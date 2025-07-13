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Новини Відео Обстріл Слов’янська
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Ворог ударив по Слов’янську: пошкоджено лікарню, дитячий садок та багатоповерхівки. ВIДЕО

Ніч у Словʼянську Донецької області знову видалася гучною.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Приблизно опівночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. БПЛА "Герань-2". Мікрорайони Центр і Залізничний. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові і приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

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На щастя, минулося без постраждалих.

Автор: 

обстріл (29833) Донецька область (9042) Краматорський район (465) Слов’янськ (646)


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