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Новости Боевые действия на востоке
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Враг имеет значительные успехи в продвижении в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля, - DeepState

Россияне продвигаются в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля

На участке уже бывшей ТГр "Угледар" продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что начиная от Алексеевки и вплоть до Зеленого Поля противник осуществляет постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты.

На уточнении находятся населенные пункты Алексеевка и Багатырь.

Читайте: Враг имеет продвижение в Донецкой области и в Запорожской области, - DeepState. КАРТЫ

Кроме того, противник активно осуществляет давление из Запорожья в направлении Зирки. Давит в районе Комара и активно заводит туда пехоту, чтобы попытаться забрать село полностью и закрепиться в нем. Осуществляются постоянные штурмовые действия по отрезку Шевченко-Свободное - Поле-Новоселка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны освободили Андреевку на Сумщине. Враг имеет продвижение в Донецкой области, - DeepState (обновлено). КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10126) Волновахский район (296) Шевченко (6) Вольное (3) Бурлацкое (13) война в Украине (4972) DeepState (175)


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Топ комментарии
+43
а тепер пригадайте хто командував напрямком Вугледар та тримав цей напрямок.
він був звільнений кілька тижнів тому і оборона посипалась

саме так - пан Генерал-полковник Наєв

.
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26.06.2025 18:37 Ответить
+25
Скільки талановитих бойових командирів на фронті, але командувати ними ставлять совкових *********.
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26.06.2025 18:41 Ответить
+23
капець....
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26.06.2025 18:33 Ответить
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капець....
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26.06.2025 18:33 Ответить
Володєнька, курськ вже взяв?
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26.06.2025 18:42 Ответить
спитай у володєньки
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26.06.2025 18:43 Ответить
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26.06.2025 18:34 Ответить
Йой! Іпсо!!! Не казала буданга такого 😁
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26.06.2025 18:47 Ответить
а тепер пригадайте хто командував напрямком Вугледар та тримав цей напрямок.
він був звільнений кілька тижнів тому і оборона посипалась

саме так - пан Генерал-полковник Наєв

.
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26.06.2025 18:37 Ответить
Сергій Наєв залишив посаду командира тактичної групи «Вугледар»

Генерал-лейтенант Сергій Наєв на підставі розпорядження Генерального штабу залишив свою посаду командира тактичної групи «Вугледар».

Генерал-лейтенант розповів, що разом з офіцерами органу управління залишив «один із найгарячіших напрямків Донеччини». Виконання завдань у цьому районі надалі буде покладено на один із новостворених корпусів ЗСУ.
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26.06.2025 18:43 Ответить
нажаль
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26.06.2025 23:44 Ответить
А то пишут офіційні органи про "стрімко сипатися..."? А то,Може, вже Запоріжжя взяли,а ми тут нічого не знаємо? Цікавий вкид та заголовок яскравий....
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26.06.2025 18:39 Ответить
Там є село з назвою Запоріжжя. Це для альтернативно обдарованих
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26.06.2025 18:46 Ответить
В напрямку великого Запоріжжя справи теж не дуже.
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26.06.2025 21:46 Ответить
Недавно там асфальт свежий ложили какие то клоуны.
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26.06.2025 18:40 Ответить
Не знаю где, но как-то так : https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
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26.06.2025 18:49 Ответить
ні, ні, там літій добували, біля с. Шевченко найбільше родовище літію в Україні, було, і Пєтя його там добував, але захищати не поспішав, бо в Лондоні синам цікавіше воювати, а села Донбасу мають захищати інші, які навіть не знають, що таке літій і скільки він коштує
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26.06.2025 19:03 Ответить
https://epravda.com.ua/news/2018/03/27/635422/
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26.06.2025 19:05 Ответить
то ж не асфальтом єдиним
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26.06.2025 19:07 Ответить
Ruslana #601225 - клоунофілія зараз лікуєтся. Головне -не запускати хворобу.
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26.06.2025 19:18 Ответить
Та то копрофілія. Воно все смакує засохлими кізяками, що Порошенко шість років тому в душу наклав😁
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27.06.2025 00:12 Ответить
Нажаль, ворог захопив Шевченківське родовище літієвих руд.
Китай має бути задоволений результатами агресії пітьми.
Довідка:
Корисна копалина: літієві руди; Супутні руди: танталові, ніобієві, берилієві, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Локація: Великоновосілківський район Донецької обл., cхідна околиця с. Шевченко. За 1 км на південь - автотраса С-050409, на захід - С-050419.
Площа: 39,84 га.

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26.06.2025 19:30 Ответить
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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27.06.2025 01:18 Ответить
Що, тобі Порох знов нас@ав у ліфту? Яке відношення Порох мав до Державної служби геології та надр, яка видала спецдозвіл? І таки Да! при Пороху ця територія не була окупована москалями. Так що шукай вошей у своєму кожуху.
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27.06.2025 09:48 Ответить
Добудь собі мозок,ущербне.
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27.06.2025 16:39 Ответить
Скільки талановитих бойових командирів на фронті, але командувати ними ставлять совкових *********.
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26.06.2025 18:41 Ответить
а куди ж їх дівати??наплодили,відкормили..
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26.06.2025 18:46 Ответить
Совкових генералів ще Кузьмук з армії повигоняв. Ви трохи відстали від життя.
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26.06.2025 19:19 Ответить
Він має на увазі з совковим мисленням, де особовий склад це просто ресурс, і де генерал завжди правий та йому пох... що пробують донести підлеглі про неможливість виконання поставлених задач.
Переважно такі особи лишають в підпорядкуванні тільки тих що виконують розпорядження без заперечень, та доносять тільки позитивні результати наверх (часто просто брешуть)
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26.06.2025 19:44 Ответить
На "несовкове" мислення, де гуртом налітають на бабуїнів в тапочках, в нас нема можливостей. Не той ворог...
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26.06.2025 21:39 Ответить
А з тилу до нього заходить Ялта з кавою, жовтою стрічкою і Меджлісом всія Народу Кримського! Ворог таким чином значно заморюється і отримає Потужний нищівний удар .
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26.06.2025 18:45 Ответить
Хренова новини. Хто винен відомо. Питання що робити? Москалі вже не хочуть перемир'я на умовах Стамбулі 22. Хочуть вже 4 області та АРК впридачу. Стамбул здаватиметься перемогою порівняно з тим що насувається. На жаль.
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26.06.2025 19:02 Ответить
Винне співвідношення сил і ресурсів. Чудес не буває...
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26.06.2025 21:40 Ответить
Буває.

Чудесним чином було відсторонено командуючого напрямком Вугледар
Генерал-полковника Наєва, а перед тим генерала Залужного....
І почались розмови про «соотношенія сіл»
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26.06.2025 23:02 Ответить
Про якого генерала ти гундосиш? Про того, що в безглуздому контрнаступі поклав найкращі підрозділи ЗСУ, а потім, побачивши, що на фронті настає повна жопа, в найважчий час покинув напризволяще своє військо і звалив за кордон?
І так, при тому генералові були Мар"їнка, Маріуполь, Сєверодонецьк, Соледар, Лисичанськ і Бахмут. То це тобі не "соотношеніє сіл"? Ще раз повторюю: чудес не буває.
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27.06.2025 02:35 Ответить
Ти не ідіот.
Але твій текст розрахований на ідіотів.
Навіть не круглих, а - сферичних.
А поки: КЦП - ПНХ!
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27.06.2025 14:30 Ответить
Ще раз: при якому "генералу" втрачені Мар"їнка, Маріуполь, Сєверодонецьк, Соледар, Лисичанськ і Бахмут? Який "генерал" провів ганебний "контрнаступ"?
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27.06.2025 14:39 Ответить
Ще раз:

путін- *****.
Крим - це Україна.
КЦП-ПНХ!
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27.06.2025 14:44 Ответить
Зрозуміло. Крім кричалок ти більше ні на що не здатне.
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27.06.2025 15:33 Ответить
То були не кричалки, а риторичні ствердження, щодо тебе.
Ти пройшов цей тест.
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27.06.2025 15:42 Ответить
А ти справді ідіот...
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27.06.2025 15:52 Ответить
А ти - кацап.
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27.06.2025 22:03 Ответить
І зелена шобла, яка абсолютно не здатна керувати країною під час війни, а тільки мародерить, послаблюючи і так слабку країну. Гундос відсторонив нормальних генералів, поставив своїх сраколизів, як сирка. От і результат.
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27.06.2025 01:05 Ответить
Ті "нормальні генерали" в найскрутнішу хвилину раптом стали дуже хворими і непридатними і потікали за кордон.
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27.06.2025 02:36 Ответить
так, бо вони ж розумні
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27.06.2025 10:40 Ответить
А де абсолютна перемога?
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26.06.2025 19:10 Ответить
Для Джона Кроутера. Лікбез. Село має назву - Запорізьке....Це про фейкі та вкиди "експертів" ....
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26.06.2025 19:10 Ответить
існує кілька сіл в Україні, які мають назву Запоріжжя.
село Запоріжжя у Пологівському районі Запорізької області, село Запоріжжя у Мелітопольському районі Запорізької області. Є ще два
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27.06.2025 10:47 Ответить
Цікаво, хто діпам наплів про подачу неправдивої інфи? Не здивуюсь, якщо хтось з корпусу який прийняв смугу і попройобував позиції.
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26.06.2025 19:19 Ответить
а все так як хтіли % 🤡 ...до совку вже блище ...при Петру Порошенко Дамбас бамбілі ...тому решта вибрала шоб і всю Україну походу , а говнокомандуючий не проти ...
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26.06.2025 19:32 Ответить
Одними дронами не виріших ситуацію, які часто низької якості. Орки самі вже мають багато дронів, плюс вони освоїли АІ наведення, де дрони автономно вражають цілі.

