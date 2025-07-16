Трамп снова думает, что Путин хочет мира

Лидер США Дональд Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Об этом глава Белого дома сказал журналистам в аэропорту Эндрюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он хочет мира, и я думаю, что он хочет, я надеюсь, что он хочет. Мы скоро узнаем, и это должно произойти в срок до 50 дней", - отметил Трамп, когда у него спросили, что Путин говорит ему во время телефонных разговоров.

При этом президент США заявил, что не имел общения с кремлевским главой после того, как в понедельник объявил о возможности введения санкций против России, если она не пойдет на прекращение войны в Украине.

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Ранее Трамп заявил, что он не на стороне Украины или России, а Зеленский не должен атаковать Москву. Также он отметил, что не планирует передавать Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM.

Напомним, накануне издание Military Watch Magazine писало, что Трамп рассматривает возможность поставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM. Ими могут быть оснащены истребители F-16.