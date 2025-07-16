РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10086 посетителей онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
4 583 46

Трамп снова думает, что Путин хочет мира

Трамп изменил риторику в отношении Путина

Лидер США Дональд Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Об этом глава Белого дома сказал журналистам в аэропорту Эндрюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он хочет мира, и я думаю, что он хочет, я надеюсь, что он хочет. Мы скоро узнаем, и это должно произойти в срок до 50 дней", - отметил Трамп, когда у него спросили, что Путин говорит ему во время телефонных разговоров.

При этом президент США заявил, что не имел общения с кремлевским главой после того, как в понедельник объявил о возможности введения санкций против России, если она не пойдет на прекращение войны в Украине.

Также читайте: Путин не испугался угроз Трампа и планирует продолжить войну, - Reuters

Ранее Трамп заявил, что он не на стороне Украины или России, а Зеленский не должен атаковать Москву. Также он отметил, что не планирует передавать Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM.

Напомним, накануне издание Military Watch Magazine писало, что Трамп рассматривает возможность поставить Украине крылатые ракеты воздушного базирования JASSM. Ими могут быть оснащены истребители F-16.

Автор: 

путин владимир (31718) Трамп Дональд (5992) война в Украине (5229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Вже просто ця маячня осточортіла ,за весь геноцид що творят рашиські кати відповідальний і рудий який легалізував міжнародного терориста.
показать весь комментарий
16.07.2025 06:49 Ответить
+20
Пацієнт мобільний,але не при тямі(Палата,нагляд,ін'єкційно....(((
показать весь комментарий
16.07.2025 06:48 Ответить
+18
показать весь комментарий
16.07.2025 06:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пацієнт мобільний,але не при тямі(Палата,нагляд,ін'єкційно....(((
показать весь комментарий
16.07.2025 06:48 Ответить
Майте повагу до дрєвності і маразму. До обіду ця волна в нього пройде, і до ночі він знову буде адекватний. А зранку? Світ побачить...
показать весь комментарий
16.07.2025 07:11 Ответить
Спецкомісію треба збирати.
показать весь комментарий
16.07.2025 07:42 Ответить
Мягкие стены!
показать весь комментарий
16.07.2025 07:25 Ответить
Вже просто ця маячня осточортіла ,за весь геноцид що творят рашиські кати відповідальний і рудий який легалізував міжнародного терориста.
показать весь комментарий
16.07.2025 06:49 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2025 06:49 Ответить
Опущений кукурікає. Під шконарь.
показать весь комментарий
16.07.2025 06:50 Ответить
Чим там думати?
Там у голові одна рідина,і та галмівна..решта висохло.
показать весь комментарий
16.07.2025 06:50 Ответить
Терпить же Земля подібних ідіотів.
показать весь комментарий
16.07.2025 06:52 Ответить
ЛОХ це доля.
показать весь комментарий
16.07.2025 06:52 Ответить
Воно і видно, як всю ніч не одна сотня мирних шахедів знову літала по Україні
показать весь комментарий
16.07.2025 06:53 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2025 06:53 Ответить
Агент краснов звичайний
показать весь комментарий
16.07.2025 06:55 Ответить
Синдром Данінга-Крюгера у всій своїй красі.
показать весь комментарий
16.07.2025 06:54 Ответить
дайтє єму сєльодкі...
показать весь комментарий
16.07.2025 06:55 Ответить
О це **************!!
показать весь комментарий
16.07.2025 07:02 Ответить
Маня йому мізки вправить
показать весь комментарий
16.07.2025 07:03 Ответить
Почитаєш що меле рудий пудель і здається що заходиш з розуму.
показать весь комментарий
16.07.2025 07:04 Ответить
Звичайно хоче, хтось має сумніви? Просто це повинен бути мир на умовах пуйла з підконтрольною Україною і ще багатьма забаганками ....
показать весь комментарий
16.07.2025 07:07 Ответить
Україні потрібно самій хвилюватись за свою безпеку, а не клянчити допомоги у всяких трумпаків-мудаків !!!
показать весь комментарий
16.07.2025 07:11 Ответить
- Доброго дня, на що жалієтесь?
