Рашисты обстреляли три района Донетчины: 2 человека погибли, есть раненые и повреждения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 13 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Боковом Белозерской громады погибли 2 человека, повреждена инфраструктура. В Доброполье ранены 2 человека. Во Владимировке Шаховской громады повреждены 13 частных домов.
Краматорский район
В Лимане повреждены дом, общежитие и админздание, в Лозовом - дом и летняя кухня. В Андреевке повреждены 2 дома, админздание и автомобиль. В Славянске ранены 2 человека. В Константиновке ранены 3 человека, повреждены дом, админздание и 2 автомобиля.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома.
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