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Новини Бойові дії на півдні
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Росія перекинула нові батальйони до Запорізької та Херсонської областей, - Сили оборони Півдня

зведення Генштабу

На тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей Росія перекинула кілька батальйонів новоствореного мотострілецького полку.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, йдеться про частину полку, сформованого в Чечні, у населеному пункті Ханкала, згідно з наказом президента РФ Володимира Путіна щодо збільшення мобілізаційного ресурсу на 30 тисяч осіб. Нові батальйони вже прибули на окуповані території і в майбутньому будуть задіяні у штурмових діях.

Крім того, на Тендерівській та Кінбурнській косах минулого тижня росіяни провели ротацію підрозділів. Відому Десяту козачу розвідувально-штурмову бригаду "Дон" замінили на два батальйони десантно-штурмових військ. Причиною стало те, що "Дон" був сформований із мобілізованих і добровольців з низьким морально-психологічним станом і не виконав поставлених завдань.

Волошин додав, що "Дон" очікує на відновлення та злагодження, але ЗСУ готові до нових зіткнень і планують продовжувати знищення цієї бригади під час майбутніх бойових дій.

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Запорізька область (3812) Сили оборони півдня (406) Херсонська область (5978)


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а андрющенко сказав, навпаки, що з запоріжжя до таганрога чи ростова всі поїхали.
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07.07.2025 15:57 Відповісти
так там знания географии на уровне "извозчик везде довезет"
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07.07.2025 16:21 Відповісти
Андрющенко балабол.Меле абищо
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07.07.2025 16:21 Відповісти
 
 