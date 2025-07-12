Щонайменше 4 людини загинули і 5 поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 12 липня, російські війська атакували Покровськ і Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вночі та вранці під ворожий вогонь потрапив Покровськ - там 2 людини загинули і 2 людини поранені, пошкоджено будинок.
Зранку росіяни обстріляли Слов'янськ із "Торнадо-С" - загинула одна людина, ще 3 - дістали поранення. Зруйновано 2 адмінбудівлі, 2 підприємства і 26 автомобілів; пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 10 автомобілів.
"Донеччина - під постійними обстрілами! Будьте відповідальними - евакуюйтесь!" - закликав начальник ОВА.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар12.07.2025 16:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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