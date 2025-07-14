Мерц про закупівлю Patriot для України: Німеччина відіграватиме вирішальну роль

Німеччина відіграватиме вирішальну роль у закупівлі систем ППО Patriot в США для України.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він сказав про це після оголошення президентом США Дональдом Трампом масштабної ініціативи щодо постачання зброї Києву. Згідно з планом, Сполучені Штати готові надати озброєння, якщо європейські союзники покриють витрати.

"Ми з президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його: Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії", - розповів Мерц.

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Та додав, що лише посилення обороноздатності України може змусити Москву серйозно сісти за стіл переговорів. За його словами, ініціатива демонструє єдність західних партнерів у сфері безпеки.

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Нагадаємо, що 14 липня президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Також США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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