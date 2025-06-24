Враг оккупировал Новомихайловку в Донецкой области, также имеет продвижение возле ряда населенных пунктов, - DeepState
Российские захватчики оккупировали село в Донецкой области, также имеют продвижение на Сумщине, Луганщине, Донетчине и Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.
"Враг оккупировал Новомихайловку (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Радьковки (Сумской район, Сумская область), Грековки (Сватовский район, Луганская область), Нелеповки (Бахмутский район, Донецкая область), Романовки (Краматорский район, Донецкая область), Новоторецкого (Покровский район, Донецкая область), в Голубовке (Купянский район, Харьковская область) и Леонидовке (Бахмутский район, Донецкая область).
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+8 Олексій Гедз #501597
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показать весь комментарий24.06.2025 11:33 Ответить Ссылка
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Воювати піхоті в мільйон разів простіше, якщо ворога знищили дрони.
Звідки з'являються вакантні місця в ЗСУ?
Яка ваша думка?
рашка воює м'ясом тому до неї нема питань. А ми?
Зрозуміло, "потєр нієт".
І що тоді трапляється з мобілізованими 24 тисячами людей на місяць? Звідки для них з'являються вакантні місця?
Якщо населений пункт без піхоти, то його і брати нічого. Заїхав, оборону влаштував і все.
до речі їх не беруть в полон, тому смерть.
Дроноводів ніхто не вб'є, якщо вони не будуть резервною піхотою та працюватимуть через ретранслятори зі Львова.