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Новости Обновленные карты DeepState
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Враг оккупировал Новомихайловку в Донецкой области, также имеет продвижение возле ряда населенных пунктов, - DeepState

Российские захватчики оккупировали село в Донецкой области, также имеют продвижение на Сумщине, Луганщине, Донетчине и Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Новомихайловку (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Радьковки (Сумской район, Сумская область), Грековки (Сватовский район, Луганская область), Нелеповки (Бахмутский район, Донецкая область), Романовки (Краматорский район, Донецкая область), Новоторецкого (Покровский район, Донецкая область), в Голубовке (Купянский район, Харьковская область) и Леонидовке (Бахмутский район, Донецкая область).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко, - DeepState. КАРТЫ

Карты боевых действий
Карты боевых действий
Карты боевых действий
Карты боевых действий
Карты боевых действий
Карты боевых действий
Карты боевых действий

Автор: 

Сумская область (3403) Донецкая область (10126) Луганская область (6517) Харьковская область (1177) Бахмутский район (513) Краматорский район (417) Покровский район (729) Сватовский район (14) Сумский район (304) Купянский район (269) Нелеповка (8) Леонидовка (4) Романовка (4) Новомихайловка (3) Новоторецкое (2) Голубовка (1) Грековка (1) Радьковка (1) DeepState (175)


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Топ комментарии
+9
рашка може собі дозволити воювати м'ясом. А у нас бажаючі померти закінчилися.
Воювати піхоті в мільйон разів простіше, якщо ворога знищили дрони.
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24.06.2025 10:26 Ответить
+8
А верховний ішак в цей час подорожує світом та фоткається з королями для сімейного альбому. На нари пройдисвіта мохнатого!
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24.06.2025 09:25 Ответить
+8
А що трапляється з 27 тисячами мобілізованих щомісяця?
Звідки з'являються вакантні місця в ЗСУ?
Яка ваша думка?
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24.06.2025 11:33 Ответить
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Дуже добре.Зате ми контрнаступаємо.
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24.06.2025 09:08 Ответить
це фейк для лохів
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25.06.2025 06:27 Ответить
Хоч би раз можна було почути, ворог зупинений і розгромлений .
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24.06.2025 09:12 Ответить
Та було на днях, в Сумській області
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24.06.2025 19:50 Ответить
Радьківка, це харківська область, виправте.
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24.06.2025 09:13 Ответить
А верховний ішак в цей час подорожує світом та фоткається з королями для сімейного альбому. На нари пройдисвіта мохнатого!
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24.06.2025 09:25 Ответить
а ЯКИЙ результат ви хотіли після масових публікацій про "погане" ТЦК (московити аплодують стоячи) та поширення всякой маячні "азовця" з метою зганьбити репутацію честь та гідність командира однієї з найкращих ШТУРМОВИХ бригад?!
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24.06.2025 09:28 Ответить
