Russian troops have advanced near Yablunivka, Novoukrainka, and Shevchenko - DeepState. MAP

Russian troops are advancing in the Donetsk region.

This was reported by DeepState analysts, Censor.NET reports.

"The map has been updated. The enemy has advanced near Yablunivka (Kramatorsk district, Donetsk region), Novoukrainka (Volnovakha district, Donetsk region), and Shevchenko (Pokrovsk district, Donetsk region)," the statement said.

Yablunivka map
Yablunivka

Novoukrainka map
Novoukrainka

Shevchenko map
Shevchenko

