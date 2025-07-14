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Рашисты обстреляли три района Донетчины: 2 человека погибли, есть раненые и повреждения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 13 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Боковом Белозерской громады погибли 2 человека, повреждена инфраструктура. В Доброполье ранены 2 человека. Во Владимировке Шаховской громады повреждены 13 частных домов.

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Краматорский район

В Лимане повреждены дом, общежитие и админздание, в Лозовом - дом и летняя кухня. В Андреевке повреждены 2 дома, админздание и автомобиль. В Славянске ранены 2 человека. В Константиновке ранены 3 человека, повреждены дом, админздание и 2 автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области
последствия обстрелов Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (10230) Полтавская область (1225) Бахмутский район (534) Покровский район (763) Полтавский район (68) Северск (126) Доброполье (39) Лиман 2-й (1)


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