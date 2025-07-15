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Новини Трамп про війну в Україні Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Я не на боці України чи Росії. Зеленський не має атакувати Москву, - Трамп

Трамп проти ударів України по Москві

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський "не повинен" робити столицю Росії –– Москву –– ціллю ударів ЗСУ. 

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Я не на боці України чи Росії, я хочу просто зупинити вбивства, і Зеленський не повинен атакувати Москву", - наголосив лідер США. 

За словами Трампа, якщо Росія й Україна не зможуть досягти угоди про припинення вогню упродовж 50 днів, це "буде дуже погано". 

"Ми побачимо, що станеться з Путіним", - каже він, додавши, що через 50 днів США будуть готові ввести проти РФ "суворі мита", а також санкції.

Однак Трамп не уточнив, які саме.

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Нагадаємо, коментарі з'явилися після того, як газета Financial Times повідомила, що Трамп запитав свого українського колегу, чи може Київ завдати удару по Москві, якщо США нададуть зброю великої дальності.

Автор: 

Трамп Дональд (6447) Удари по РФ (414) війна в Україні (5247)


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Топ коментарі
+30
Не відволікайся, бо лунку пропустиш
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15.07.2025 20:27 Відповісти
+21
Від цього Трампа хочеться блювати.
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15.07.2025 20:35 Відповісти
+20
А ботоксно-плішиве ху#ло має атакувати Київ?
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15.07.2025 20:30 Відповісти
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Не відволікайся, бо лунку пропустиш
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15.07.2025 20:27 Відповісти
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15.07.2025 20:30 Відповісти
Яка лунка? Він вже ширінку з першого разу розстібнути не може.
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15.07.2025 20:35 Відповісти
Навіть Меланія його на сходах підтримує
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15.07.2025 21:01 Відповісти
Від цього Трампа хочеться блювати.
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15.07.2025 20:35 Відповісти
Незабаром прийде гравець, у якого замість клюшки коса, і вже самого Трумпа в лунку закине...
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15.07.2025 21:53 Відповісти
Може.Чомуб ні? Москву шкода?
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15.07.2025 20:27 Відповісти
Дегенерат.
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15.07.2025 20:27 Відповісти
Вчора було багато дякую пане призедент, сьогодні чомусь тихо
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15.07.2025 20:30 Відповісти
А ботоксно-плішиве ху#ло має атакувати Київ?
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15.07.2025 20:30 Відповісти
москву потрібно спалити до тла
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15.07.2025 20:30 Відповісти
З Бутово почнемо чи з Митіщ*?*)
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15.07.2025 20:32 Відповісти
Владивосток! Не?
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15.07.2025 20:45 Відповісти
Ceterum censeo Моscow delendam esse
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15.07.2025 21:30 Відповісти
Так Зєлєнскій і не буде атакувати. Це робитимвть ЗСУ. Так що Трамп може розслабитись і зайнятися гольфом.
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15.07.2025 20:30 Відповісти
Якщо щось полетить на москву нам більше зброї не дадуть
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15.07.2025 20:50 Відповісти
Ото дурень.. На мацкві ж на лубянці лежить досьє агента Краснова. Може б згоріло..
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15.07.2025 20:31 Відповісти
Як і з 24 годинами((то був сарказм((
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15.07.2025 20:31 Відповісти
Ты на стороне кремля тупой агент кгб краснов!
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15.07.2025 20:31 Відповісти
СЦИКЛО!!!
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15.07.2025 20:33 Відповісти
все, пігулки трампа-молодшого, які він вчора випадково прийняв, перестали діяти.
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15.07.2025 20:33 Відповісти
https://ibb.co/mVgSMwrL
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15.07.2025 20:34 Відповісти
Київ можна атакувати.а в відповідь Москву ні.....
Так на якому боці він?
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15.07.2025 20:35 Відповісти
Своїми ракетами можна хоть Владівасток атакувати. О, а де вони???
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15.07.2025 22:08 Відповісти
Шашликів об'ївся?
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15.07.2025 20:35 Відповісти
Тут справа не в Зе(я проти нього),справа в придурку Доні
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15.07.2025 20:36 Відповісти
Чепушило іди нах.... один сміх на українську перекладу їхала-балакала ,сіла і заплакала куда ,ще..
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15.07.2025 20:36 Відповісти
Він не на боці ні України.ні Росії....За стільки років не зрозумів.хто агрессор.а хто жертва?
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15.07.2025 20:36 Відповісти
Упоминания что там должен царь почему то нет. Случайность, конечно.
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15.07.2025 20:36 Відповісти
Пук, пку, пук... пердь...
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15.07.2025 20:40 Відповісти
якщо куйло атакує щодня Київ і "трампло" про це мовчить бвказуючи на те,що не варто атакувати "мацкваабадб, то вже це вказує,що він на боці куйла.як мінімум ще на 50 днів,після котрих придумає.або вже придумав якусь куйню .яка не допоможе Україні зупинити рашиста...
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15.07.2025 20:43 Відповісти
Забагато в нього балачок - навіть як для Трампа
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15.07.2025 20:43 Відповісти
Руда їржава дупна затичка!
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15.07.2025 20:43 Відповісти
Де Меланія?
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15.07.2025 20:44 Відповісти
Зеленський не має атакувати Москву, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n356345
Та ішак і не думав ніколи цього робити. Воно лише у відосіках "мачо".
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15.07.2025 20:55 Відповісти
BBC

