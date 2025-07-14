Рашисти били по трьох районах Донеччини: 2 людини загинули, є поранені та пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 13 липня 2025 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Боковому Білозерської громади загинули 2 людини, пошкоджено інфраструктуру. У Добропіллі поранено 2 людини. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 13 приватних будинків.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, гуртожиток і адмінбудівлю, у Лозовому - будинок і літню кухню. В Андріївці пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю і автівку. У Слов'янську поранено 2 людини. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено будинок, адмінбудівлю і 2 автівки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.









