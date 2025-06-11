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Войска РФ продвинулись возле Яблоновки, Богдановки, Днепроэнергии и Белогоровки, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Яблоновки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), Богдановки (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Днепроэнергии (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области) и Белогоровки (поселок в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области)", - говорится в сообщении.
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«Асвабадітєлєй » ????
Буде формування Уряду Національного Порятунку України ???!!!!
Чи плани на ОПУ в ЕКЗИЛЯХ ?!!!
Замість акторів кварталу 95.
А щодо вилучення з правового простору України поліції і силовиків, то подивись що вміє ***** в Каліфорнії.
1. «Станом на 2021 рік під тимчасовою російською окупацією перебувало ~43 300 км²,
або 7 % української території»
Актори :
2 з початку російського вторгнення 2022 року ця площа зросла у 2,9 рази.
Степан Тимофійович Полторак. Міністр Оборони України: 14 жовтня 2014 - 29 серпня 2019. Генерал армії.
Закінчив Військову академію Збройних Сил України.
У 2014 придушив сепаратистськи заколот бєлгородських фсбешників у Харкові, завдяки чому знищив ранній план *****: «Харьков століца новороссіі»
4 вересня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в програмі «Рандеву з Яніною Соколовою» висловив думку, що Степан Полторак був найбільш ефективним Міністром оборони України часів Незалежності.
А тепер ти пофастайся нинішнім міністром оборони ОПи.
Поцікався яку посаду він займав.
Кричали вам ПРАВДУ !
Подивіться відео останніх дебатів Порошенко - Зеленський на Стадіоні у квітні 2019.
Але вас було 73%, а нас 25%.
Бойові дії війни на Донбасі почалися із захоплення 12 квітня 2014 року російськими загонами, керованими офіцерами спецслужб РФ, українських міст - Слов'янська, Краматорська і Дружківки, де захопленою у відділках МВС зброєю російські диверсанти озброїли місцевих колаборантів і прийняли до своїх лав.
12 червня почалося постачання важкої бронетехніки з РФ: до Сніжного прибула колона танків, а через Луганськ пройшла колона систем залпового вогню «Град», які наступного дня вперше застосували у війні на Донбасі - 13 червня російські бойовики обстріляли український блокпост під Добропіллям.
11 липня 2014 року на фоні загрози повного блокування кордону українськими силами російські регулярні війська почали брати участь у війні, завдавши зі своєї території нищівного ракетного удару українським формуванням під Зеленопіллям - селом за кілька кілометрів від російсько-українського кордону. Відтоді вся лінія українських формувань біля кордону - від Луганської області до узбережжя Азовського моря - впродовж липня-серпня 2014 року перебувала під систематичними артилерійськими обстрілами з території РФ.
А чому ж не було повномасштабного вторгнення ?
ЗСУ України тоді були максимально послаблені міністрами оборони Януковича: Дімітрія Саламатіна і Павла Лєбєдєва, які були громадянами РФ (!!!!!!!), а офіцери ФСБ і ГРУ россіі (!!!!!) були розташовані у будівлі СБУ !!!!!!
Вніматєльно жду отвєт.
1. Корупція існує у всих країнах.
2. Корупціонер це той хто бере, і той хто дає.
3. Під час війни рівень корупції зростає.
Вопрос:
Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, і ціною цієї потужної боротьби з корупцією буде капітуляція України, це Вас удовлєтворіт?
Step by step.
Ви не відповіли на Вопрос:
«Якщо на боротьбу з корупцією кинуть всі сили, замість фронту, і ціною цієї потужної боротьби з корупцією буде капітуляція України, це Вас удовлєтворіт?»
Step by step.
Я займаюсь пані.
А Ви поки прочитайте «Лікнеп».
Дійсно, що Вам радити.
Бачу, що Ви чєловєк опитний, дорогу туди добре знаєте.
Все кругом бачите.
Вам ще б біноклю, бо бачите ви слабенько.