Щонайменше 4 людини загинули і 5 поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 липня, російські війська атакували Покровськ і Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі та вранці під ворожий вогонь потрапив Покровськ - там 2 людини загинули і 2 людини поранені, пошкоджено будинок.

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Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із "Торнадо-С" - загинула одна людина, ще 3 - дістали поранення. Зруйновано 2 адмінбудівлі, 2 підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.

"Донеччина - під постійними обстрілами! Будьте відповідальними - евакуюйтесь!" - закликав начальник ОВА.



