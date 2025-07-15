Я не на боці України чи Росії. Зеленський не має атакувати Москву, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський "не повинен" робити столицю Росії –– Москву –– ціллю ударів ЗСУ.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Я не на боці України чи Росії, я хочу просто зупинити вбивства, і Зеленський не повинен атакувати Москву", - наголосив лідер США.

За словами Трампа, якщо Росія й Україна не зможуть досягти угоди про припинення вогню упродовж 50 днів, це "буде дуже погано".

"Ми побачимо, що станеться з Путіним", - каже він, додавши, що через 50 днів США будуть готові ввести проти РФ "суворі мита", а також санкції.

Однак Трамп не уточнив, які саме.

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Нагадаємо, коментарі з'явилися після того, як газета Financial Times повідомила, що Трамп запитав свого українського колегу, чи може Київ завдати удару по Москві, якщо США нададуть зброю великої дальності.