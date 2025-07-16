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Новости Военная помощь Украине
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Трамп, увидев видео ударов РФ по Украине, позвонил Мерцу и предложил 5 систем Patriot для Украины, - WSJ

Трамп предложил Patriot Украине Что его подтолкнуло к этому

После того как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что это произошло после просмотра видеозаписей российских авиаударов.

3 июля Мерц провел разговор с Трампом, предложив приобрести 2 системы Patriot для Украины. Через несколько дней после этого лидер США увидел видео ударов России по Украине и сам позвонил Мерцу.

"Мерц был удивлен, но быстро понял, что Трамп потерял терпение к российскому президенту. Трамп заявил, что теперь готов принять предложение, которое Мерц сделал несколько дней назад: использовать германские средства для покупки оружия американского производства для Украины", - пишет издание со ссылкой на источники.

Германский канцлер сразу согласился на приобретение сразу 5 систем Patriot, хотя для этого Европе следовало еще найти финансирование.

Читайте: Мерц о закупке Patriot для Украины: Германия будет играть решающую роль

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кроме того, США готовятся прислать Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Также читайте: Мерц - Трампу: Оставайтесь с нами, с Европой

Автор: 

помощь (7993) США (27514) Трамп Дональд (5992) Фридрих Мерц (184)


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Топ комментарии
+2
Хто це написав, що Трамп побчив, як б'ють кацапи і запропонував зброю? Як таке могло статися, то Зе побачив і дав вказівку Трампу і всім дати нам зброю, а то так і сиділи б без зброї.
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16.07.2025 12:13 Ответить
+2
Мерц був в **** - шо з Трампом?
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16.07.2025 12:15 Ответить
+2
Меланія переплутала страпони в темряві
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16.07.2025 12:17 Ответить
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Хто це написав, що Трамп побчив, як б'ють кацапи і запропонував зброю? Як таке могло статися, то Зе побачив і дав вказівку Трампу і всім дати нам зброю, а то так і сиділи б без зброї.
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16.07.2025 12:13 Ответить
Це нова тема для виправдовування і чергових коментарів у соцмережах для Трампа?
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16.07.2025 12:14 Ответить
Мерц був в **** - шо з Трампом?
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16.07.2025 12:15 Ответить
Меланія переплутала страпони в темряві
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16.07.2025 12:17 Ответить
певно пан Мерц завжди в афує від рудого донні, шоб не сталося
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16.07.2025 12:24 Ответить
забуде рудий побачене - знов змінить думку
на жаль, рудий донні сам не в курсах, про шо він наразі думає
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16.07.2025 12:16 Ответить
Воно поримусило Європу за її гроші купувати зброю для нас.Звичайний барига заробляє бабло на крові українців. Там жалю і совісті немає.
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16.07.2025 12:17 Ответить
Американці взагалі не визнають халяви.
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16.07.2025 12:27 Ответить
Не показывайте сериальные видосы ! Там много чего поручается, рассматривается и заслушивается. Трамп решит, шо и так все збс, к Мерцу не ходи...
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16.07.2025 12:21 Ответить
Если это правда, то это очень позитивно. Так как Трамп невнятно сказал, про 17 батарей, он просто сказал "17 Пэтриот", которые есть ненужные у одной страны. Но на западе такого количества нет систем ни у одной страны и тем более ну нужных. А вот у Израиля есть ещё 12 систем которые они не используют более, а про 5 систем.. Совпадает число сумарно
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16.07.2025 12:25 Ответить
Думаю он говорил про общее число машин. А в батарее 4-8 ПУ, РЛС, ПКО.
То есть скорее всего это 2 батареи
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16.07.2025 12:32 Ответить
Так и до индейских топоров дело дойдет 🤔
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16.07.2025 12:27 Ответить
Это ПЗДЦ
Если бы "союзнички" так трепались во время Второй Мировой и в то же время журнаШЛЮХИ(какается и цензора) накидывали такие стратегические данные на вентилятор, то ее изход был бы другим!!!
Неужели ***** не понятно, что такиев вещи как кто кому, сколько и что передал или собариется передавать, нужно делать тихо!!!
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16.07.2025 12:31 Ответить
Поки що тільки суцільний галас та плітки. А тим часом КНДР завалює кацапню ************ та зброєю. Це треш.
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16.07.2025 12:31 Ответить
це Маня йому показала
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16.07.2025 12:32 Ответить
От може ж, коли захоче.
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16.07.2025 12:34 Ответить
 
 