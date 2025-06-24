Ворог окупував Новомихайлівку на Донеччині, також має просування біля низки населених пунктів, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували село у Донецькій області, також має просування на Сумщині, Луганщині, Донеччині та Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

"Ворог окупував Новомихайлівку (Краматорський район, Донецька область), а також просунувся біля Радьківки (Сумський район, Сумська область), Греківки (Сватівський район, Луганська область), Неліпівки (Бахмутський район, Донецька область), Романівки (Краматорський район, Донецька область), Новоторецького (Покровський район, Донецька область), в Голубівці (Куп'янський район, Харківська область) та Леонідівці (Бахмутський район, Донецька область).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися біля Яблунівки, Новоукраїнки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ













