифікованих дядьків як піхоту. Професійні офіцери намагаються як подалі триматися від передової. Вони ж не дурні.
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25.06.2025 15:53 Ответить
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Вчора показували пацанів в Серебрянському лісі - розказують - з землянки не можна навіть по нужді сходити - дрони цілий день над головою висят а тут відійти на 50 - 100 - 300 м - куди? - на смерть?
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25.06.2025 13:38 Ответить
А де наші засоби РЕБ та інша антидронова протидія на "нолі"? Вона що - зовсім відсутня? На цей рахунок пацани з Серебрянського лісу щось говорять?
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25.06.2025 13:46 Ответить
За наші дрони нігуя - но можна догадатись - якшо кацапи цілий день над ними - говорять шо на одного нашого солдата - вісім кацапів - отакий реал
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25.06.2025 13:52 Ответить
Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко заявив, що зі всієї майже мільйонної української армії на передовій задіяно лише 20% військових. Інші - в тилу чи займаються забезпеченням.

«Ми маємо практично мільйонну армію. Воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Приблизно 40 % займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими... Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, які воюють уже 3-4 роки на передовій, а є ті, хто весь час перебуває на полігонах чи в інших тилових підрозділах. І це створює військову нерівність, яку треба усунути», - сказав Федієнко.
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25.06.2025 14:01 Ответить
Сирський , вступаючи на посаду Головкома , казав приблизно те саме ... І обіцяв масштабну інспекцію частин не задіяних на фронті ... результат = 0
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25.06.2025 14:18 Ответить
Ну чого 0, добре пам'ятаю як лилася зрада коли обслугу аеродромів та ппо погнали у піхоту.
Та й практично небоєздатні підрозділи ТРО постійно вигрібають на підсилення, а потім жаліються що фронт у них сиплеться.
Та й насправді таке співвідношення й повинно бути у ЦАХАЛ 1до7-10.
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26.06.2025 02:14 Ответить
Ты уже на передовой, или из Польши комментарии пишешь? Воины диванные.
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25.06.2025 16:47 Ответить
Це такий *******....
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26.06.2025 00:55 Ответить
Павло Бубенко#551281
Наш сонцесяйний тільки на останній політ на саміт витратив гроші на сотню дронів і засобів РЕБ...
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25.06.2025 13:53 Ответить
Я там рядом. Не дуже допомогають реби особливо коли дрони на волокні. Що не виїзд мінус машина
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25.06.2025 13:54 Ответить
Реби проти оптоволокна не діють.
Вчора якраз було відео з Серебрянського лісу від бійців, що там воюють.
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25.06.2025 13:55 Ответить
Особливо, коли 70 річна особь, виживша з ума, починає щось коментувати, то це дуже епічно.
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25.06.2025 17:05 Ответить
Таке уже давно і всюди.
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25.06.2025 14:31 Ответить
На нуль кидають піджаків як офіцерів та бусифікованих дядьків як піхоту. Професійні офіцери намагаються як подалі триматися від передової. Вони ж не дурні.
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25.06.2025 15:53 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/76421 Цаплієнко. Брехня нас всіх погубить, - так ресурс DeepState пише про окупацію Андріївки і Костянтинополя.

«Якщо про Костянтинопіль в доповідях просто не хотіли казати правду і подавати як втрачене, <…> то з Андріївкою ще більш важче. Останнім часом на багатьох ділянках, <…> в звичку входить тримати одну-дві позиції з людьми в населеному пункті і подавати цей населений пункт як «утримуваний», навіть якщо позиції перебувають в оточенні ворога. <…> Часто інформація про реальну втрату і реальне утримання змішується, і доводиться ретельніше працювати, щоб з'ясувати істину.

Так сталося і з населеним пунктом Андріївка, де <…> сіра зона трималася довго не просто так, її намагалися утримати шляхом збережень багатьох позицій, через які просочувався противник.

Попри це, хлопцям при відході вдалося навіть взяти полоненого. Вічна слава тим, кому вийти не вдалося.

Дана ситуація вчергове доводить, що недостатньо просто подивитися на одне відео, щоб намалювати ЛБЗ. Ну, і хочеться знову прокричати - брехня нас всіх погубить»
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26.06.2025 00:15 Ответить
Міністерство оборони заключило контракт з провідним підприємством республіки Того у галузі виготовлення протипіхотних мін. Група інженерів вже приступила до установки обладнання в цехах і передачі технології українським науковцям і спеціалістам.
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26.06.2025 01:32 Ответить
На фронті одне й теж - відступ триває ... а ЛІДОР таким радісним виглядає на світлині з Трампом в Гаазі - все у нього та його ЗЕкоМАНДИ добре, на відміну від України.
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26.06.2025 09:27 Ответить
 
 