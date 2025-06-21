РУС
Войска РФ продвинулись возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Яблоновки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), Новоукраинки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области) и Шевченко (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Яблоновка карта
Яблоновка

Новоукраинка карта
Новоукраинка

Шевченко карта
Шевченко

За всі провали на фронті відповідальний Верховний головнокомандувач ,досить дурника клеїти всі винні окрім самого ,він в нас ні за що не відповідає.
І так кожен день - через шо путлєр каже - нагуя нам мир - в нас стратегічна перевага
А Зеленському все одно лише б Єрмак та Татаров під боком були.
Вот это провал на фронте ппц
21.06.2025 09:00 Ответить
Нічого дивного. Виконуються "оманські домовленості".
21.06.2025 12:14 Ответить
Бо у всьому винні партнери і Порошенко...
21.06.2025 09:08 Ответить
Треба ставку скликати, Сирського заслухати
21.06.2025 09:09 Ответить
Тим часом,купу протитанкових їжаків звалили коло дороги на Сумщині.Хто це зробив?Москалі?Мабуть таки вони,але породжені та викохані оцією нещасною землею(
21.06.2025 09:23 Ответить
Без паніки! Всі проблеми з некомпетентністю, хабарництвом та недостачею дронів легко компенсуються шляхом виловлених на вулиці майбутніх героїв.
21.06.2025 11:33 Ответить
Компенсували. А зараз герої вже не ті. Тому 200 км2 в місяць втрачених територій.
21.06.2025 12:07 Ответить
Низька якість героїв компенсується їх кількістю. А ви що пропонуєте? Якщо купувати дрони замість вилову героїв, то владі не буде чого красти! Вони втратять сенс власного існування!
21.06.2025 12:29 Ответить
Погоджуюсь. Але якість не та, а кількості щоб компенсувати якість не вистачає. Тому втрати території зростають, бо красти це святе.
21.06.2025 12:32 Ответить
Ці території втрачає Україна, а не влада! Тому владі немає сенсу витрачати на захист ті гроші, що вони можуть вкрасти.
21.06.2025 12:32 Ответить
Та то - iнше... скажуть "зеленi"
21.06.2025 12:17 Ответить
Да якого хєра, це ж біля мене! А ну швидко, усім мене охороняти!
21.06.2025 09:50 Ответить
Суми - це майбутнє місто-герой! Як Буча у 2022 році.
21.06.2025 11:44 Ответить
Ви що не розумієте, людей не вистачає.
21.06.2025 10:20 Ответить
Насправді не вистачає дронів, а під Сумами - і гарних укріплень. А люди - це лише дешева заміна дронам. Їх у нас багато бігає по вулицях, з цим проблеми немає. Зеленський сказав, що мобілізує 27 тис. осіб щомісяця. Не панікуйте!
21.06.2025 11:42 Ответить
*************** еврейське дитятко! 1955 год. Фильм " Максим Перепелица" В версии Ю Туб _ хронометраж -1.15. 43! Скоро по Яблунивци пройдут!
21.06.2025 10:49 Ответить
Какая-то истерика уже. То говорят, что отступают, то, что наступают. Всё время какие-то новые слухи. Один говорит победа, другой крах. В конечном счёте взгляд на войну у каждого обывателя строится на том, что он прочитал в интернете, услышал от кого-то
21.06.2025 17:44 Ответить
 
 