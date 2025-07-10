Мерц - Трампу: Оставайтесь с нами, с Европой
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа и руководство США продолжать быть с Европой, поскольку они вместе исповедуют общие идеалы.
Об этом он заявил на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Послание к Вашингтону, к президенту Дональду Трампу: оставайтесь с нами, оставайтесь с Европой. Мы хотим того же самого: нам нужен стабильный политический порядок в этом мире. Мы все, европейцы и американцы, должны быть вместе. Это наши общие идеалы", - подчеркнул он.
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Хочеш, Трумп дасть тобі слово!
Ги-ги...
Трумп вже вибрав компанію "хароших парнєй, с каторимі у нєво взаімноє уваженіє і каториє заключілі (ілі вот-вот заключат) с нім чудєсниє здєлкі" - ПТН, сі, ын, ... Скоро до них долучиться ха...
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Будеш нашим корольом !
хіба що так рудого можна спокусити
чудова сдєлка....