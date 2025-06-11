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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись возле Яблоновки, Богдановки, Днепроэнергии и Белогоровки, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Яблоновки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), Богдановки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Днепроэнергии (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и Белогоровки (поселок в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области)", - говорится в сообщении.

Яблоновка карта
Яблоновка

Богдановка карта
Богдановка

Днепроэнергия
Днепроэнергия

Белогоровка карта
Белогоровка

Автор: 

Донецкая область (10019) Луганская область (6512) Волновахский район (281) Краматорский район (377) Покровский район (700) Северодонецкий район (15) Яблоновка (14) Богдановка (3) Днепроэнергия (6) Белогоровка (4) DeepState (155)


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Топ комментарии
+8
Що чекаємо ?
«Асвабадітєлєй » ????

Буде формування Уряду Національного Порятунку України ???!!!!
Чи плани на ОПУ в ЕКЗИЛЯХ ?!!!
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11.06.2025 08:05 Ответить
+4
Фахівці: Порошенко, Полторак передав акторам:
1. «Станом на 2021 рік під тимчасовою російською окупацією перебувало ~43 300 км²,
або 7 % української території»

Актори :
2 з початку російського вторгнення 2022 року ця площа зросла у 2,9 рази.
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11.06.2025 08:48 Ответить
+3
А що змінить Уряд Національного Порятунку України ? Мобілізує всю поліцію і силовиків?
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11.06.2025 08:08 Ответить
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Що чекаємо ?
«Асвабадітєлєй » ????

Буде формування Уряду Національного Порятунку України ???!!!!
Чи плани на ОПУ в ЕКЗИЛЯХ ?!!!
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11.06.2025 08:05 Ответить
А що змінить Уряд Національного Порятунку України ? Мобілізує всю поліцію і силовиків?
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11.06.2025 08:08 Ответить
Поверне до влади фахівців.
Замість акторів кварталу 95.

А щодо вилучення з правового простору України поліції і силовиків, то подивись що вміє ***** в Каліфорнії.
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11.06.2025 08:15 Ответить
Фахівці: Порошенко, Полторак передав акторам:
1. «Станом на 2021 рік під тимчасовою російською окупацією перебувало ~43 300 км²,
або 7 % української території»

Актори :
2 з початку російського вторгнення 2022 року ця площа зросла у 2,9 рази.
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11.06.2025 08:48 Ответить
Полторак та Гелетей, звичайно, великі полководці, але ви різниці не бачите?
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11.06.2025 09:28 Ответить
Читаю Полторак віжу Гелетей ?

Степан Тимофійович Полторак. Міністр Оборони України: 14 жовтня 2014 - 29 серпня 2019. Генерал армії.
Закінчив Військову академію Збройних Сил України.
У 2014 придушив сепаратистськи заколот бєлгородських фсбешників у Харкові, завдяки чому знищив ранній план *****: «Харьков століца новороссіі»
4 вересня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в програмі «Рандеву з Яніною Соколовою» висловив думку, що Степан Полторак був найбільш ефективним Міністром оборони України часів Незалежності.

А тепер ти пофастайся нинішнім міністром оборони ОПи.
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11.06.2025 10:03 Ответить
Полторака і не мав бути ПОЛКОВОДЦЕМ.
Поцікався яку посаду він займав.
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11.06.2025 10:21 Ответить
Які ви всі знаючі та розумні ? тут позбиралися? Аде ви були в2019? Чи теж надіялися поржать? Тоді не знали іне бачили далі свого носа?Тоді треба було не ховатися по кутках із своєю правдою та інформацією.....Чи надіялись,що якось воно буде,як у класика......А воно бач як обернулось....Та якби тільки для вас розумників....
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12.06.2025 07:30 Ответить
Не ховались.
Кричали вам ПРАВДУ !
Подивіться відео останніх дебатів Порошенко - Зеленський на Стадіоні у квітні 2019.
Але вас було 73%, а нас 25%.
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12.06.2025 08:12 Ответить
Я ЯКРАЗ 25%
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12.06.2025 09:26 Ответить
І НЕ БОЮСЬ ПРО .ЦЕ КАЗАТИ .
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12.06.2025 09:30 Ответить
Тезісно

Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст - Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав.
12 червня почалося постачання важкої бронетехніки з РФ: до Сніжного прибула колона танків, а через Луганськ пройшла колона систем залпового вогню «Град», які наступного дня вперше застосували у війні на Донбасі - 13 червня російські бойовики обстріляли український блокпост під Добропіллям.
11 липня 2014 року на фоні загрози повного блокування кордону українськими силами російські регулярні війська почали брати участь у війні, завдавши зі своєї території нищівного ракетного удару українським формуванням під Зеленопіллям - селом за кілька кілометрів від російсько-українського кордону. Відтоді вся лінія українських формувань біля кордону - від Луганської області до узбережжя Азовського моря - впродовж липня-серпня 2014 року перебувала під систематичними артилерійськими обстрілами з території РФ.
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11.06.2025 13:58 Ответить
«А якби тоді було повномасштабне вторгнення, як при "акторах"? Де б через пару місяців опинились твої "професіонали"? Правильно, на польському кордоні.» (с)

А чому ж не було повномасштабного вторгнення ?

