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Новини Обстріли Миколаївщини
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Війська РФ ударили по фермерському господарству на Миколаївщині: спалахнула пожежа

Росіяни атакували балістикою інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини

Війська РФ ударили по фермерському господарству, розташованому на території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вдарили по фермерському господарству в області, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

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"Всім службам особлива увага до тривог", - наголосив він.

Більше інформації наразі не відомо.

Автор: 

Миколаївська область (2319) обстріл (29745)


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