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Війська РФ просунулися біля Яблунівки, Богданівки, Дніпроенергії та Білогорівки, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Донецької та Луганської областей.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Яблунівки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), Богданівки (село Покровської міської громади Покровського району Донецької області), Дніпроенергії (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області) та Білогорівки (селище у Лисичанській міській громаді Сіверськодонецького району Луганської області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Weritati
показати весь коментар11.06.2025 08:05 Відповісти Посилання
+1 Sсhool Bus
показати весь коментар11.06.2025 08:08 Відповісти Посилання
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«Асвабадітєлєй » ????
Буде формування Уряду Національного Порятунку України ???!!!!
Чи плани на ОПУ в ЕКЗИЛЯХ ?!!!
Замість акторів кварталу 95.
А щодо вилучення з правового простору України поліції і силовиків, то подивись що вміє ***** в Каліфорнії.
1. «Станом на 2021 рік під тимчасовою російською окупацією перебувало ~43 300 км²,
або 7 % української території»
Актори :
2 з початку російського вторгнення 2022 року ця площа зросла у 2,9 рази.
1. Корупція існує у всих країнах.
2. Корупціонер це той хто бере, і той хто дає.
3. Під час війни рівень корупції зростає.
Вопрос:
Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, і ціною цієї потужної боротьби з корупцією буде капітуляція України, це Вас удовлєтворіт?
Step by step.
Ви не відповіли на Вопрос:
«Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, і ціною цієї потужної боротьби з корупцією буде капітуляція України, це Вас удовлєтворіт?»
Step by step.
Я займаюсь пані.
А Ви поки прочитайте «Лікнеп».