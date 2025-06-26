РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7835 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
21 783 9

Враг продвигается в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState

Российские захватчики имеют продвижение на территории Донецкой и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Враг продвинулся в Шевченко (Волновахский район, Донецкая область), Каменском (Васильевский район, Запорожская область), возле Бурлацкого (Волновахский район, Донецкая область) и Свободного Поля (Волновахский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ оккупировали Андреевку и Константинополь и продвинулись возле Алексеевки, Днепроэнергии и в Шевченке, - DeepState. КАРТЫ

Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState

Автор: 

Запорожская область (3251) Донецкая область (10126) Волновахский район (296) Васильевский район (55) Шевченко (6) Вольное (3) Каменское (4) Бурлацкое (13) DeepState (175)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генштаб сьогодні казав шо все відбили
показать весь комментарий
26.06.2025 14:10 Ответить
а що вони повинні казати, по-вашому? що треба збирати чумадани
показать весь комментарий
26.06.2025 14:36 Ответить
Повинні казати як воно є - Діп Стейт сказав шо кацапи просунулись - то шо ломанулись з України - для чого ці крайнощі
показать весь комментарий
26.06.2025 14:44 Ответить
Чим?!!! Техніка рухлядь, і люди *****… Один я тут - д'Артаньян!
показать весь комментарий
26.06.2025 14:38 Ответить
Чашечка кримської кави все віддаляється та віддаляється...
показать весь комментарий
26.06.2025 14:12 Ответить
Ух-ти, а мене на карті видно? Я тут взимку на моцикє вчився їздити!
показать весь комментарий
26.06.2025 14:35 Ответить
Єврейський клоун все мандрує світами. Це євреї в Ізраїлі займаються армією, обороною, економікою... У нас єврей лише очі замилює. І замість Генерала перемоги Залужного ставить московита сирського.
показать весь комментарий
26.06.2025 15:39 Ответить
Ворог має просування, Україна не має виробництва мін. Занадто недосяжна технологія з пружини і вибухівки. Ой це ж конспірологія, наратив і психооп, забанить-заборонить.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:36 Ответить
 
 