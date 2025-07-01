Ворог не має жодних просувань у районі Малинівки на Запоріжжі, - Сили оборони півдня

У районі Малинівки на Гуляйпільському напрямку протягом майже тижня точилися запеклі бої, але не можна сказати, що російські війська мають там просування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Цей населений пункт перебуває на Гуляйпільському напрямку, і вже протягом, ну, скажімо так, приблизно тижня там точилися доволі запеклі бої. Щодо того, чи має ворог просування, я б так не говорив. Не тому, що Deep State там не праві, а тому, що, дійсно, лінія бойового зіткнення - це доволі динамічне явище. І Сили оборони України проводять оборонну операцію, але це не позиційна оборона, коли ми тримаємо одні позиції і стоїмо на них, а ми маневруємо постійно", - розповів Волошин.

За його словами, тактика ворога передбачає масовані авіаудари із застосуванням коригованих авіабомб, некерованих ракет та артилерії по визначених позиціях.

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"Він фактично знищує її, коли там немає жодного укріплення, жодного укриття, коли там немає фактично жодної вцілілої стіни чи вцілілого погреба, підвалу. І тому противник намагається зайти потім на таку позицію і закріпитися. Але Сили оборони України не дають йому закріпитись на таких позиціях. Ми їх знищуємо. І тому вважається, що просування в нього немає жодного. ... Щодо Малинівки, зокрема, то я повторю, що ворог там не має жодних просувань", - додав Волошин.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що війська РФ просунулися у Малинівці Запорізької області