Рашисти обстріляли Мирноград: одна людина загинула, ще одна поранена

Вдень суботи, 12 липня, російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, 51-річна жінка дістала мінно-вибухову травму й опіки тіла.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речниці, ворог вдарив по місту з артилерії об 11:10.

Вона зазначила, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - воєнний злочин.

Раніше повідомлялося, що 12 липня, російські війська атакували Покровськ і Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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