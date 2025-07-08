Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: двое погибших и четверо раненых мирных жителей, среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг атаковал гражданскую инфраструктуру Бериславского и Херсонского районов из артиллерии, минометов, РСЗО и БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области

На рассвете вблизи Берислава российские военные атаковали с беспилотника 35-летнего мужчину. В результате удара он погиб.

Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли Надеждовку. Из-за попадания снаряда в дом пострадали два человека. У 19-летнего парня диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения спины и ноги. 67-летняя женщина получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. В селе повреждены 14 частных домов.

В Антоновке военные РФ атаковали дроном 73-летнюю женщину. Из опасной зоны пострадавшую эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу. У женщины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Также стало известно о гибели 59-летнего жителя поселка. 6 июля мужчина получил смертельные ранения в результате вражеского обстрела. Тело погибшего вывезли сотрудники полиции и доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

FPV-дронами оккупанты массированно били по Кизомису и Станиславу. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Гавриловке российские военные осуществили сбросы с БПЛА на ранее поврежденное обстрелами учреждение культуры. В результате атак здание сгорело. Также ударили FPV-дроном по частному дому, который поврежден. Еще один дом в результате атаки ударным дроном получил повреждения в Новоалександровке.

Артиллерийским огнем поврежден частный дом в Бургунке.

Медицинская помощь понадобилась 17-летней девушке, которая пострадала в результате ночного вражеского артобстрела Центрального района Херсона. Во время атаки несовершеннолетняя находилась дома. У нее диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс.

Вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на многоквартирный дом, который поврежден.

На рассвете россияне обстреляли из миномета прибрежную часть Корабельного района. Под артиллерийским обстрелом находился микрорайон "Корабел".

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