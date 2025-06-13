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Ворог просунувся у Запорізькій області та Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники просунулися на території Донецької та Запорізької областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся у Малинівці (Запорізька область) та Малинівці (Донецька область). Уточнено лінію зіткнення Яблунівці", – ідеться у повідомленні.
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vita gunesh
показати весь коментар13.06.2025 07:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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