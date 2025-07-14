УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11369 відвідувачів онлайн
Новини Фото
281 0

Рашисти били по трьох районах Донеччини: 2 людини загинули, є поранені та пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 13 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Боковому Білозерської громади загинули 2 людини, пошкоджено інфраструктуру. У Добропіллі поранено 2 людини. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 13 приватних будинків.

Також читайте: Доба на Донеччині: Є загиблі та поранені, пошкоджено 95 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, гуртожиток і адмінбудівлю, у Лозовому - будинок і літню кухню. В Андріївці пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю і автівку. У Слов'янську поранено 2 людини. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено будинок, адмінбудівлю і 2 автівки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини
наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

Донецька область (9049) Полтавська область (1183) Бахмутський район (540) Покровський район (771) Полтавський район (70) Сіверськ (126) Добропілля (40) Лиман Другий (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 