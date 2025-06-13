Враг продвинулся в Запорожской области и Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвинулись на территории Донецкой и Запорожской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся в Малиновке (Запорожская область) и Малиновке (Донецкая область). Уточнена линия соприкосновения в Яблоновке", - говорится в сообщении.
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vita gunesh
показать весь комментарий13.06.2025 07:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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