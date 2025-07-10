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Новини Членство України в ЄС
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Мерц: Євроінтеграція може перетворити відбудову України на "економічне диво"

мерц,фрідріх

Глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц закликав Україну продовжити шлях реформ задля успішної інтеграції до ЄС, що, на його думку, може стати основою "економічного дива".

Про це він заявив під час виступу на Конференції з відновлення України в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми повністю підтримуємо Україну на її шляху до членства в ЄС, зокрема у зміцненні верховенства права та боротьбі з корупцією, і закликаємо наших українських друзів продовжувати рухатися цим шляхом, який веде до свободи та процвітання в Європейському Союзі", - зазначив Мерц.

Він додав, що витрати на відновлення України неможливо покрити лише державними ресурсами. Тому Німеччина зацікавлена у залученні приватного бізнесу, а свобода підприємництва має стати ключовим чинником у цьому процесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина продовжить робити суттєвий внесок у ППО України, - Мерц

Автор: 

членство в ЄС (1330) Мерц Фрідріх (181)


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Топ коментарі
+5
Тільки під наглядом певних іноземних структур. Як відбувалась відбудова Німеччини після 2-гої світової
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10.07.2025 13:45 Відповісти
+3
Найбільше "диво" - це коли путлєр з"їбеться з України
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10.07.2025 13:42 Відповісти
+2
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10.07.2025 13:43 Відповісти
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Найбільше "диво" - це коли путлєр з"їбеться з України
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10.07.2025 13:42 Відповісти
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10.07.2025 13:43 Відповісти
Тільки під наглядом певних іноземних структур. Як відбувалась відбудова Німеччини після 2-гої світової
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10.07.2025 13:45 Відповісти
Ні, вона відбувалася у багато чому завдяки зусиллям самих німців, тому там і стоять пам'ятники Аденауеру і Ергарду.
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10.07.2025 13:55 Відповісти
Але ж крім міл'ярдів від уряду США було ще в десятки разів більше інвестицій. Вони дали потужний ріст.
А який "ріст" навиворіт буде з Потужними інвестНянями - ми всі здогадуємось
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10.07.2025 13:58 Відповісти
апять друга Франція? Чи вже Сінгапур?
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10.07.2025 13:47 Відповісти
А можливо навіть друга Ліберія або Конго.
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10.07.2025 13:54 Відповісти
Друга Зімбабве
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10.07.2025 13:57 Відповісти
с гетьманцевим диво буде однозначно, чи лихо.
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10.07.2025 13:48 Відповісти
Може, заумову шо ані Zе ані його 4-5 менеджерів, ані дЕрьмак, ані Слуги ***** не будуть при владі в Україні.
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10.07.2025 13:49 Відповісти
И тут Остапа понесло🤣🤣🤣
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10.07.2025 13:51 Відповісти
А сам ручки потерає
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10.07.2025 13:52 Відповісти
Яка величезна калюжа з величезним пердіжом туди всіх кому не лінь.
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10.07.2025 13:53 Відповісти
Дай Боже шоб так і сталося , ❤️🇩🇪🇪🇺краще бути окупованими ЄС , ніж кацапстаном
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10.07.2025 13:54 Відповісти
В будь якому випадку потрібно переобрати шобло, бо дива не буде ніколи ... Мерц не в курсі бо доповісти нікому а от нквс в курсі завжди
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10.07.2025 13:54 Відповісти
Безперечно.
Але посля гілляки для всіх "служок" і так щоб з них витрусили все награбоване
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10.07.2025 13:55 Відповісти
Це якщо рашенфашисти дозволять...
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10.07.2025 13:56 Відповісти
Парашенфашисти доживають свої останні місяці, потім буде відкат в СеРеСеРе, який закінчиться розпадом паРаші.
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10.07.2025 14:09 Відповісти
Те диво буде тим дивніше, чим меньше областей залишиться під контролем України ... 😢
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10.07.2025 14:13 Відповісти
 
 