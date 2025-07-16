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Новини Фото Обстріли Добропілля
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Рашисти скинули КАБ на центр Добропілля на Донеччині: 2 загиблих, 26 поранених. Під завалами люди (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська ввечері 16 липня скинули керовану авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині. Удар припав по району магазину "Аврора". Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець та волонтер Денис Христов (Голандець), передає Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, загарбники скинули авіабомбу саме тоді, коли люди поверталися з роботи.

Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх, зазначив він. 

"Буквально 10- 15 хвилин тому був прильот в центр Добропілля, магазин "Аврора". Чимало жертв, тому що це був час-пік, вечір центральна вулиця міста", - розповів Голандець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для цивільного транспорту закрили доступ до траси Краматорськ-Добропілля, - ОВА

"Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту.

Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії!" - наголосив Лубінець. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти били по трьох районах Донеччини: 2 людини загинули, є поранені та пошкодження. ФОТОрепортаж

Оновлено 19:20

"2 загиблих, 14 поранених — такі попередні наслідки удару по Добропіллю. Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", - уточнили в Донецькій ОВА.

Попередньо, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: Є загиблі та поранені, пошкоджено 95 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Станом на 19:50 в ОВА уточнили, що відомо про 1 загиблу людину, ще 21 –– поранена.

Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.

Станом на 21:00 кількість жертв зросла до 2 загиблих і 26 поранених.

Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня
Росіяни атакували Добропілля на Донеччині 16 липня

Автор: 

обстріл (29876) Донецька область (9060) КАБ (409) Покровський район (780) Добропілля (41)


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Топ коментарі
+13
Горіти вам всім мерзенним рашитським вбивцям у пеклі...
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16.07.2025 19:20 Відповісти
+11
Ось так варвари ціленаправлено знищують український народ ,відповіді по рашиських чортах немає ,Трамп дав терористичній орді 50 днів на знищення України.
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16.07.2025 19:14 Відповісти
+9
Зелене чмо вже перед дзеркалом, тренується робити скорбно ****.
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16.07.2025 19:21 Відповісти
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Ось так варвари ціленаправлено знищують український народ ,відповіді по рашиських чортах немає ,Трамп дав терористичній орді 50 днів на знищення України.
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16.07.2025 19:14 Відповісти
а чому відповіді немає?
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16.07.2025 19:31 Відповісти
бо наші КАБи вже 2й рік на стадії тестування. Через пару років можливо і почнемо застосовувати де-не-де.
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16.07.2025 21:49 Відповісти
Мошкалі, а не рашисти.
Скільки можна як Homo Soveticus та ті ж самі мошкалі міряти зло "фашистами"?
Ні національної памяті, ні фантазії.
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16.07.2025 19:17 Відповісти
Рашист - росіянин, який підтримує агресію Росії проти України ◆ Відмітною рисою свідомості рашистів є надія на силу.

Раши́зм (від «Росія» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Russia, «Раша») + https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC «фашизм») або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC російський фашизм - термін, який використовується для позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F політичної ідеології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 соціальної практики владного режиму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX - початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XXI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XXI століття, що базується на ідеях «особливої цивілізаційної місії» росіян, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC «старшості братнього народу»; нетерпимості до елементів культури інших народів, здебільшого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янських (бо їх простіше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікувати), а також до народів, що проживали в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російський імперії чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ультранаціоналізмі, використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 російського православ'я як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C моральної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 доктрини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 геополітичних інструментах впливу (насамперед енергоносіях для європейських країн), військовій силі стосовно країн, що входять до сфери впливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F РФhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC0-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-gryniv-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-6 [6].
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16.07.2025 21:23 Відповісти
Горіти вам всім мерзенним рашитським вбивцям у пеклі...
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16.07.2025 19:20 Відповісти
Зелене чмо вже перед дзеркалом, тренується робити скорбно ****.
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16.07.2025 19:21 Відповісти
Кацапи - це генетичні садисти.
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16.07.2025 19:44 Відповісти
В них стооіччями практикувались алкоголізм та снохачєство, це одні із причин чому вони такі виродки
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16.07.2025 20:02 Відповісти
Колись читала про це статтю. Снохачєство зараз є у кацапів і деяких диких конфесій. Більше ні у кого. Навіть у герметичних племен Амазонки такого немає.
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16.07.2025 20:10 Відповісти
На Трампа чи на на Байдена надійся,а сам нуль,бо бачив мир в очах пуйла,"Главное перестать стрелять".
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16.07.2025 21:18 Відповісти
Почему ничего не летит на рашку уже наверное с месяц??
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16.07.2025 21:54 Відповісти
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16.07.2025 22:06 Відповісти
Підари вїбали прямо по Аврорі.
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16.07.2025 22:10 Відповісти
 
 