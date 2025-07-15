Я не на стороне Украины или России. Зеленский не должен атаковать Москву, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "не должен" делать столицу России - Москву - целью ударов ВСУ.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Я не на стороне Украины или России, я хочу просто остановить убийства, и Зеленский не должен атаковать Москву", - подчеркнул лидер США.

По словам Трампа, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения о прекращении огня в течение 50 дней, это "будет очень плохо".

"Мы увидим, что произойдет с Путиным", - говорит он, добавив, что через 50 дней США будут готовы ввести против РФ "суровые пошлины", а также санкции.

Однако Трамп не уточнил, какие именно.

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Напомним, комментарии появились после того, как газета Financial Times сообщила, что Трамп спросил своего украинского коллегу, может ли Киев нанести удар по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.