Жителів Миколаївщини закликали не скупчуватися у прибережних районах через загрозу обстрілів РФ

Громадян, які перебувають у Миколаївській області, закликали не скупчуватися у прибережних районах через російські обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднили Сили оборони Півдня.

Там наголосили, що війська РФ дедалі частіше цілеспрямовано б'ють по цивільних та інфраструктурі як уночі, так і серед білого дня.

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Узбережжя та акваторії можуть бути сповнені різними прихованими загрозами, найбільша з яких - мінна небезпека.

Громадян закликають не:

скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;

відвідувати необстежені ділянки узбережжя;

виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;

ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.

"Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак", - підсумували там.

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