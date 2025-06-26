Враг имеет значительные успехи в продвижении в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля, - DeepState

На участке уже бывшей ТГр "Угледар" продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что начиная от Алексеевки и вплоть до Зеленого Поля противник осуществляет постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты.

На уточнении находятся населенные пункты Алексеевка и Багатырь.

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Кроме того, противник активно осуществляет давление из Запорожья в направлении Зирки. Давит в районе Комара и активно заводит туда пехоту, чтобы попытаться забрать село полностью и закрепиться в нем. Осуществляются постоянные штурмовые действия по отрезку Шевченко-Свободное - Поле-Новоселка.

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