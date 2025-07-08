Рашисты атаковали дроном гражданский автомобиль в Херсоне: два человека ранены. ВИДЕО

Сегодня, 8 июля, около 08:30 войска РФ атаковали с дрона гражданскую машину в центральной части Херсона.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за вражеского удара 51-летняя женщина и 50-летний мужчина получили взрывные травмы и осколочные ранения.

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Бригада скорой доставила пострадавших в больницу. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Ситуация за сутки

В целом, по данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились Антоновка, Береговое, Берислав, Бургунка, Велетенское, Веселое, Гавриловка, Дарьевка, Днепровское, Дудчаны, Золотая Балка, Ивановка, Кизомыс, Казацкое, Никольское, Меловое, Михайловка, Надиевка, Новоалександровка, Нововоронцовка, Одрадокаменка, Александровка, Ольговка, Осокоровка, Понятовка, Приднепровское, Разлив, Садовое, Станислав, Софиевка, Токаревка, Тягинка, Чернобаевка, Шляховое и город Херсон.

"Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 17 частных домов. Также оккупанты изуродовали предприятие, хозяйственную постройку и гараж", - говорится в сообщении.

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Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.