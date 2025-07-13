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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: Є загиблі та поранені, пошкоджено 95 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів Донецької області: міста Білозерське, Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, селище Олександрівка, села Андріївка, Вірівка, Донецьке, Кучерів Яр, Лозове, Новопригоже, Озерне, Райське, Яковлівка.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок російських атак пошкоджено 95 цивільних об’єктів, з них 38 житлових будинків.

Слов’янськ росіяни накрили з РСЗВ "Торнадо-С" – вбили цивільну особу, ще трьох поранили. Руйнувань зазнали заклад освіти, адмінбудівля, магазин, торговельний комплекс, СТО, 36 цивільних авто.

У Білозерському ударний дрон "Герань-2" атакував цивільне авто – людина у ньому загинула. Ще один безпілотник поцілив по вантажному автомобілю поблизу Вірівки Білозерської ТГ – травмовано цивільну особу.

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Доба на Донеччині на 12 липня

По Мирнограду ворог вгатив з артилерії – є загиблий і поранений. У Покровську через обстріли поранено двох мирних жителів.

Костянтинівку окупанти обстріляли артилерією та дроном – пошкодили 6 приватних осель.

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В Олександрівці через влучання БПЛА "Ланцет" пошкоджено магазин і 2 цивільних авто. В Андріївці FPV-дрон пошкодив цивільний автомобіль.

По Лозовому Лиманської ТГ війська РФ випустили дві ракети із ЗРК "С-300" – зруйнували два приватних будинки та три господарських споруди. Внаслідок артобстрілів в Озерному Лиманської ТГ руйнувань зазнали 30 приватних будинків.

Доба на Донеччині на 12 липня
Доба на Донеччині на 12 липняДоба на Донеччині на 12 липня

Крім того, сьогодні вночі Росія вдарила по Добропіллю БПЛА "Молнія-2" – поранено цивільну особу, пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Також під вогонь потрапили Бокове, Новодонецьке та Слов’янськ, де пошкоджено лікарню.

Читайте: Рашисти обстріляли Мирноград: одна людина загинула, ще одна поранена

Доба на Донеччині на 12 липня
Доба на Донеччині на 12 липня
Доба на Донеччині на 12 липня
Доба на Донеччині на 12 липня
Доба на Донеччині на 12 липня
Доба на Донеччині на 12 липня
Доба на Донеччині на 12 липня
Доба на Донеччині на 12 липня

Автор: 

Донецька область (9042) Мирноград (92) Краматорський район (468) Покровський район (769) Костянтинівка (371) Слов’янськ (646) Білозерське (9) Добропілля (39)


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13.07.2025 11:11 Відповісти
 
 