Сила війська вимірюється технологіями, а не кількістю піхоти. Піхота не ефективна проти дронів і використовується лише як дешева заміна дронам.
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24.06.2025 09:34 Ответить
а наші населені пункти щодня окупують дрони, чи все ж таки піхота??
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24.06.2025 09:48 Ответить
рашка може собі дозволити воювати м'ясом. А у нас бажаючі померти закінчилися.
Воювати піхоті в мільйон разів простіше, якщо ворога знищили дрони.
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24.06.2025 10:26 Ответить
який "телеграм" вклав у твій мозок, що піти до ЗСУ це означає "померти"??????
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24.06.2025 10:37 Ответить
А що трапляється з 27 тисячами мобілізованих щомісяця?
Звідки з'являються вакантні місця в ЗСУ?
Яка ваша думка?
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24.06.2025 11:33 Ответить
Виповнюється 60 років, отримують поранення, збільшують чисельність ЗСУ, хворіють як будь які люди, і чому б "First" не замислитись про те куди йдуть названі )(уйлом (воно ж путін) лише по 50 тисяч добровольців щомісячно на Рашці?!
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24.06.2025 11:49 Ответить
Чому поранені та хворі не воюють потім? Навіщо їх заміняти мобілізованими? А навіщо збільшувати військо, якщо зброї не вистачає навіть на існуюче військо і військові змушені клянчити милостиню на дрони?
рашка воює м'ясом тому до неї нема питань. А ми?
Зрозуміло, "потєр нієт".
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24.06.2025 12:00 Ответить
А може треба час на лікування та не всі після цього є боєздатними? Чи це "неможливе" і усі повинні як на Рашці хоч на милицях знову йти на фронт?! Тому саме до тебе "First" як до посіпаки Кремля питань немає і знов чому тебе не цікавить куди поділися мобілізовані рашисти якщо чеченський Тік-токер закликає мобілізувати від 500 000 до 1 000 000 та якнайшвидше окрім тих хто й так йде за планом?! Пішов ти за крейсером Москва!
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24.06.2025 12:08 Ответить
У рашки населення в 5 разів більше, рашка воює м'ясом і тому у них величезні втрати. А ми?
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24.06.2025 12:13 Ответить
Припустимо, що воює 1.3 млн. людей. Тоді для заміни 60 річних потрібно 3 тис. людей на місяць. Навіщо збільшувати кількість людей, якщо їх і так багато і зброї на всіх не вистачить?
І що тоді трапляється з мобілізованими 24 тисячами людей на місяць? Звідки для них з'являються вакантні місця?
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24.06.2025 12:18 Ответить
Слухай, "математик", я вже бачу що ти вчишся їй в )(уйла (воно ж путін) в котрого чим вище курс іноземних валют до рубля, тим "краще" для бюджету країни, тож досить щось тупе продовжувати всовувати з твоєї рашистської хворої голови на здорову, і йди порахуй скільки мертвих рашистів всунули нам при передачі загиблих українців навіть в деяких випадках не перевіривши яка в них форма та наявність у ній документів. Тому повторюю - йди за крейсером "Москва"!
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24.06.2025 13:13 Ответить
Так би й прямо сказали: "в мене немає аргументів, тому можете ігнорувати мою брехню".
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24.06.2025 13:29 Ответить
Поки Кіборги не воюють і захоплювати або утримувати території може тільки піхота.

