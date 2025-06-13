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Ворог просунувся у Запорізькій області та Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулися на території Донецької та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся у Малинівці (Запорізька область) та Малинівці (Донецька область). Уточнено лінію зіткнення Яблунівці", – ідеться у повідомленні.

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Карти просунення ворога

Карти просунення ворога

Автор: 

Запорізька область (3747) Донецька область (8834) Краматорський район (382) Покровський район (708) Пологівський район (73) Яблунівка (14) Малинівка (12) Малинівка (4) DeepState (157)


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13.06.2025 07:50 Відповісти
 
 