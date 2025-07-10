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Мерц - Трампу: Залишайтесь з нами, з Європою

Мерц закликав Трампа залишатися з Європою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Дональда Трампа та керівництво США продовжувати бути із Європою, оскільки вони разом сповідують спільні ідеали.

Про це він заявив на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Послання до Вашингтону, до президента Дональда Трампа: залишайтесь з нами, залишайтесь з Європою. Ми прагнемо того ж самого: нам потрібний стабільний політичний порядок в цьому світі. Ми всі, європейці та американці, маємо бути разом. Це наші спільні ідеали", - наголосив він.

Читайте: Мерц: Євроінтеграція може перетворити відбудову України на "економічне диво"

Автор: 

Європа (1917) США (23737) Трамп Дональд (6408) Мерц Фрідріх (181)


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Мерц - Трампу: Залишайтесь з нами, з Європою

Хочеш, Трумп дасть тобі слово!
Ги-ги...
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10.07.2025 13:58 Відповісти
З вами це означає без Гренландії
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10.07.2025 14:00 Відповісти
Вспомнилась песенка, Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём...
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10.07.2025 14:04 Відповісти
Наївний "європеєць".
Трумп вже вибрав компанію "хароших парнєй, с каторимі у нєво взаімноє уваженіє і каториє заключілі (ілі вот-вот заключат) с нім чудєсниє здєлкі" - ПТН, сі, ын, ... Скоро до них долучиться ха...
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10.07.2025 14:08 Відповісти
Не покидай нас - Донні!
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10.07.2025 14:11 Відповісти
Мерц прав. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.07.2025 14:25 Відповісти
Мерц - круглый дурак. Нужно было открыто послать трампа НАХ - тогда бы он сам приполз.
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10.07.2025 14:27 Відповісти
 
 