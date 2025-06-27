Рашисты оккупировали Новоселку, Запорожье, Отрадное на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска оккупировали три населенных пункта в Волновахском районе Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг оккупировал Новоселку, Запорожье, Отрадное, а также продвинулся возле Ялты (Волновахский район), в Веселом и Степном", - говорится в сообщении.
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+12 Roman Stambul
показать весь комментарий27.06.2025 17:46 Ответить Ссылка
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий27.06.2025 17:45 Ответить Ссылка
+9 Kybik #609496
показать весь комментарий27.06.2025 17:57 Ответить Ссылка
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.... на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.