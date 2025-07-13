Доба на Донеччині: Є загиблі та поранені, пошкоджено 95 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів Донецької області: міста Білозерське, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, селище Олександрівка, села Андріївка, Вірівка, Донецьке, Кучерів Яр, Лозове, Новопригоже, Озерне, Райське, Яковлівка.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок російських атак пошкоджено 95 цивільних об’єктів, з них 38 житлових будинків.



Слов’янськ росіяни накрили з РСЗВ "Торнадо-С" – вбили цивільну особу, ще трьох поранили. Руйнувань зазнали заклад освіти, адмінбудівля, магазин, торговельний комплекс, СТО, 36 цивільних авто.



У Білозерському ударний дрон "Герань-2" атакував цивільне авто – людина у ньому загинула. Ще один безпілотник поцілив по вантажному автомобілю поблизу Вірівки Білозерської ТГ – травмовано цивільну особу.

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По Мирнограду ворог вгатив з артилерії – є загиблий і поранений. У Покровську через обстріли поранено двох мирних жителів.



Костянтинівку окупанти обстріляли артилерією та дроном – пошкодили 6 приватних осель.

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В Олександрівці через влучання БПЛА "Ланцет" пошкоджено магазин і 2 цивільних авто. В Андріївці FPV-дрон пошкодив цивільний автомобіль.



По Лозовому Лиманської ТГ війська РФ випустили дві ракети із ЗРК "С-300" – зруйнували два приватних будинки та три господарських споруди. Внаслідок артобстрілів в Озерному Лиманської ТГ руйнувань зазнали 30 приватних будинків.





Крім того, сьогодні вночі Росія вдарила по Добропіллю БПЛА "Молнія-2" – поранено цивільну особу, пошкоджено залізничну інфраструктуру.



Також під вогонь потрапили Бокове, Новодонецьке та Слов’янськ, де пошкоджено лікарню.

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