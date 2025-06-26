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Враг продвигается в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState
Российские захватчики имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Враг продвинулся в Шевченко (Волновахский район, Донецкая область), Каменском (Васильевский район, Запорожская область), возле Бурлацкого (Волновахский район, Донецкая область) и Свободного Поля (Волновахский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
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Валентин Коваль #587289
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Hanka Panyanka
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Валентин Коваль #587289
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Jeugen Schorf
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Алекс Скела
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Володимир Трощинський #576088
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lexos slex
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