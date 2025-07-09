Війська РФ ударили по фермерському господарству на Миколаївщині: спалахнула пожежа

Війська РФ ударили по фермерському господарству, розташованому на території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вдарили по фермерському господарству в області, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

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"Всім службам особлива увага до тривог", - наголосив він.

Більше інформації наразі не відомо.