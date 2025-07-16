Рашисти скинули КАБ на центр Добропілля на Донеччині: 2 загиблих, 26 поранених. Під завалами люди (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська ввечері 16 липня скинули керовану авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині. Удар припав по району магазину "Аврора". Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець та волонтер Денис Христов (Голандець), передає Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, загарбники скинули авіабомбу саме тоді, коли люди поверталися з роботи.

Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх, зазначив він.

"Буквально 10- 15 хвилин тому був прильот в центр Добропілля, магазин "Аврора". Чимало жертв, тому що це був час-пік, вечір центральна вулиця міста", - розповів Голандець.

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"Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту.

Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії!" - наголосив Лубінець.

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Оновлено 19:20

"2 загиблих, 14 поранених — такі попередні наслідки удару по Добропіллю. Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", - уточнили в Донецькій ОВА.

Попередньо, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.

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Станом на 19:50 в ОВА уточнили, що відомо про 1 загиблу людину, ще 21 –– поранена.

Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів.

Станом на 21:00 кількість жертв зросла до 2 загиблих і 26 поранених.





















