Мерц: Евроинтеграция может превратить восстановление Украины в "экономическое чудо"

Глава правительства Германии Фридрих Мерц призвал Украину продолжить путь реформ для успешной интеграции в ЕС, что, по его мнению, может стать основой "экономического чуда".

Об этом он заявил во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы полностью поддерживаем Украину на ее пути к членству в ЕС, в частности в укреплении верховенства права и борьбе с коррупцией, и призываем наших украинских друзей продолжать двигаться по этому пути, который ведет к свободе и процветанию в Европейском Союзе", - отметил Мерц.

Он добавил, что расходы на восстановление Украины невозможно покрыть только государственными ресурсами. Поэтому Германия заинтересована в привлечении частного бизнеса, а свобода предпринимательства должна стать ключевым фактором в этом процессе.

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