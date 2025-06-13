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Враг продвинулся в Запорожской области и Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвинулись на территории Донецкой и Запорожской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Малиновке (Запорожская область) и Малиновке (Донецкая область). Уточнена линия соприкосновения в Яблоновке", - говорится в сообщении.

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Карты продвижения врага

Карты продвижения врага

Автор: 

Запорожская область (3216) Донецкая область (10019) Краматорский район (377) Покровский район (700) Пологовский район (73) Яблоновка (14) Малиновка (13) Малиновка (3) DeepState (155)


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13.06.2025 07:50 Ответить
 
 