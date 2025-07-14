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Новини Patriot для України
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Мерц про закупівлю Patriot для України: Німеччина відіграватиме вирішальну роль

Фрідріх Мерц

Німеччина відіграватиме вирішальну роль у закупівлі систем ППО Patriot в США для України.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він сказав про це після оголошення президентом США Дональдом Трампом масштабної ініціативи щодо постачання зброї Києву. Згідно з планом, Сполучені Штати готові надати озброєння, якщо європейські союзники покриють витрати.

"Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії", - розповів Мерц.

Читайте: Зеленський провів розмову з Рютте: Україна цінує готовність надати додаткові Patriot

Та додав, що лише посилення обороноздатності України може змусити Москву серйозно сісти за стіл переговорів. За його словами, ініціатива демонструє єдність західних партнерів у сфері безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив з Трампом: Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки

Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа може профінансувати більше ніж три Patriot для України, - The Guardian

Автор: 

ППО (3389) Patriot (359) Мерц Фрідріх (188)


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Вирiшальна роль - Ми отримали ваші системи. Але ви їх не отримаєте - щоб уникнути ескалації.
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14.07.2025 23:51 Відповісти
Эпопея с "Тауросами" закончилась, начинается Сага с "Пэтриотами".
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14.07.2025 23:52 Відповісти
Бо свої ракети не робимо принципово.
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15.07.2025 00:10 Відповісти
Обовʼязково переговорні переговори про капітуляцію.
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15.07.2025 00:43 Відповісти
Нам треба ударну зброю: тауруси, томагавки, ракети до фальконів. Нам не треба, щоб отак роками запускали по нас сотні шахедів щоночі, а ми відстрілювалися отими патріотами. Це дуже дорого, та й взагалі ні про що.
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15.07.2025 00:56 Відповісти
 
 