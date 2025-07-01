УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11433 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на півдні
132 0

Ворог не має жодних просувань у районі Малинівки на Запоріжжі, - Сили оборони півдня

Ситуація в районі Малинівки на Запоріжжі

У районі Малинівки на Гуляйпільському напрямку протягом майже тижня точилися запеклі бої, але не можна сказати, що російські війська мають там просування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Цей населений пункт перебуває на Гуляйпільському напрямку, і вже протягом, ну, скажімо так, приблизно тижня там точилися доволі запеклі бої. Щодо того, чи має ворог просування, я б так не говорив. Не тому, що Deep State там не праві, а тому, що, дійсно, лінія бойового зіткнення - це доволі динамічне явище. І Сили оборони України проводять оборонну операцію, але це не позиційна оборона, коли ми тримаємо одні позиції і стоїмо на них, а ми маневруємо постійно", - розповів Волошин.

За його словами, тактика ворога передбачає масовані авіаудари із застосуванням коригованих авіабомб, некерованих ракет та артилерії по визначених позиціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники продовжують вдаватися до невдалих штурмів на південному напрямку, не полишають спроб захопити острівну зону Дніпра, - Сили оборони

"Він фактично знищує її, коли там немає жодного укріплення, жодного укриття, коли там немає фактично жодної вцілілої стіни чи вцілілого погреба, підвалу. І тому противник намагається зайти потім на таку позицію і закріпитися. Але Сили оборони України не дають йому закріпитись на таких позиціях. Ми їх знищуємо. І тому вважається, що просування в нього немає жодного. ... Щодо Малинівки, зокрема, то я повторю, що ворог там не має жодних просувань", - додав Волошин.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що війська РФ просунулися у Малинівці Запорізької області

Автор: 

Запорізька область (3796) Сили оборони півдня (402) Пологівський район (82) Малинівка (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 