РФ на 42% збільшила використання боєприпасів "Молнія" за тиждень, - Сили оборони Півдня

Російські війська на півдні України за останній тиждень значно посилили інтенсивність атак на позиції Сил оборони, збільшивши кількість обстрілів населених пунктів, а також використання дронів-камікадзе та авіаційних ударів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, кількість атак на позиції українських військових зросла на 11%. Також окупанти:

збільшили застосування дронів-камікадзе на 12%;

артилерії - на 8%;

обстрілів населених пунктів - на 17%;

баражуючих боєприпасів типу "Молнія" - на понад 42%.

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Найбільше зросло використання дронів "Молнія", які несуть загрозу через свою високу дальність польоту. Крім того, активно застосовуються БпЛА типу Shahed: щоденно Росія запускає від 80 до 150 таких дронів по містах півдня - Одесі, Запоріжжю, Херсону, Миколаєву, Кривому Рогу, Бериславу.

Також фіксується зростання авіаударів: упродовж лише однієї доби російська авіація випустила по Залізничному (Запорізька область) та Львовому (Херсонська область) по 20 некерованих авіаційних ракет.

За словами Волошина, зростання інтенсивності атак свідчить про спроби РФ чинити тиск на українські війська і цивільне населення, використовуючи всі доступні засоби ураження.

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