Необхідні касетні боприпаси з поражаючими елементами, щоб знешкоджувати малі групи та суцільне мінування. Мін дуже мало на напрямках орківських ударів тому вони так легко проходять.
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26.06.2025 19:55 Ответить
Головне ми маємо Зеленського ! Він гарантія нашій перемоги !
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26.06.2025 20:12 Ответить
Зараз не 24-й і навіть не 23-й рік. Одними дронами вирішуємо ситуацію. Одними!! Низької якості - саме таке призначення ефпівішок, максимально низька ціна, відповідно низька якість, але така, яка дозволяє успішно знищувати підарів. І високої якості є, баба Яга нє даст соврать.
Щоб Ви розуміли, що значать дрони зараз, не тільки мінування а навіть постановку єгози роблять вампіри.
Тож касєтка - це вже красива, якісна, чудова, потужна, офігенна зброя, але толку з неї мало. Нехай чекає свого часу - може підари полізуть великими піхотними групами - отоді і знадобиться.
А стосовно суцільного мінування - тут абсолютно з Вами згоден. Як на четвертому році широкомасштабки можна не засипати там усі поля мінами я просто не уявляю. До речі от касєтки з мінами, як Ви пропонували, було б саме то шо надо. Ну і банальна єгоза само собой...
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27.06.2025 14:57 Ответить
Ви говорите теорію, а я вам практику, де низька якість батарей та оптики не дозволяє виконати завдання і ті дрони або переробляються самими військовими, або стоять на складах до першого прильоту, або тупо пускають в поле знаючи що результату не буде ітак.
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27.06.2025 15:33 Ответить
Я говорю за власний досвід. Значить моя рота якась не така і мої побратими випадково отримали нормальні дрони. ФПВ дійсно іноді втрачають керування, а ще дуже часто їх просто збивають.
Підарські дрони аналогічно теж працюють по-різному. На одній позиції підібрали 3 майже цілих ефпівішки, на іншій - взагалі цілу ефпіві. Одного нашого пікапа вони атакували, виклали у себе на каналі Сєвєрний вєтєр відео враження, однак насправді після влучання відбувся тільки пшик, без значного ефекту, тойота ще 2 місяці ганяла, аж поки таки її не спалили (Слава Богу без втрат)
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27.06.2025 15:52 Ответить
Від партій залежить від якого виробника прийшло.
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27.06.2025 22:17 Ответить
Вже купа населених пунктів,де вже населення нема ,а є лиш орки.Думка про просто нищення там усім чим є вже не виглядає,як гарматою по горобцях(Чому якось так туго(((
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26.06.2025 20:40 Ответить
Це вже армійський корпус провалює оборону. ТГр " Вугледар " вже з 19 червня не існує, а управляє АК, який прийняв всі позиції і притензій по позиціях не було..
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26.06.2025 21:23 Ответить
Дуже схоже на маніпуляцію. Раніше DeepState нейтрально подавала новини з фронту, а тут таке враження, ніби попросили. До того ж бригади подають інфу про обстановку не тільки на ТГР, але й в ГШ. Ну не може бути такого, щоб дані різнилися в ТГР та Генштабі.
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26.06.2025 21:25 Ответить
Реально обстанівка ще гірше, діпстейт на двадні запізнилася.
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26.06.2025 22:42 Ответить
Так це ж deepstate. У них оборона стрімко сипеться з 2022 року, та все ніяк не розсипеться) Всі блогери, вони такі - їм потрібен піар, інакше читати не будуть)
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27.06.2025 13:27 Ответить
Навіть не військові знають, що тактичної групи Вугледар давно нема. Рулить КОРПУС. Так далеко йому до Наєва але ж воюють. Воюють наші воїни.
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26.06.2025 22:08 Ответить
Трохи сумна новина...може корпус, який зайшов на позиції після ТГр Вугледар, ще тільки набуває бойового досвіду і пізніше ця ділянка фронту стабілізується. Просто раніше, якось стабільніша ситуація була!
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26.06.2025 22:29 Ответить
Призвали в армію сиклявих довбойобів, дали мотлох замість зброї. От і обісралися
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26.06.2025 22:33 Ответить
Піди покажи всім, як треба воювати.
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27.06.2025 02:38 Ответить
Мобілізовані каліки-олігофрени навчанню не піддаються.
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27.06.2025 11:18 Ответить
То чому ж ти інших засуджуєш, якщо сам не піддаєшя навчанню?
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27.06.2025 14:20 Ответить
Я засуджую тих, хто їх набрав і сподівається в тилу, що вони зможуть перемогти.
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27.06.2025 16:37 Ответить
