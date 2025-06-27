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Рашисты оккупировали Новоселку, Запорожье, Отрадное на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска оккупировали три населенных пункта в Волновахском районе Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг оккупировал Новоселку, Запорожье, Отрадное, а также продвинулся возле Ялты (Волновахский район), в Веселом и Степном", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг имеет значительные успехи в продвижении в районе Шевченко, Бурлацкого и Вольного Поля, - DeepState

DeepState: Враг оккупировал три села в Донецкой области
DeepState: Враг оккупировал три села в Донецкой области
DeepState: Враг оккупировал три села в Донецкой области

Автор: 

оккупация (10209) Донецкая область (10119) Волновахский район (295) Новоселка (14) Отрадное (6) Запорожье (5) DeepState (174)


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Топ комментарии
+12
фронт сиплется а зелена наволоч краде та бреше
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27.06.2025 17:46 Ответить
+9
Не дивуйтесть! Оманьський договорняк ніхто не відміняв...
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27.06.2025 17:45 Ответить
+9
Ті дураки,що обрали ішака,чомусь вирішили,що після 2022р ішак буде працювати в інтересах України.Я не можу зрозуміти:це дебілізація населення чи якийсь масовий гіпноз??
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27.06.2025 17:57 Ответить
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Не дивуйтесть! Оманьський договорняк ніхто не відміняв...
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27.06.2025 17:45 Ответить
Що то за договрняк, хоча б приблизно поясніть? Знищення кацапської кадрової армії та сотень тисяч мобіків та "добровольців"?
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27.06.2025 18:31 Ответить
А ще кацапського чорноморського флоту, НПЗ та стратегічної авіації. Нічого, нормально так домовились...
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27.06.2025 20:54 Ответить
фронт сиплется а зелена наволоч краде та бреше
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27.06.2025 17:46 Ответить
Ті дураки,що обрали ішака,чомусь вирішили,що після 2022р ішак буде працювати в інтересах України.Я не можу зрозуміти:це дебілізація населення чи якийсь масовий гіпноз??
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27.06.2025 17:57 Ответить
https://t.me/MaksymZhorin/5750 Максим Жорін, Заступник командира 3-ої ОШБр, б'є на сполох:

.... на фронті у нас складається дуже погана ситуація.
На Донеччині ворог взяв високий темп просування і продовжує його тримати. Наступають дуже активно і на Харківщині, нові сили перекинули на Запорізький напрямок. Що стосується Сумської області - то впевнений, вони знову посилять там штурмові дії. Не хочеться зайвий раз нагнітати, але літо та осінь будуть х***вими. Ще й зважаючи на постійні обстріли мирних міст.
Русаки вкладають зараз дуже великі сили в нанесення максимальних руйнувань, у просування за будь-яку ціну - тобто в можливість переконати всіх у своєму повному домінуванні на полі бою. Саме фронт вирішує все, і зараз вкрай важливо всю увагу сконцентрувати навколо нього.
Як зайве нагадування всім втомленим та бажаючим лишитись в стороні. Всі втомились, але на дії ворога наш настрій аж ніяк не впливає.
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27.06.2025 17:56 Ответить
І що він конкретно пропонує, цей Жорін? Тупо завалити кацапів м"ясом?
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27.06.2025 20:57 Ответить
Схоже з цим Верховним головкомом ,Сирським і Умеровим годі сподіватись на зупинку ворога ,ось чому було змінено все вище військове карівництво в лютому 2024 року.
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27.06.2025 18:16 Ответить
И к Запорожью продвинулись,было 30км год назад,сейчас уже 27...
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27.06.2025 18:21 Ответить
Всьо ідет по плану...
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27.06.2025 19:38 Ответить
По чиєму плану? По кацапському точно ні, в них план був "Київ за 3 дні".
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27.06.2025 20:58 Ответить
 
 