ЗСУ України тоді були максимально послаблені міністрами оборони Януковича: Дімітрія Саламатіна і Павла Лєбєдєва, які були громадянами РФ (!!!!!!!), а офіцери ФСБ і ГРУ россіі (!!!!!) були розташовані у будівлі СБУ !!!!!!

Вніматєльно жду отвєт.
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11.06.2025 14:30 Ответить
https://news.liga.net/politics/video/kolonna_boevoy_tekhniki_v_krasnodone_desyatki_tankov_i_bmp чисто шахтеры из шахты достали
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11.06.2025 18:20 Ответить
Спочатку ти впєрьод до окуліста і психіатра.
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11.06.2025 10:04 Ответить
Ну, ти прям як мєтєор рвонув
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11.06.2025 10:25 Ответить
ВЕРІТАТІ РОЗУМІТИ ЯК АЖ ДУЖЕ ПРАВДИВИЙ ЧИ АЖ ДУЖЕ ХИТРИЙ........
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12.06.2025 09:25 Ответить
Сирок, де коменти?
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11.06.2025 08:16 Ответить
Ним Наполєон керує...
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11.06.2025 08:18 Ответить
США допомагає росії тим самим відкриває 3 світову війну.
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11.06.2025 08:36 Ответить
Зменшення корупції=Перемога. Перемога - це не спринт, а марафон. 10 додаткових метрів поки нічого не змінюють, їх глобально треба змусити вийти з усіх наших територій, задушити економічно та технологічно. Немає в нас іншого варіанту, окрім Перемоги цифрового інтелекту.
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11.06.2025 08:48 Ответить
Лікнеп:

1. Корупція існує у всих країнах.
2. Корупціонер це той хто бере, і той хто дає.
3. Під час війни рівень корупції зростає.

Вопрос:

Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, і ціною цієї потужної боротьби з корупцією буде капітуляція України, це Вас удовлєтворіт?
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11.06.2025 08:59 Ответить
Читайте уважно початок мого тексту. А краще увесь перечитати декілька разів, щоб зрозуміти
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11.06.2025 09:06 Ответить
Тоді давайте зіграємо Fair Play.
Step by step.

Ви не відповіли на Вопрос:
«Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, і ціною цієї потужної боротьби з корупцією буде капітуляція України, це Вас удовлєтворіт?»
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11.06.2025 09:12 Ответить
«Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, -(знаєш скільки бюджетів України вкрадено корупціонерами і як ця цифіра сотень млрд.доларів повернених в Українську казну допомогла б в озброєнні ЗСУ???Ккапітуляція корупції не є капітуляцією України (зовсім)Fair Play.
Step by step.
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11.06.2025 09:19 Ответить
Питання не до Вас.
Я займаюсь пані.
А Ви поки прочитайте «Лікнеп».
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11.06.2025 09:23 Ответить
краще Вам не радити ,кому що читати ,В такому Вам не будуть пропонувати різьні напрямки руху...
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11.06.2025 09:48 Ответить
То йдіть самі туди.
Дійсно, що Вам радити.
Бачу, що Ви чєловєк опитний, дорогу туди добре знаєте.
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11.06.2025 10:13 Ответить
...я ж промовчав ,що бачу звідкілля Ви прийшли і вже маєте практику...
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11.06.2025 15:49 Ответить
Та Ви там як флюгер.
Все кругом бачите.
Вам ще б біноклю, бо бачите ви слабенько.
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11.06.2025 16:01 Ответить
"замполіт" ,згадка про біноклю видає совкового "флюгера" ...
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11.06.2025 19:55 Ответить
Розумник,прізвище загубив?
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12.06.2025 07:41 Ответить
Після того, як не вийшло єврейському клоуну здати Україну "за трі дня" (бо не давав Залужний) він поставив сирського.
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11.06.2025 20:02 Ответить
А Залужний просто зʼїбався в Лондон і сидить, мовчить
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12.06.2025 09:41 Ответить
Забирают страну. Почему нет изменений в тактике войны. Ни чего не изменится если так и дальше будет тактика
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12.06.2025 07:48 Ответить
Бракує особового складу, дедалі менше людей охочих воювати за Україну. Це факт.
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12.06.2025 08:48 Ответить
А де ж той мільйон дівся? Ті 27 тисяч цивільних, яких кожного місяця викрадає зеленський і кидає їх на посадки?
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12.06.2025 09:42 Ответить
На щастя, сила війська вимірюється технологіями, а не кількістю піхоти. Піхота не ефективна проти дронів і використовується лише як дешева заміна дронам.
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12.06.2025 12:52 Ответить
 
 