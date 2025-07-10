Мерц - Трампу: Залишайтесь з нами, з Європою
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Дональда Трампа та керівництво США продовжувати бути із Європою, оскільки вони разом сповідують спільні ідеали.
Про це він заявив на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Послання до Вашингтону, до президента Дональда Трампа: залишайтесь з нами, залишайтесь з Європою. Ми прагнемо того ж самого: нам потрібний стабільний політичний порядок в цьому світі. Ми всі, європейці та американці, маємо бути разом. Це наші спільні ідеали", - наголосив він.
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