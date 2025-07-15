Я не на боці України чи Росії. Зеленський не має атакувати Москву, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський "не повинен" робити столицю Росії –– Москву –– ціллю ударів ЗСУ.
Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.
"Я не на боці України чи Росії, я хочу просто зупинити вбивства, і Зеленський не повинен атакувати Москву", - наголосив лідер США.
За словами Трампа, якщо Росія й Україна не зможуть досягти угоди про припинення вогню упродовж 50 днів, це "буде дуже погано".
"Ми побачимо, що станеться з Путіним", - каже він, додавши, що через 50 днів США будуть готові ввести проти РФ "суворі мита", а також санкції.
Однак Трамп не уточнив, які саме.
Нагадаємо, коментарі з'явилися після того, як газета Financial Times повідомила, що Трамп запитав свого українського колегу, чи може Київ завдати удару по Москві, якщо США нададуть зброю великої дальності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так на якому боці він?
Та ішак і не думав ніколи цього робити. Воно лише у відосіках "мачо".
Журналісти на Південному газоні Білого дому запитали Трампа, чи готовий він постачати Україні ракети великої дальності (деякі ЗМІ згадували крилаті ракети Tomahawk). «Ні, ми це не розглядаємо», - відповів Трамп, передає AFP.
Агентство також наводить дослівну цитату Трампа у відповідь на запитання про те, чи має Зеленський завдавати ударів по Москві (згідно з публікаціями в кількох ЗМІ, Трамп запитував про це українського президента).
«Ні, йому не слід націлюватись на Москву», - сказав Трамп.
Рудої****е старе самозакохане мудило. Це якщо коротко.
Але нічого. Кожному воздасться.
Здриснула прича із залишками мозгів
Третій раз виправдовується....а сімонянам-мєдвєдєвим-соловйовим,похєр,сто раз обіцяли в**бати по вашингтону...