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Враг имеет значительные успехи в продвижении в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля, - DeepState
На участке уже бывшей ТГр "Угледар" продолжает стремительно сыпаться оборона, а враг имеет значительные успехи в продвижении.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что начиная от Алексеевки и вплоть до Зеленого Поля противник осуществляет постоянные штурмовые действия, привлекая большое количество пехоты.
На уточнении находятся населенные пункты Алексеевка и Багатырь.
Кроме того, противник активно осуществляет давление из Запорожья в направлении Зирки. Давит в районе Комара и активно заводит туда пехоту, чтобы попытаться забрать село полностью и закрепиться в нем. Осуществляются постоянные штурмовые действия по отрезку Шевченко-Свободное - Поле-Новоселка.
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+43 mg42ua
показать весь комментарий26.06.2025 18:37 Ответить Ссылка
+25 Dmitriy Prudko
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+23 Влад #584963
показать весь комментарий26.06.2025 18:33 Ответить Ссылка
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він був звільнений кілька тижнів тому і оборона посипалась
саме так - пан Генерал-полковник Наєв
.
Генерал-лейтенант Сергій Наєв на підставі розпорядження Генерального штабу залишив свою посаду командира тактичної групи «Вугледар».
Генерал-лейтенант розповів, що разом з офіцерами органу управління залишив «один із найгарячіших напрямків Донеччини». Виконання завдань у цьому районі надалі буде покладено на один із новостворених корпусів ЗСУ.
Китай має бути задоволений результатами агресії пітьми.
Довідка:
Корисна копалина: літієві руди; Супутні руди: танталові, ніобієві, берилієві, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Локація: Великоновосілківський район Донецької обл., cхідна околиця с. Шевченко. За 1 км на південь - автотраса С-050409, на захід - С-050419.
Площа: 39,84 га.
Переважно такі особи лишають в підпорядкуванні тільки тих що виконують розпорядження без заперечень, та доносять тільки позитивні результати наверх (часто просто брешуть)
Чудесним чином було відсторонено командуючого напрямком Вугледар
Генерал-полковника Наєва, а перед тим генерала Залужного....
І почались розмови про «соотношенія сіл»
І так, при тому генералові були Мар"їнка, Маріуполь, Сєверодонецьк, Соледар, Лисичанськ і Бахмут. То це тобі не "соотношеніє сіл"? Ще раз повторюю: чудес не буває.
Але твій текст розрахований на ідіотів.
Навіть не круглих, а - сферичних.
А поки: КЦП - ПНХ!
путін- *****.
Крим - це Україна.
КЦП-ПНХ!
Ти пройшов цей тест.
село Запоріжжя у Пологівському районі Запорізької області, село Запоріжжя у Мелітопольському районі Запорізької області. Є ще два
Необхідні касетні боприпаси з поражаючими елементами, щоб знешкоджувати малі групи та суцільне мінування. Мін дуже мало на напрямках орківських ударів тому вони так легко проходять.
Щоб Ви розуміли, що значать дрони зараз, не тільки мінування а навіть постановку єгози роблять вампіри.
Тож касєтка - це вже красива, якісна, чудова, потужна, офігенна зброя, але толку з неї мало. Нехай чекає свого часу - може підари полізуть великими піхотними групами - отоді і знадобиться.
А стосовно суцільного мінування - тут абсолютно з Вами згоден. Як на четвертому році широкомасштабки можна не засипати там усі поля мінами я просто не уявляю. До речі от касєтки з мінами, як Ви пропонували, було б саме то шо надо. Ну і банальна єгоза само собой...
Підарські дрони аналогічно теж працюють по-різному. На одній позиції підібрали 3 майже цілих ефпівішки, на іншій - взагалі цілу ефпіві. Одного нашого пікапа вони атакували, виклали у себе на каналі Сєвєрний вєтєр відео враження, однак насправді після влучання відбувся тільки пшик, без значного ефекту, тойота ще 2 місяці ганяла, аж поки таки її не спалили (Слава Богу без втрат)
Довбодятли закрийте свої роти та держіт настум мать вашу...
Бо прекрасно знають, яка доля їх чекає, у концтаборах, та перед розстрільними ровами, у разі коли вони попадуть до кацапських людожерів.
Але нажаль наш народ, ще на 73% совєтскій.
Такий, що за 73 роки від'ємної селекції, становить суспільство, з практично нульовою здатністю критичного мислення, і особистої відповідальності за свої дії.
Зараз нас несе течія чисто біологічної еволюції.
Є сподівання, що в плюс.