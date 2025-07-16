Трамп, увидев видео ударов РФ по Украине, позвонил Мерцу и предложил 5 систем Patriot для Украины, - WSJ

После того как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что это произошло после просмотра видеозаписей российских авиаударов.

3 июля Мерц провел разговор с Трампом, предложив приобрести 2 системы Patriot для Украины. Через несколько дней после этого лидер США увидел видео ударов России по Украине и сам позвонил Мерцу.

"Мерц был удивлен, но быстро понял, что Трамп потерял терпение к российскому президенту. Трамп заявил, что теперь готов принять предложение, которое Мерц сделал несколько дней назад: использовать германские средства для покупки оружия американского производства для Украины", - пишет издание со ссылкой на источники.

Германский канцлер сразу согласился на приобретение сразу 5 систем Patriot, хотя для этого Европе следовало еще найти финансирование.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кроме того, США готовятся прислать Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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