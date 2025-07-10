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Новости Членство Украины в ЕС
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Мерц: Евроинтеграция может превратить восстановление Украины в "экономическое чудо"

мерц,фридрих

Глава правительства Германии Фридрих Мерц призвал Украину продолжить путь реформ для успешной интеграции в ЕС, что, по его мнению, может стать основой "экономического чуда".

Об этом он заявил во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы полностью поддерживаем Украину на ее пути к членству в ЕС, в частности в укреплении верховенства права и борьбе с коррупцией, и призываем наших украинских друзей продолжать двигаться по этому пути, который ведет к свободе и процветанию в Европейском Союзе", - отметил Мерц.

Он добавил, что расходы на восстановление Украины невозможно покрыть только государственными ресурсами. Поэтому Германия заинтересована в привлечении частного бизнеса, а свобода предпринимательства должна стать ключевым фактором в этом процессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия продолжит делать существенный вклад в ПВО Украины, - Мерц

Автор: 

членство в ЕС (1090) Фридрих Мерц (178)


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Топ комментарии
+10
Тільки під наглядом певних іноземних структур. Як відбувалась відбудова Німеччини після 2-гої світової
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10.07.2025 13:45 Ответить
+5
Найбільше "диво" - це коли путлєр з"їбеться з України
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10.07.2025 13:42 Ответить
+4
с гетьманцевим диво буде однозначно, чи лихо.
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10.07.2025 13:48 Ответить
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Найбільше "диво" - це коли путлєр з"їбеться з України
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10.07.2025 13:42 Ответить
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10.07.2025 13:43 Ответить
Тільки під наглядом певних іноземних структур. Як відбувалась відбудова Німеччини після 2-гої світової
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10.07.2025 13:45 Ответить
Ні, вона відбувалася у багато чому завдяки зусиллям самих німців, тому там і стоять пам'ятники Аденауеру і Ергарду.
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10.07.2025 13:55 Ответить
Але ж крім міл'ярдів від уряду США було ще в десятки разів більше інвестицій. Вони дали потужний ріст.
А який "ріст" навиворіт буде з Потужними інвестНянями - ми всі здогадуємось
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10.07.2025 13:58 Ответить
апять друга Франція? Чи вже Сінгапур?
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10.07.2025 13:47 Ответить
А можливо навіть друга Ліберія або Конго.
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10.07.2025 13:54 Ответить
Друга Зімбабве
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10.07.2025 13:57 Ответить
с гетьманцевим диво буде однозначно, чи лихо.
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10.07.2025 13:48 Ответить
Може, заумову шо ані Zе ані його 4-5 менеджерів, ані дЕрьмак, ані Слуги ***** не будуть при владі в Україні.
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10.07.2025 13:49 Ответить
И тут Остапа понесло🤣🤣🤣
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10.07.2025 13:51 Ответить
А сам ручки потерає
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10.07.2025 13:52 Ответить
Яка величезна калюжа з величезним пердіжом туди всіх кому не лінь.
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10.07.2025 13:53 Ответить
Дай Боже шоб так і сталося , ❤️🇩🇪🇪🇺краще бути окупованими ЄС , ніж кацапстаном
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10.07.2025 13:54 Ответить
В будь якому випадку потрібно переобрати шобло, бо дива не буде ніколи ... Мерц не в курсі бо доповісти нікому а от нквс в курсі завжди
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10.07.2025 13:54 Ответить
Безперечно.
Але посля гілляки для всіх "служок" і так щоб з них витрусили все награбоване
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10.07.2025 13:55 Ответить
Це якщо рашенфашисти дозволять...
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10.07.2025 13:56 Ответить
Парашенфашисти доживають свої останні місяці, потім буде відкат в СеРеСеРе, який закінчиться розпадом паРаші.
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10.07.2025 14:09 Ответить
Те диво буде тим дивніше, чим меньше областей залишиться під контролем України ... 😢
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10.07.2025 14:13 Ответить
Економічне диво можливо тільки за умови зникнення з мапи світу свиногірья. А за умови збереження статуса кво, у кращому випадку перетворимося на країну-армію та кузню новітнього озброєння.
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10.07.2025 14:51 Ответить
Мерц, тільки не з владою зелених гнид.
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10.07.2025 15:04 Ответить
 
 