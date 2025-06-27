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Рашисти окупували Новосілку, Запоріжжя, Одрадне на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська окупували три населені пункти у Волноваському районі Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Одрадне, а також просунувся біля Ялти (Волноваський район), у Веселому та Степовому", - йдеться у повідомленні.
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.... на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.