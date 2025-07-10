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Мерц - Трампу: Оставайтесь с нами, с Европой

Мерц призвал Трампа остаться с Европой

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа и руководство США продолжать быть с Европой, поскольку они вместе исповедуют общие идеалы.

Об этом он заявил на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Послание к Вашингтону, к президенту Дональду Трампу: оставайтесь с нами, оставайтесь с Европой. Мы хотим того же самого: нам нужен стабильный политический порядок в этом мире. Мы все, европейцы и американцы, должны быть вместе. Это наши общие идеалы", - подчеркнул он.

Читайте: Мерц: Евроинтеграция может превратить восстановление Украины в "экономическое чудо"

Автор: 

Европа (1955) США (27442) Трамп Дональд (5935) Фридрих Мерц (178)


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Топ комментарии
+3
Вспомнилась песенка, Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём...
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10.07.2025 14:04 Ответить
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Мерц - Трампу: Залишайтесь з нами, з Європою

Хочеш, Трумп дасть тобі слово!
Ги-ги...
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10.07.2025 13:58 Ответить
Трамп залишається лише із власною хворою психікою. Нема ума - вважай рижий.
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10.07.2025 14:30 Ответить
З вами це означає без Гренландії
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10.07.2025 14:00 Ответить
Вспомнилась песенка, Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём...
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10.07.2025 14:04 Ответить
Наївний "європеєць".
Трумп вже вибрав компанію "хароших парнєй, с каторимі у нєво взаімноє уваженіє і каториє заключілі (ілі вот-вот заключат) с нім чудєсниє здєлкі" - ПТН, сі, ын, ... Скоро до них долучиться ха...
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10.07.2025 14:08 Ответить
Не покидай нас - Донні!
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10.07.2025 14:11 Ответить
Мерц прав. СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.07.2025 14:25 Ответить
Мерц - круглый дурак. Нужно было открыто послать трампа НАХ - тогда бы он сам приполз.
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10.07.2025 14:27 Ответить
Ви, кацапи зає...лі на Цензорі !

.
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10.07.2025 14:53 Ответить
Залишайся мальчик з нами,
Будеш нашим корольом !

хіба що так рудого можна спокусити

чудова сдєлка....
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10.07.2025 14:52 Ответить
"... в нас є віскарік і шнапс"
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10.07.2025 15:03 Ответить
Не знаю, які ідеали у Трампа, але ідеали його заступника Венса зовсім інші. Не стабільність а свобода.
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10.07.2025 15:14 Ответить
 
 