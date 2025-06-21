10 089 20
Russian troops have advanced near Yablunivka, Novoukrainka, and Shevchenko - DeepState. MAP
Russian troops are advancing in the Donetsk region.
This was reported by DeepState analysts, Censor.NET reports.
"The map has been updated. The enemy has advanced near Yablunivka (Kramatorsk district, Donetsk region), Novoukrainka (Volnovakha district, Donetsk region), and Shevchenko (Pokrovsk district, Donetsk region)," the statement said.
