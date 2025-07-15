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Новости Трамп о войне в Украине Разрешение на дальнобойные удары по РФ
3 162 31

Я не на стороне Украины или России. Зеленский не должен атаковать Москву, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "не должен" делать столицу России - Москву - целью ударов ВСУ.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Я не на стороне Украины или России, я хочу просто остановить убийства, и Зеленский не должен атаковать Москву", - подчеркнул лидер США.

По словам Трампа, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения о прекращении огня в течение 50 дней, это "будет очень плохо".

"Мы увидим, что произойдет с Путиным", - говорит он, добавив, что через 50 дней США будут готовы ввести против РФ "суровые пошлины", а также санкции.

Однако Трамп не уточнил, какие именно.

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Напомним, комментарии появились после того, как газета Financial Times сообщила, что Трамп спросил своего украинского коллегу, может ли Киев нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.

Автор: 

Трамп Дональд (5972) Удары по РФ (412) война в Украине (5210)


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Топ комментарии
+18
Не відволікайся, бо лунку пропустиш
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15.07.2025 20:27 Ответить
+10
А ботоксно-плішиве ху#ло має атакувати Київ?
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15.07.2025 20:30 Ответить
+10
Так Зєлєнскій і не буде атакувати. Це робитимвть ЗСУ. Так що Трамп може розслабитись і зайнятися гольфом.
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15.07.2025 20:30 Ответить
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Не відволікайся, бо лунку пропустиш
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15.07.2025 20:27 Ответить
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15.07.2025 20:30 Ответить
Яка лунка? Він вже ширінку з першого разу розстібнути не може.
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15.07.2025 20:35 Ответить
Від цього Трампа хочеться блювати.
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15.07.2025 20:35 Ответить
Може.Чомуб ні? Москву шкода?
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15.07.2025 20:27 Ответить
Дегенерат.
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15.07.2025 20:27 Ответить
Вчора було багато дякую пане призедент, сьогодні чомусь тихо
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15.07.2025 20:30 Ответить
А ботоксно-плішиве ху#ло має атакувати Київ?
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15.07.2025 20:30 Ответить
москву потрібно спалити до тла
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15.07.2025 20:30 Ответить
З Бутово почнемо чи з Митіщ*?*)
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15.07.2025 20:32 Ответить
Владивосток! Не?
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15.07.2025 20:45 Ответить
Так Зєлєнскій і не буде атакувати. Це робитимвть ЗСУ. Так що Трамп може розслабитись і зайнятися гольфом.
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15.07.2025 20:30 Ответить
Якщо щось полетить на москву нам більше зброї не дадуть
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15.07.2025 20:50 Ответить
Ото дурень.. На мацкві ж на лубянці лежить досьє агента Краснова. Може б згоріло..
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15.07.2025 20:31 Ответить
Як і з 24 годинами((то був сарказм((
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15.07.2025 20:31 Ответить
Ты на стороне кремля тупой агент кгб краснов!
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15.07.2025 20:31 Ответить
СЦИКЛО!!!
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15.07.2025 20:33 Ответить
все, пігулки трампа-молодшого, які він вчора випадково прийняв, перестали діяти.
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15.07.2025 20:33 Ответить
https://ibb.co/mVgSMwrL
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15.07.2025 20:34 Ответить
Київ можна атакувати.а в відповідь Москву ні.....
Так на якому боці він?
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15.07.2025 20:35 Ответить
Шашликів об'ївся?
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15.07.2025 20:35 Ответить
Тут справа не в Зе(я проти нього),справа в придурку Доні
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15.07.2025 20:36 Ответить
Чепушило іди нах.... один сміх на українську перекладу їхала-балакала ,сіла і заплакала куда ,ще..
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15.07.2025 20:36 Ответить
Він не на боці ні України.ні Росії....За стільки років не зрозумів.хто агрессор.а хто жертва?
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15.07.2025 20:36 Ответить
Упоминания что там должен царь почему то нет. Случайность, конечно.
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15.07.2025 20:36 Ответить
Пук, пку, пук... пердь...
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15.07.2025 20:40 Ответить
якщо куйло атакує щодня Київ і "трампло" про це мовчить бвказуючи на те,що не варто атакувати "мацкваабадб, то вже це вказує,що він на боці куйла.як мінімум ще на 50 днів,після котрих придумає.або вже придумав якусь куйню .яка не допоможе Україні зупинити рашиста...
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15.07.2025 20:43 Ответить
Забагато в нього балачок - навіть як для Трампа
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15.07.2025 20:43 Ответить
Руда їржава дупна затичка!
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15.07.2025 20:43 Ответить
Де Меланія?
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15.07.2025 20:44 Ответить
Зеленський не має атакувати Москву, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n356345
Та ішак і не думав ніколи цього робити. Воно лише у відосіках "мачо".
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15.07.2025 20:55 Ответить
 
 