- Лікарю, у мене провали у пам'яті.
- Хмм, зрозуміло, а як часто?
- Що?
- Ну оці провали...
- Які провали?
показать весь комментарий
16.07.2025 07:12 Ответить
Навіть моя дружина вже на це увагу звертає...
показать весь комментарий
16.07.2025 07:27 Ответить
Значить добряче ху#ло тримає Трампа за яйця педофільським компроматом .
показать весь комментарий
16.07.2025 07:12 Ответить
Два брата-акробата. Обидва скажені рюрікі. Нічого Трамп туди-сюди не думає і не передумає. Ві все вирішив давно. Тягне час. Йому Україна нафіг не потрібна. Ніяких ракет дураку Зельману він не дасть, ще і тролить піаніста стосовно ударів по Москві. У зеленого дебіла ракет немає, і Трамп це знає.
показать весь комментарий
16.07.2025 07:13 Ответить
Я так бачу ти за ху... лостан більше переживаєш
показать весь комментарий
16.07.2025 07:49 Ответить
О! Здається "мудрий нАрід" починає прозрівати! На сьомому році...
показать весь комментарий
16.07.2025 08:07 Ответить
Дід пропустив черговий прийом пігулок?
показать весь комментарий
16.07.2025 07:13 Ответить
знову пдр здав назад
показать весь комментарий
16.07.2025 07:15 Ответить
ISW: У Кремлі заявляють, що вимоги Трампа - неприйнятні, війна в Україні триватиме
показать весь комментарий
16.07.2025 07:16 Ответить
А що, хіба ця заява не свідчить про те що ху#ло хоче миру?
Він же і війну розпочав мабуть тому, що дуже хотів миру, все ж логічно...
показать весь комментарий
16.07.2025 07:44 Ответить
Його вже прямим текстом навіть віслюк ху...ла посилає, а він все думає, що його бояться. Вже давно перестали боятися, знають, що такі люди нічого не зроблять, таргани в голові будуть проти, та і за яйця фсб тримає міцно
показать весь комментарий
16.07.2025 07:47 Ответить
А який ви думали мирний план у Трампа ? Це такий як у Путлера !
показать весь комментарий
16.07.2025 08:13 Ответить
❗️Перші поставки комплексів Patriot в Україну вже почалися, - Трамп про ті системи, які були обіцяні в рамках угоди з НАТО
показать весь комментарий
16.07.2025 07:18 Ответить
Не плутай комплекси з ракетами. Почалися поставки аж ДЕСЯТИ ракет до комплексів Patriot!
І Трамп назвав державу звідки почалися поставки???
показать весь комментарий
16.07.2025 08:22 Ответить
Рудий Донні думає? Не шукайте розуму в голові у Трампа, його там немає. Старий будуарний потасканий лев із гарему Епштейна.
показать весь комментарий
16.07.2025 07:23 Ответить
У 80-ті роки, в Москві, "бл*ді" таких називали "павианами"... Навіть пісня була така, з приспівом: "Павиан, павиан, павиашка..."
показать весь комментарий
16.07.2025 07:30 Ответить
Схоже що "центр прийняття рішень" у його організмі перемістився як і у мокшан.
показать весь комментарий
16.07.2025 07:35 Ответить
Я казав, що треба почекати два тижня від промови трампанутого, а тут стільки і чекати не довелося, таргани в його голові побігли в іншому напрямку
показать весь комментарий
16.07.2025 07:39 Ответить
Два чоботи - пара
показать весь комментарий
16.07.2025 07:45 Ответить
Меланіє! Та давай йому завжди однакові таблетки! Не експериментуй!
показать весь комментарий
16.07.2025 08:03 Ответить
Потім будемо чекати 90 днів.
показать весь комментарий
16.07.2025 08:06 Ответить
В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "давай, давай Владимир! Что еще я могу для тебя сделать!. Моїх 51 дней для тебя достаточно!"
показать весь комментарий
16.07.2025 08:06 Ответить
Хвора людина...З ранку одне, по обіді друге, перед вечерею третє бачення Світу...маразматик на чолі супердержави....Погано.
показать весь комментарий
16.07.2025 08:20 Ответить
Тампону просто не правильно переводять рузгий язик. Мир- це не мир, від слова примиритися, а світ. ***** хоче захопити світ, а не змиритися
показать весь комментарий
16.07.2025 08:22 Ответить
Цякаво, як себе зараз почуває сенатор Грем, який у неділю заявив шо от у понеділок Додік вже все введе та натягне Зуйлу око на сраку. Вілчуває він, Грем, якийсь діскомфорт у районі свого нижнього білья чи ні, бо це ж треба було йому так обісратись з отой заявою.
показать весь комментарий
16.07.2025 08:24 Ответить
Наш ішак теж в очі заглядав.
показать весь комментарий
16.07.2025 08:25 Ответить
 
 