Рашисты обстреляли три района Донетчины: 2 человека погибли, есть раненые и повреждения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 13 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Боковом Белозерской громады погибли 2 человека, повреждена инфраструктура. В Доброполье ранены 2 человека. Во Владимировке Шаховской громады повреждены 13 частных домов.

Также читайте: Сутки в Донецкой области: Есть погибшие и раненые, повреждены 95 гражданских объектов. ФОТОрепортаж

Краматорский район

В Лимане повреждены дом, общежитие и админздание, в Лозовом - дом и летняя кухня. В Андреевке повреждены 2 дома, админздание и автомобиль. В Славянске ранены 2 человека. В Константиновке ранены 3 человека, повреждены дом, админздание и 2 автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.









