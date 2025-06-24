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Ворог окупував Новомихайлівку на Донеччині, також має просування біля низки населених пунктів, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники окупували село у Донецькій області, також має просування на Сумщині, Луганщині, Донеччині та Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.
"Ворог окупував Новомихайлівку (Краматорський район, Донецька область), а також просунувся біля Радьківки (Сумський район, Сумська область), Греківки (Сватівський район, Луганська область), Неліпівки (Бахмутський район, Донецька область), Романівки (Краматорський район, Донецька область), Новоторецького (Покровський район, Донецька область), в Голубівці (Куп'янський район, Харківська область) та Леонідівці (Бахмутський район, Донецька область).
Топ коментарі
+9 First
показати весь коментар24.06.2025 10:26 Відповісти Посилання
+8 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар24.06.2025 09:25 Відповісти Посилання
+8 First
показати весь коментар24.06.2025 11:33 Відповісти Посилання
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Воювати піхоті в мільйон разів простіше, якщо ворога знищили дрони.
Звідки з'являються вакантні місця в ЗСУ?
Яка ваша думка?
рашка воює м'ясом тому до неї нема питань. А ми?
Зрозуміло, "потєр нієт".
І що тоді трапляється з мобілізованими 24 тисячами людей на місяць? Звідки для них з'являються вакантні місця?
Якщо населений пункт без піхоти, то його і брати нічого. Заїхав, оборону влаштував і все.
до речі їх не беруть в полон, тому смерть.
Дроноводів ніхто не вб'є, якщо вони не будуть резервною піхотою та працюватимуть через ретранслятори зі Львова.