Якщо населений пункт без піхоти, то його і брати нічого. Заїхав, оборону влаштував і все.
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24.06.2025 10:39 Ответить
Неможливо взяти населений пункт піхотою, яку вбили дрони.
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24.06.2025 11:35 Ответить
5-10 просочилися піхотинця його візьмуть, дроноводи не зможуть себе захистити

до речі їх не беруть в полон, тому смерть.
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24.06.2025 12:00 Ответить
Піхотинці не просочаться, якщо ворожу піхоту вб'ють дрони - піхота не ефективна проти дронів.
Дроноводів ніхто не вб'є, якщо вони не будуть резервною піхотою та працюватимуть через ретранслятори зі Львова.
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24.06.2025 12:06 Ответить
Якби це ТцК та їх діїї не бачили наочно на вулицях, то і в публікаціїї ніхто б не повірив.
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24.06.2025 10:13 Ответить
а ЩО робить на вулиці ТЦК якщо 6.000.000 "чоловіків" не оновили свої дані у військкоматі??
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24.06.2025 10:26 Ответить
Ухилянт! Чого ти не окопі? Чому інші мають вмирати за твої заводи та землю Сумщини та Донбасу?
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24.06.2025 11:53 Ответить
Звідки данні про "6 000 000"?! Дай посилання брехливе "Vad Vad", і для чого ви всюди суєте щось за ТЦК коли його ця стаття зовсім не стосується. Ви що - тупий рашистський бот котрий запрограмовано писати щось про ТЦК навіть під статтями про рецепт салату?!
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24.06.2025 11:58 Ответить
недорозвинене! ти напевно з тих 6 мільйонів "чоловіків" у спідницях? на тобі посилання, але запам'ятай - це востаннє! не вистачало, щоб я таким як ти ще допомагав! https://24tv.ua/ru/6-millionov-ukraincev-ne-obnovili-******-uchetnye-dannye-24-kanal_n2662604
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24.06.2025 12:40 Ответить
Поки я на тобі "Vad Vad" бачу рашистський кокошнік, тож давай актуальне посилання на твою "правдиву" інфу а не від 14 жовтня 2024 коли Резерв+ лише пару місяців як починали впроваджувати та не верещи як свиня під ножем!
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24.06.2025 13:17 Ответить
та мені по барабану бачиш ти чи ні - онови облікові дані в ТЦК і ніхто за тобою не бігатиме!
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24.06.2025 14:47 Ответить
Прямо порушують конституцію, якою самі ж і трясуть.
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24.06.2025 12:02 Ответить
Здається що в тебе "Kravchenko Igor" рідною є рашистська конституція, ось нею й опікуйся скільки разів та як )(уйло (воно ж путін) її натягнуло по повній!
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24.06.2025 13:21 Ответить
Ти менше базікай про рашистьку, якщо ти щирий патріот- іди і виконуй свою, у всіх пунктах.
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24.06.2025 14:47 Ответить
Візьми свої 5 рублєй, ванька
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24.06.2025 19:51 Ответить
Генерал Якубець звернувся до солдат - не відходьте - бо ворог піде за вами до Краматорська Констянтинівки Дніпра .....
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24.06.2025 09:32 Ответить
І багато серед цих солдат жителів Краматорська, Констянтинівки, Дніпра?
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24.06.2025 09:37 Ответить
Шукав я щось стосовно подібного свіжого звернення генерала Якубець до солдат, шукав.... І НІЧОГО НЕ ЗНАЙШОВ. Тому або нехай "Валентин Коваль" надасть посилання, або це черговий фейк від рашистів та їх посіпак на сайті Цензора!!! Тож й обговорювати не бачу що!!!!
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24.06.2025 13:24 Ответить
Карти 2 та 6 це Харківська область. Радьковка є і в Харківській області і в Сумській області. Але в Сумській області від Радьковки до Сум 19 км. "Аналітики" з DeepState очевидно написали щось не те. А редактори с ЦН без перевірки інформації оприлюднили її і пішли пить каву.
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24.06.2025 09:50 Ответить
100% Перепощують бездумно - бачив це на вже декількох сайтах ... мова йде про Радьківку біля Куп'янська !
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24.06.2025 14:57 Ответить
В де ж пабєдоносна річ кремлівського сируна? Все...здувся? Мерзота гебешна!!!!
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24.06.2025 10:41 Ответить
Для того щоб продемонструвати швидкість просування рашистів надаю "новину" від того ж Цензора 24 СІЧНЯ 2024 року стосовно населеного пункту Новомихайлівка у Донецькій області: Росіяни намагаються зайти в Новомихайлівку на Донеччині, щоб повністю її окупувати Тобто ПІВТОРА РОКИ в них пішло на захоплення!!! Тому може не варто посипати голову попілос при подібних неприємних новинах?!
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24.06.2025 11:34 Ответить
Ну, тут все стабильно.
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24.06.2025 12:04 Ответить
На войне главное логистика.Если тебе перерезали логистику то все.Только отступать
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24.06.2025 23:31 Ответить
Вже починаєш звикати що з цим керівництвом не варто чекати на зупинку ворога і контрнаступ ,а чому не знищуєися логістика ворога на окупованих територіях де знаходится понад 600 тисяч орків їхні казарми ,склади ,логістика в Донецьку ,Луганську ,Мелітополі ітд чи жаль там "свои люди"це війна.
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25.06.2025 06:58 Ответить
Єврейський клоун може пояснити заміну Генерала перемоги Залужного на оце сирське нещастя?
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25.06.2025 07:30 Ответить
 
 