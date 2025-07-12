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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Щонайменше 4 людини загинули і 5 поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 липня, російські війська атакували Покровськ і Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі та вранці під ворожий вогонь потрапив Покровськ - там 2 людини загинули і 2 людини поранені, пошкоджено будинок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: четверо людей загинули, 10 зазнали поранень. Зранку ворог вбив чоловіка у Слов’янську. ФОТОрепортаж

Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із "Торнадо-С" - загинула одна людина, ще 3 - дістали поранення. Зруйновано 2 адмінбудівлі, 2 підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.

Обстріли Донеччини 12 липня

"Донеччина - під постійними обстрілами! Будьте відповідальними - евакуюйтесь!" - закликав начальник ОВА.

Обстріли Донеччини 12 липня
Обстріли Донеччини 12 липня

Автор: 

обстріл (29807) Донецька область (9036) Покровськ (711) Краматорський район (465) Покровський район (764) Слов’янськ (644)


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І так кожен день ворог знищує українців ,ворог знищує Україну ,а якісь недоумки переймаются рейтингами замість того що б думати як захистити народ від варварів.
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12.07.2025 16:37 Відповісти
 
 