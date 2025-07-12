РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7569 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
140 0

Рашисты обстреляли Мирноград: один человек погиб, еще один ранен

мирноград

Днем субботы, 12 июля, российские оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. Вследствие вражеской атаки погиб мужчина, 51-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ожоги тела.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, враг ударил по городу из артиллерии в 11:10.

Она отметила, что правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины - военное преступление.

Ранее сообщалось, что 12 июля, российские войска атаковали Покровск и Славянск в Донецкой области, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Смотрите также: По меньшей мере 4 человека погибли и 5 ранены в результате вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28483) Донецкая область (10218) Мирноград (89) Покровский район (755)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 