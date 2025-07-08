Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: двое погибших и четверо раненых мирных жителей, среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки враг атаковал гражданскую инфраструктуру Бериславского и Херсонского районов из артиллерии, минометов, РСЗО и БпЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области
На рассвете вблизи Берислава российские военные атаковали с беспилотника 35-летнего мужчину. В результате удара он погиб.
Из реактивных систем залпового огня оккупанты обстреляли Надеждовку. Из-за попадания снаряда в дом пострадали два человека. У 19-летнего парня диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочные ранения спины и ноги. 67-летняя женщина получила контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. В селе повреждены 14 частных домов.
В Антоновке военные РФ атаковали дроном 73-летнюю женщину. Из опасной зоны пострадавшую эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу. У женщины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Также стало известно о гибели 59-летнего жителя поселка. 6 июля мужчина получил смертельные ранения в результате вражеского обстрела. Тело погибшего вывезли сотрудники полиции и доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы.
FPV-дронами оккупанты массированно били по Кизомису и Станиславу. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Гавриловке российские военные осуществили сбросы с БПЛА на ранее поврежденное обстрелами учреждение культуры. В результате атак здание сгорело. Также ударили FPV-дроном по частному дому, который поврежден. Еще один дом в результате атаки ударным дроном получил повреждения в Новоалександровке.
Артиллерийским огнем поврежден частный дом в Бургунке.
Медицинская помощь понадобилась 17-летней девушке, которая пострадала в результате ночного вражеского артобстрела Центрального района Херсона. Во время атаки несовершеннолетняя находилась дома. У нее диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс.
Вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на многоквартирный дом, который поврежден.
На рассвете россияне обстреляли из миномета прибрежную часть Корабельного района. Под артиллерийским обстрелом находился микрорайон "Корабел".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російський безпілотник «Альтаїр» (Altius-U), аналог американського MQ-9 Reaper, розбився в Казані під час випробувального польоту. Врізавшись в житлову будівлю, він впав на землю та загорівся.
Дрон здатний виконувати розвідку і завдавати удари на відстані до 10 тисяч км, залишаючись у повітрі понад 24 години. Його маса - 6 тонн, розмах крил - 28 м.