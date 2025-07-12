Рашисты обстреляли Мирноград: один человек погиб, еще один ранен
Днем субботы, 12 июля, российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. Вследствие вражеской атаки погиб мужчина, 51-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ожоги тела.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, информирует Цензор.НЕТ.
По словам спикера, враг ударил по городу из артиллерии в 11:10.
Она отметила, что правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины - военное преступление.
Ранее сообщалось, что 12 июля, российские войска атаковали Покровск и Славянск в Донецкой области, вследствие чего есть погибшие и раненые.
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