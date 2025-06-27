Рашисти окупували Новосілку, Запоріжжя, Одрадне на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська окупували три населені пункти у Волноваському районі Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Одрадне, а також просунувся біля Ялти (Волноваський район), у Веселому та Степовому", - йдеться у повідомленні.

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