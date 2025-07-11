Зранку росіяни обстріляли амбулаторію у Білозерці на Херсонщині, є постраждалі. ФОТО

11 липня 2025 року, близько 08:20, російські війська з артилерії обстріляли селище Білозерка у Херсонському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі та ОВА.

Через "прильоти" пошкоджено будівлю медзакладу, а також постраждав пацієнт та двоє працівників.

У 40-річного чоловіка діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення гомілки.

У медсестри 1978 року народження – вибухова травма, уламкові поранення ніг, голови, руки та крововтрата. Водій 1976 року народження дістав вибухову травму та поранення руки.

Усі потерпілі отримують необхідну меддопомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині: загинув однорічний хлопчик





