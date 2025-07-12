Рашисти обстріляли Мирноград: одна людина загинула, ще одна поранена
Вдень суботи, 12 липня, російські окупанти обстріляли Мирноград Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, 51-річна жінка дістала мінно-вибухову травму й опіки тіла.
Про це у коментарі "Суспільному" розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, інформує Цензор.НЕТ.
За словами речниці, ворог вдарив по місту з артилерії об 11:10.
Вона зазначила, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України - воєнний злочин.
Раніше повідомлялося, що 12 липня, російські війська атакували Покровськ і Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль