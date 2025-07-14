РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
145 0

Один человек погиб в результате российского артобстрела Константиновки.

Удар по Константиновке (фото иллюстративное)

14 июля 2025 в 09:25 российские войска совершили очередной обстрел города Константиновки из ствольной артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова.

"В результате вражеской атаки погиб один гражданский человек - женщина, которая получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, по месту своего проживания", - написал он.

Кроме того, зафиксировано повреждение по меньшей мере трех частных жилых домов, жители которых понесли значительные материальные потери.

Читайте: Враг нанес три авиаудара по Константиновке: повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение. ФОТОрепортаж

Горбунов отметил, что сейчас провести детальный осмотр места происшествия и окончательно оценить масштабы разрушений не представляется возможным из-за высокой угрозы повторного обстрела, близости к району активных боевых действий, а также постоянного присутствия российских беспилотников в воздухе.

Автор: 

обстрел (28524) Донецкая область (10230) Краматорский район (465) Константиновка (1839) война в Украине (5192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 