Мерц - Трампу: Оставайтесь с нами, с Европой

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа и руководство США продолжать быть с Европой, поскольку они вместе исповедуют общие идеалы.

Об этом он заявил на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Послание к Вашингтону, к президенту Дональду Трампу: оставайтесь с нами, оставайтесь с Европой. Мы хотим того же самого: нам нужен стабильный политический порядок в этом мире. Мы все, европейцы и американцы, должны быть вместе. Это наши общие идеалы", - подчеркнул он.

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