Войска РФ продвинулись возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на территории Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Яблоновки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), Новоукраинки (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области) и Шевченко (поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
