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Новини Обстріли Миколаївщини
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Жителів Миколаївщини закликали не скупчуватися у прибережних районах через загрозу обстрілів РФ

РФ обстрілює Миколаївщину. Сили оборони звернулися до громадян

Громадян, які перебувають у Миколаївській області, закликали не скупчуватися у прибережних районах через російські обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднили Сили оборони Півдня.

Там наголосили, що війська РФ дедалі частіше цілеспрямовано б'ють по цивільних та інфраструктурі як уночі, так і серед білого дня.

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Узбережжя та акваторії можуть бути сповнені різними прихованими загрозами, найбільша з яких - мінна небезпека.

Громадян закликають не:

  • скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;
  • відвідувати необстежені ділянки узбережжя;
  • виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;
  • ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.

"Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак", - підсумували там.

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Автор: 

Миколаївська область (2316) Сили оборони півдня (409)


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