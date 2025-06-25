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Войска РФ оккупировали Андреевку и Константинополь и продвинулись возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченко, - DeepState
Враг оккупировал Андреевку и Константинополь и имеет территориальные достижения в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Андреевку (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Константинополь (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области ), а также продвинулся возле Алексеевки (село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) , Днепроэнергии (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и в Шевченке (поселок Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
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+10 Николай Влад
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+7 Денис Енергодарський
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+7 Андрій Макогон
показать весь комментарий25.06.2025 15:53 Ответить Ссылка
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«Ми маємо практично мільйонну армію. Воюють там відсотків 20 - це в кращому випадку. Приблизно 40 % займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими... Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, які воюють уже 3-4 роки на передовій, а є ті, хто весь час перебуває на полігонах чи в інших тилових підрозділах. І це створює військову нерівність, яку треба усунути», - сказав Федієнко.
Та й практично небоєздатні підрозділи ТРО постійно вигрібають на підсилення, а потім жаліються що фронт у них сиплеться.
Та й насправді таке співвідношення й повинно бути у ЦАХАЛ 1до7-10.
Наш сонцесяйний тільки на останній політ на саміт витратив гроші на сотню дронів і засобів РЕБ...
Вчора якраз було відео з Серебрянського лісу від бійців, що там воюють.
«Якщо про Костянтинопіль в доповідях просто не хотіли казати правду і подавати як втрачене, <…> то з Андріївкою ще більш важче. Останнім часом на багатьох ділянках, <…> в звичку входить тримати одну-дві позиції з людьми в населеному пункті і подавати цей населений пункт як «утримуваний», навіть якщо позиції перебувають в оточенні ворога. <…> Часто інформація про реальну втрату і реальне утримання змішується, і доводиться ретельніше працювати, щоб з'ясувати істину.
Так сталося і з населеним пунктом Андріївка, де <…> сіра зона трималася довго не просто так, її намагалися утримати шляхом збережень багатьох позицій, через які просочувався противник.
Попри це, хлопцям при відході вдалося навіть взяти полоненого. Вічна слава тим, кому вийти не вдалося.
Дана ситуація вчергове доводить, що недостатньо просто подивитися на одне відео, щоб намалювати ЛБЗ. Ну, і хочеться знову прокричати - брехня нас всіх погубить»