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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ просунулися біля Яблунівки, Богданівки, Дніпроенергії та Білогорівки, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування на території Донецької та Луганської областей. 

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Яблунівки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), Богданівки (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Дніпроенергії (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та Білогорівки (селище у Лисичанській міській громаді Сіверськодонецького району Луганської області)", - йдеться у повідомленні.

Яблунівка карта
Яблунівка 

Богданівка карта
Богданівка 

Дніпроенергія
Дніпроенергія

Білогорівка карта
Білогорівка

Автор: 

Донецька область (8825) Луганська область (4892) Волноваський район (279) Краматорський район (378) Покровський район (704) Сіверськодонецький район (14) Яблунівка (13) Богданівка (2) Дніпроенергія (6) Білогорівка (3) DeepState (155)


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Топ коментарі
+5
Що чекаємо ?
«Асвабадітєлєй » ????

Буде формування Уряду Національного Порятунку України ???!!!!
Чи плани на ОПУ в ЕКЗИЛЯХ ?!!!
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11.06.2025 08:05 Відповісти
+1
А що змінить Уряд Національного Порятунку України ? Мобілізує всю поліцію і силовиків?
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11.06.2025 08:08 Відповісти
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Що чекаємо ?
«Асвабадітєлєй » ????

Буде формування Уряду Національного Порятунку України ???!!!!
Чи плани на ОПУ в ЕКЗИЛЯХ ?!!!
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11.06.2025 08:05 Відповісти
А що змінить Уряд Національного Порятунку України ? Мобілізує всю поліцію і силовиків?
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11.06.2025 08:08 Відповісти
Поверне до влади фахівців.
Замість акторів кварталу 95.

А щодо вилучення з правового простору України поліції і силовиків, то подивись що вміє ***** в Каліфорнії.
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11.06.2025 08:15 Відповісти
Фахівці: Порошенко, Полторак передав акторам:
1. «Станом на 2021 рік під тимчасовою російською окупацією перебувало ~43 300 км²,
або 7 % української території»

Актори :
2 з початку російського вторгнення 2022 року ця площа зросла у 2,9 рази.
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11.06.2025 08:48 Відповісти
Полторак та Гелетей, звичайно, великі полководці, але ви різниці не бачите?
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11.06.2025 09:28 Відповісти
Сирок, де коменти?
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11.06.2025 08:16 Відповісти
Ним Наполєон керує...
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11.06.2025 08:18 Відповісти
США допомагає росії тим самим відкриває 3 світову війну.
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11.06.2025 08:36 Відповісти
Зменшення корупції=Перемога. Перемога - це не спринт, а марафон. 10 додаткових метрів поки нічого не змінюють, їх глобально треба змусити вийти з усіх наших територій, задушити економічно та технологічно. Немає в нас іншого варіанту, окрім Перемоги цифрового інтелекту.
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11.06.2025 08:48 Відповісти
Лікнеп:

1. Корупція існує у всих країнах.
2. Корупціонер це той хто бере, і той хто дає.
3. Під час війни рівень корупції зростає.

Вопрос:

Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, і ціною цієї потужної боротьби з корупцією буде капітуляція України, це Вас удовлєтворіт?
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11.06.2025 08:59 Відповісти
Читайте уважно початок мого тексту. А краще увесь перечитати декілька разів, щоб зрозуміти
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11.06.2025 09:06 Відповісти
Тоді давайте зіграємо Fair Play.
Step by step.

Ви не відповіли на Вопрос:
«Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, і ціною цієї потужної боротьби з корупцією буде капітуляція України, це Вас удовлєтворіт?»
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11.06.2025 09:12 Відповісти
«Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, -(знаєш скільки бюджетів України вкрадено корупціонерами і як ця цифіра сотень млрд.доларів повернених в Українську казну допомогла б в озброєнні ЗСУ???Ккапітуляція корупції не є капітуляцією України (зовсім)Fair Play.
Step by step.
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11.06.2025 09:19 Відповісти
Питання не до Вас.
Я займаюсь пані.
А Ви поки прочитайте «Лікнеп».
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11.06.2025 09:23 Відповісти
 
 