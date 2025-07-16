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Новини Військова допомога Україні
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Трамп, побачивши відео ударів РФ по Україні, подзвонив Мерцу та запропонував 5 систем Patriot для України, - WSJ

Трамп запропонував Patriot Україні Що його до цього підштовхнуло

Після того як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що це відбулося після перегляду відеозаписів російських авіаударів.

3 липня Мерц провів розмову із Трампом, запропонувавши придбати 2 системи Patriot для України. За кілька днів після цього лідер США побачив відео ударів Росії по Україні та сам зателефонував Мерцу.

"Мерц був здивований, але швидко зрозумів, що Трамп втратив терпіння до російського президента. Трамп заявив, що тепер готовий прийняти пропозицію, яку Мерц зробив кілька днів тому: використати німецькі кошти для купівлі зброї американського виробництва для України", - пише видання із посиланням на джерела.

Німецький канцлер одразу погодився на придбання відразу 5 систем Patriot, хоча для цього Європі варто було ще знайти фінансування.

Читайте: Мерц про закупівлю Patriot для України: Німеччина відіграватиме вирішальну роль

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Також читайте: Мерц - Трампу: Залишайтесь з нами, з Європою

Автор: 

допомога (8585) США (23815) Трамп Дональд (6470) Мерц Фрідріх (189)


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Топ коментарі
+7
Мерц був в **** - шо з Трампом?
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16.07.2025 12:15 Відповісти
+6
Це нова тема для виправдовування і чергових коментарів у соцмережах для Трампа?
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16.07.2025 12:14 Відповісти
+5
Хто це написав, що Трамп побчив, як б'ють кацапи і запропонував зброю? Як таке могло статися, то Зе побачив і дав вказівку Трампу і всім дати нам зброю, а то так і сиділи б без зброї.
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16.07.2025 12:13 Відповісти
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Хто це написав, що Трамп побчив, як б'ють кацапи і запропонував зброю? Як таке могло статися, то Зе побачив і дав вказівку Трампу і всім дати нам зброю, а то так і сиділи б без зброї.
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16.07.2025 12:13 Відповісти
Це нова тема для виправдовування і чергових коментарів у соцмережах для Трампа?
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16.07.2025 12:14 Відповісти
Мерц був в **** - шо з Трампом?
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16.07.2025 12:15 Відповісти
Меланія переплутала страпони в темряві
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16.07.2025 12:17 Відповісти
певно пан Мерц завжди в афує від рудого донні, шоб не сталося
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16.07.2025 12:24 Відповісти
забуде рудий побачене - знов змінить думку
на жаль, рудий донні сам не в курсах, про шо він наразі думає
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16.07.2025 12:16 Відповісти
Воно поримусило Європу за її гроші купувати зброю для нас.Звичайний барига заробляє бабло на крові українців. Там жалю і совісті немає.
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16.07.2025 12:17 Відповісти
Американці взагалі не визнають халяви.
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16.07.2025 12:27 Відповісти
Зате всі свої статки отримали *на халяву*, грабуючи бідні країни. Сама огидна країна Всесвіту.
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16.07.2025 13:02 Відповісти
..так!!! Уявляєш... Навіть рашку і північну корею перещеголяли у свойїх найогіднійших діях!!! А як до Вас звертатися? Просто ідіот? Чи поважнійше... Відвертий ідіот?
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16.07.2025 13:15 Відповісти
визнають.
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16.07.2025 13:10 Відповісти
Не показывайте сериальные видосы ! Там много чего поручается, рассматривается и заслушивается. Трамп решит, шо и так все збс, к Мерцу не ходи...
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16.07.2025 12:21 Відповісти
Если это правда, то это очень позитивно. Так как Трамп невнятно сказал, про 17 батарей, он просто сказал "17 Пэтриот", которые есть ненужные у одной страны. Но на западе такого количества нет систем ни у одной страны и тем более ну нужных. А вот у Израиля есть ещё 12 систем которые они не используют более, а про 5 систем.. Совпадает число сумарно
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16.07.2025 12:25 Відповісти
Думаю он говорил про общее число машин. А в батарее 4-8 ПУ, РЛС, ПКО.
То есть скорее всего это 2 батареи
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16.07.2025 12:32 Відповісти
Да, именно к этому всё и шло, что речь шла про 2 батареи. Но если про хронологии. 3.07 - Мерц предлагает купить 2 системы, (и речь шла не про две ПУ). В ответ 11 числа Трамп предложил - сразу 5. (дай бог, чтобы WSJ - был прав). То тогда для такого невероятного количества (в 17 батарей) - появляется шанс.
TWZ отметила, что у Израиля «как минимум 12 батарей Patriot и целый арсенал ракет PAC‑2, которые он недавно снял с вооружения» и что именно эта страна может передать США старые комплексы, после чего они уйдут в помощь Украине
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16.07.2025 12:43 Відповісти
Навряд чи трампу відомо про загальне число машин в батареї Петріот.
Але це точно буде значно більше, ніж 10 ракет до цього.
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16.07.2025 12:51 Відповісти
Так и до индейских топоров дело дойдет 🤔
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16.07.2025 12:27 Відповісти
Это ПЗДЦ
Если бы "союзнички" так трепались во время Второй Мировой и в то же время журнаШЛЮХИ(какается и цензора) накидывали такие стратегические данные на вентилятор, то ее изход был бы другим!!!
Неужели ***** не понятно, что такиев вещи как кто кому, сколько и что передал или собариется передавать, нужно делать тихо!!!
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16.07.2025 12:31 Відповісти
Поки що тільки суцільний галас та плітки. А тим часом КНДР завалює кацапню ************ та зброєю. Це треш.
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16.07.2025 12:31 Відповісти
це Маня йому показала
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16.07.2025 12:32 Відповісти
От може ж, коли захоче.
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16.07.2025 12:34 Відповісти
клоуни
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16.07.2025 12:36 Відповісти
Кловуни захопили капітанську рубку Тітаніка і рулять як їм підказують їхні таракани. А айсберг вже по курсу.
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16.07.2025 13:26 Відповісти
А він раніше відео не міг подивитися? Вже півроку президентствує...
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16.07.2025 12:38 Відповісти
я відчуваю сумніви за петріотів. срала мазала-глини не хватило.
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16.07.2025 12:55 Відповісти
Через два тижні скаже що пожартував відносно передачі "Патріотів".
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16.07.2025 13:00 Відповісти
Кацо разрешил купить у себя букет роз....
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16.07.2025 13:02 Відповісти
 
 