А навкруги гвалт кричат " Нам вдалося зірвати літній наступ ворога"
Довбодятли закрийте свої роти та держіт настум мать вашу...
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26.06.2025 23:16 Ответить
Фронтові новини марафону схожі на розповіді лудоманів,так здається називають азартних гравців(Ті вічно розповідають про нечисленні виграші ча удачі,і нічого про купу програшів чи крахів(
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27.06.2025 05:56 Ответить
Доки сидить єврейський клоун, Сирський буде знищувати ЗСУ
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27.06.2025 07:27 Ответить
Головне берегти життя воїнів, а землю вернем.
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27.06.2025 08:18 Ответить
Антисеміти в фаворі на Цензорі?
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27.06.2025 08:20 Ответить
Нехай сирок - прострський розкаже про значні успіхи!!!
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27.06.2025 08:29 Ответить
Зелена пиз.ота стрімко "сипле" фронт, щоб уже невдовзі десь в ростові уночі підписати капітуляцію і розвести руками: А шо-о ми могли зробити? то в усьому винні партнери...
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27.06.2025 08:30 Ответить
Діпи вчора ще написали таке "Неприємним є той факт, що підрозділи у смузі ТРг "Вугледар" виділилися дуже частими подачами неправдивих доповідей, вказуючи "утримання" якогось населеного пункту чи просто окремих позицій. Але від цього ситуація не стає кращою. Наступне оновлення мапи буде невтішним. " https://t.me/DeepStateUA/22076 От і думай тепер, що сьогодні буде?
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27.06.2025 09:52 Ответить
Нічого дивного - Україна впевненими, широкими кроками йшла та йде туди з відки возврату вже, як держави просто не буде - так вирішила українська більшість у 19 році. Дуже шкода військових на фронті - воюють і проти рашистів, і проти зелених, і проти більшості шо обрала зелених. Так кажуть військові - https://www.youtube.com/shorts/sN2VGv3wUTI
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27.06.2025 12:36 Ответить
І вони будуть битись до останнього.
Бо прекрасно знають, яка доля їх чекає, у концтаборах, та перед розстрільними ровами, у разі коли вони попадуть до кацапських людожерів.
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27.06.2025 14:37 Ответить
А ви ніколи не думали про те шо саме такий розвиток подій і використовує зеленский та всі йього шакали для продовження своєї рашистської діяльності - РОЗКРАДАННЯ коштів бюджету - там суми давно перевалили за сотні міліардів - скіки вже мо зеленского відправило на снаряди, міни, спорядження, то що - і нічого не отримано - і коштів нема( як казала гнида - у нас оборонка на 40% не фінансується) От чому війнушки - Індія-Пакістан, Ісраель-Іран(хоча війна йде не одне десятеліття - маю на увазі увесь близький схід) - максімум - тиждень - ні окопів, ні сотні знишених міст, тисячі сіл, міліони загиблих - домовились. А от мудрий український нарід - обрав кровавого дракона зеленского з йього шакалами - бо Порошенко наживася на війні )- хоча обіцяв - за рік, увесь мир шо гнида побачила в очах ху...ла - буде. Ніхера собі мир.
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28.06.2025 12:02 Ответить
Думав. І не тільки я.
Але нажаль наш народ, ще на 73% совєтскій.
Такий, що за 73 роки від'ємної селекції, становить суспільство, з практично нульовою здатністю критичного мислення, і особистої відповідальності за свої дії.
Зараз нас несе течія чисто біологічної еволюції.
Є сподівання, що в плюс.
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28.06.2025 14:44 Ответить
Так і є - кровава течія. У 23 році Миколаївська міська влада вирішила побудувати три нові військові цвинтарі. Це тіки у місті. А райони, а села - зараз не залишилось жодного села шоб у ньому не було Алєї Слави. А по всій Україні? І коли зеленский каже про втрати 1-7 - але мир за рік і ніяких розкраданнь - і у всьому винине попередник та Мінськи домовленості - і дебіли йьому вірять - то це крах - https://www.5.ua/polityka/popry-vsi-dani-rozvidky-zelenskyi-pobachyv-u-ochakh-putina-bazhannia-zakinchyty-viinu-208051.html
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28.06.2025 15:01 Ответить
Колись, Імператор Антоній сказав: «Роби, як треба, а буде як буде».
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28.06.2025 15:08 Ответить
Ну, а на вході до німецького концтабору - Кожному своє. Різні епохи - різні люди.
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28.06.2025 15:13 Ответить
Тим хто вивішував такі таблички, в 1946, на Нюрнбергському процесі, майстер-сержант Армії США Джон Вудс, особисто вибивав табуретку з під ніг.
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28.06.2025 15:34 Ответить
 
 