Війська РФ просунулися біля Яблунівки, Новоукраїнки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької області. 

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Яблунівки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), Новоукраїнки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області) та Шевченка (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ просунулися біля Яблунівки, Богданівки, Дніпроенергії та Білогорівки, - DeepState. КАРТИ

Яблунівка карта
Яблунівка 

Новоукраїнка карта
Новоукраїнка

Шевченко карта
Шевченко

Донецька область (9671) Волноваський район (355) Краматорський район (727) Покровський район (1031) Новоукраїнка (2) Яблунівка (25) Шевченко (31) DeepState (281)
+22
За всі провали на фронті відповідальний Верховний головнокомандувач ,досить дурника клеїти всі винні окрім самого ,він в нас ні за що не відповідає.
показати весь коментар
21.06.2025 08:58 Відповісти
+21
І так кожен день - через шо путлєр каже - нагуя нам мир - в нас стратегічна перевага
показати весь коментар
21.06.2025 08:42 Відповісти
+18
А Зеленському все одно лише б Єрмак та Татаров під боком були.
показати весь коментар
21.06.2025 08:48 Відповісти
Вот это провал на фронте ппц
показати весь коментар
21.06.2025 09:00 Відповісти
Нічого дивного. Виконуються "оманські домовленості".
показати весь коментар
21.06.2025 12:14 Відповісти
Бо у всьому винні партнери і Порошенко...
показати весь коментар
21.06.2025 09:08 Відповісти
Треба ставку скликати, Сирського заслухати
показати весь коментар
21.06.2025 09:09 Відповісти
Тим часом,купу протитанкових їжаків звалили коло дороги на Сумщині.Хто це зробив?Москалі?Мабуть таки вони,але породжені та викохані оцією нещасною землею(
показати весь коментар
21.06.2025 09:23 Відповісти
Без паніки! Всі проблеми з некомпетентністю, хабарництвом та недостачею дронів легко компенсуються шляхом виловлених на вулиці майбутніх героїв.
показати весь коментар
21.06.2025 11:33 Відповісти
Компенсували. А зараз герої вже не ті. Тому 200 км2 в місяць втрачених територій.
показати весь коментар
21.06.2025 12:07 Відповісти
Низька якість героїв компенсується їх кількістю. А ви що пропонуєте? Якщо купувати дрони замість вилову героїв, то владі не буде чого красти! Вони втратять сенс власного існування!
показати весь коментар
21.06.2025 12:29 Відповісти
Погоджуюсь. Але якість не та, а кількості щоб компенсувати якість не вистачає. Тому втрати території зростають, бо красти це святе.
показати весь коментар
21.06.2025 12:32 Відповісти
Ці території втрачає Україна, а не влада! Тому владі немає сенсу витрачати на захист ті гроші, що вони можуть вкрасти.
показати весь коментар
21.06.2025 12:32 Відповісти
Та то - iнше... скажуть "зеленi"
показати весь коментар
21.06.2025 12:17 Відповісти
Да якого хєра, це ж біля мене! А ну швидко, усім мене охороняти!
показати весь коментар
21.06.2025 09:50 Відповісти
Суми - це майбутнє місто-герой! Як Буча у 2022 році.
показати весь коментар
21.06.2025 11:44 Відповісти
Ви що не розумієте, людей не вистачає.
показати весь коментар
21.06.2025 10:20 Відповісти
Насправді не вистачає дронів, а під Сумами - і гарних укріплень. А люди - це лише дешева заміна дронам. Їх у нас багато бігає по вулицях, з цим проблеми немає. Зеленський сказав, що мобілізує 27 тис. осіб щомісяця. Не панікуйте!
показати весь коментар
21.06.2025 11:42 Відповісти
*************** еврейське дитятко! 1955 год. Фильм " Максим Перепелица" В версии Ю Туб _ хронометраж -1.15. 43! Скоро по Яблунивци пройдут!
показати весь коментар
21.06.2025 10:49 Відповісти
Какая-то истерика уже. То говорят, что отступают, то, что наступают. Всё время какие-то новые слухи. Один говорит победа, другой крах. В конечном счёте взгляд на войну у каждого обывателя строится на том, что он прочитал в интернете, услышал от кого-то
показати весь коментар
21.06.2025 17:44 Відповісти
 
 