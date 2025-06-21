10 088 20
Війська РФ просунулися біля Яблунівки, Новоукраїнки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Яблунівки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), Новоукраїнки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області) та Шевченка (селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
