Ворог не має жодних просувань у районі Малинівки на Запоріжжі, - Сили оборони півдня
У районі Малинівки на Гуляйпільському напрямку протягом майже тижня точилися запеклі бої, але не можна сказати, що російські війська мають там просування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Цей населений пункт перебуває на Гуляйпільському напрямку, і вже протягом, ну, скажімо так, приблизно тижня там точилися доволі запеклі бої. Щодо того, чи має ворог просування, я б так не говорив. Не тому, що Deep State там не праві, а тому, що, дійсно, лінія бойового зіткнення - це доволі динамічне явище. І Сили оборони України проводять оборонну операцію, але це не позиційна оборона, коли ми тримаємо одні позиції і стоїмо на них, а ми маневруємо постійно", - розповів Волошин.
За його словами, тактика ворога передбачає масовані авіаудари із застосуванням коригованих авіабомб, некерованих ракет та артилерії по визначених позиціях.
"Він фактично знищує її, коли там немає жодного укріплення, жодного укриття, коли там немає фактично жодної вцілілої стіни чи вцілілого погреба, підвалу. І тому противник намагається зайти потім на таку позицію і закріпитися. Але Сили оборони України не дають йому закріпитись на таких позиціях. Ми їх знищуємо. І тому вважається, що просування в нього немає жодного. ... Щодо Малинівки, зокрема, то я повторю, що ворог там не має жодних просувань", - додав Волошин.
Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що війська РФ просунулися у Малинівці Запорізької області
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