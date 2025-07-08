Жителів Миколаївщини закликали не скупчуватися у прибережних районах через загрозу обстрілів РФ
Громадян, які перебувають у Миколаївській області, закликали не скупчуватися у прибережних районах через російські обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднили Сили оборони Півдня.
Там наголосили, що війська РФ дедалі частіше цілеспрямовано б'ють по цивільних та інфраструктурі як уночі, так і серед білого дня.
Узбережжя та акваторії можуть бути сповнені різними прихованими загрозами, найбільша з яких - мінна небезпека.
Громадян закликають не:
- скупчуватися в прибережній зоні та на пляжах;
- відвідувати необстежені ділянки узбережжя;
- виходити в акваторію моря або лиманів на будь-яких плавзасобах;
- ігнорувати попереджувальні знаки та огорожі.
"Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак", - підсумували там.
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