Мерц: Євроінтеграція може перетворити відбудову України на "економічне диво"

Глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц закликав Україну продовжити шлях реформ задля успішної інтеграції до ЄС, що, на його думку, може стати основою "економічного дива".

Про це він заявив під час виступу на Конференції з відновлення України в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми повністю підтримуємо Україну на її шляху до членства в ЄС, зокрема у зміцненні верховенства права та боротьбі з корупцією, і закликаємо наших українських друзів продовжувати рухатися цим шляхом, який веде до свободи та процвітання в Європейському Союзі", - зазначив Мерц.

Він додав, що витрати на відновлення України неможливо покрити лише державними ресурсами. Тому Німеччина зацікавлена у залученні приватного бізнесу, а свобода підприємництва має стати ключовим чинником у цьому процесі.

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