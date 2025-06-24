Враг оккупировал Новомихайловку в Донецкой области, также имеет продвижение возле ряда населенных пунктов, - DeepState

Российские захватчики оккупировали село в Донецкой области, также имеют продвижение на Сумщине, Луганщине, Донетчине и Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Новомихайловку (Краматорский район, Донецкая область), а также продвинулся возле Радьковки (Сумской район, Сумская область), Грековки (Сватовский район, Луганская область), Нелеповки (Бахмутский район, Донецкая область), Романовки (Краматорский район, Донецкая область), Новоторецкого (Покровский район, Донецкая область), в Голубовке (Купянский район, Харьковская область) и Леонидовке (Бахмутский район, Донецкая область).

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