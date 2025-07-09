Війська РФ ударили по фермерському господарству на Миколаївщині: спалахнула пожежа
Війська РФ ударили по фермерському господарству, розташованому на території Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни вдарили по фермерському господарству в області, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
"Всім службам особлива увага до тривог", - наголосив він.
Більше інформації наразі не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль