Трамп, побачивши відео ударів РФ по Україні, подзвонив Мерцу та запропонував 5 систем Patriot для України, - WSJ
Після того як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
Журналісти зазначають, що це відбулося після перегляду відеозаписів російських авіаударів.
3 липня Мерц провів розмову із Трампом, запропонувавши придбати 2 системи Patriot для України. За кілька днів після цього лідер США побачив відео ударів Росії по Україні та сам зателефонував Мерцу.
"Мерц був здивований, але швидко зрозумів, що Трамп втратив терпіння до російського президента. Трамп заявив, що тепер готовий прийняти пропозицію, яку Мерц зробив кілька днів тому: використати німецькі кошти для купівлі зброї американського виробництва для України", - пише видання із посиланням на джерела.
Німецький канцлер одразу погодився на придбання відразу 5 систем Patriot, хоча для цього Європі варто було ще знайти фінансування.
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.
Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.
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на жаль, рудий донні сам не в курсах, про шо він наразі думає
То есть скорее всего это 2 батареи
TWZ отметила, что у Израиля «как минимум 12 батарей Patriot и целый арсенал ракет PAC‑2, которые он недавно снял с вооружения» и что именно эта страна может передать США старые комплексы, после чего они уйдут в помощь Украине
Але це точно буде значно більше, ніж 10 ракет до цього.
Если бы "союзнички" так трепались во время Второй Мировой и в то же время журнаШЛЮХИ(какается и цензора) накидывали такие стратегические данные на вентилятор, то ее изход был бы другим!!!
Неужели ***** не понятно, что такиев вещи как кто кому, сколько и что передал или собариется передавать, нужно делать тихо!!!