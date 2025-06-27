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Рашисти окупували Новосілку, Запоріжжя, Одрадне на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська окупували три населені пункти у Волноваському районі Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Одрадне, а також просунувся біля Ялти (Волноваський район), у Веселому та Степовому", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог має значні успіхи в просуванні в районі Шевченка, Бурлацького та Вільного Поля, - DeepState

DeepState: Ворог окупував три села у Донецькій області
DeepState: Ворог окупував три села у Донецькій області
DeepState: Ворог окупував три села у Донецькій області

Автор: 

окупація (6762) Донецька область (8932) Волноваський район (297) Новосілка (14) Одрадне (5) Запоріжжя (5) DeepState (175)


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Не дивуйтесть! Оманьський договорняк ніхто не відміняв...
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27.06.2025 17:45 Відповісти
Що то за договрняк, хоча б приблизно поясніть? Знищення кацапської кадрової армії та сотень тисяч мобіків та "добровольців"?
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27.06.2025 18:31 Відповісти
фронт сиплется а зелена наволоч краде та бреше
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27.06.2025 17:46 Відповісти
Ті дураки,що обрали ішака,чомусь вирішили,що після 2022р ішак буде працювати в інтересах України.Я не можу зрозуміти:це дебілізація населення чи якийсь масовий гіпноз??
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27.06.2025 17:57 Відповісти
https://t.me/MaksymZhorin/5750 Максим Жорін, Заступник командира 3-ої ОШБр, б'є на сполох:

.... на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.
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27.06.2025 17:56 Відповісти
Схоже з цим Верховним головкомом ,Сирським і Умеровим годі сподіватись на зупинку ворога ,ось чому було змінено все вище військове карівництво в лютому 2024 року.
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27.06.2025 18:16 Відповісти
И к Запорожью продвинулись,было 30км год назад,сейчас уже 27...
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27.06.2025 18:21 Відповісти
Всьо ідет по плану...
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27.06.2025 19:38 Відповісти
 
 