Журналісти на Південному газоні Білого дому запитали Трампа, чи готовий він постачати Україні ракети великої дальності (деякі ЗМІ згадували крилаті ракети Tomahawk). «Ні, ми це не розглядаємо», - відповів Трамп, передає AFP.
Агентство також наводить дослівну цитату Трампа у відповідь на запитання про те, чи має Зеленський завдавати ударів по Москві (згідно з публікаціями в кількох ЗМІ, Трамп запитував про це українського президента).
«Ні, йому не слід націлюватись на Москву», - сказав Трамп.
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15.07.2025 21:01 Відповісти
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15.07.2025 21:02 Відповісти
Маразм прогресує, або що таке старий дід Трамп. Видав себе чувак - не сказав же, що це Пуйло не повинен бити по Києву. Все ясно. Діагноз безнадійний.- 'поклонник Владіміра'.
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15.07.2025 21:02 Відповісти
это уже старческий маразм, коронавирус или от Хйла что-то заразное подцепил. дедушку (очень вероятно что вместе с США) официально можно закапывать и не тратить время (хотя "наши" только этим и занимаются, причем - за деньги и во время войны, привыкли за 30 лет, но тут уже терминальная стадия - все равно никак не успокоятся). пожелаем Умерову и Маркаровой хорошо дожить в Америке (может с пару лет еще успеет).
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15.07.2025 21:05 Відповісти
ти лицемір та брехун...
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15.07.2025 21:06 Відповісти
>> "...не повинен атакувати Москву", - наголосив ліде

Рудої****е старе самозакохане мудило. Це якщо коротко.

Але нічого. Кожному воздасться.
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15.07.2025 21:06 Відповісти
"вот что ребята, петриот я вам не дам"
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15.07.2025 21:08 Відповісти
"вот что ребята, тамагавки я вам не дам"
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15.07.2025 21:37 Відповісти
В діда рудий дах поїхав?
Здриснула прича із залишками мозгів
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15.07.2025 21:10 Відповісти
******?
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15.07.2025 21:13 Відповісти
Боже,трамп обкакався...
Третій раз виправдовується....а сімонянам-мєдвєдєвим-соловйовим,похєр,сто раз обіцяли в**бати по вашингтону...
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15.07.2025 21:13 Відповісти
Зеленский не має атакувати Москву. А путін Київ може.
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15.07.2025 21:14 Відповісти
уявляїте хто такі консерватори в США ,як шо в них такий президент ,кремлівске чмо ?!!! от їм бабла кремль накидав неміряно ,є за шо продатися ...а кажуть шо вони страшенно набожні ,з джонсоном разом ...
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15.07.2025 21:19 Відповісти
Київ можна а москву ні. Миротворець хр...!
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15.07.2025 21:21 Відповісти
Цитувати цього недоумка наймогутнішої країни немає жодного сенсу одна заява суперечить іншій.
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15.07.2025 21:21 Відповісти
Від його висерів у нормальної людини може "дах поїхати".
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15.07.2025 22:03 Відповісти
ну да, только москва может атаковать киев, вот украина в халепу влезла
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15.07.2025 21:25 Відповісти
Трампон Трампакс на стороне *****!!!
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15.07.2025 21:29 Відповісти
Все, здулся трампик. Я думаю скоро он скажет что "оружие Украине поставлять Америка не может потому что .... ( причин тысяча) . Не зря лавров смеялся с трамповских угроз , ох не зря ! Видно держат они из кремля Трампа за одно место, видно есть у них что то на рыжего, вот и отрабатывает он московские задания и спрыгнуть не может.
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15.07.2025 21:35 Відповісти
повторю!!! отупевшее Быдло не имеет национальности, что ватаны, что зелеДрочеры, что трамписты.... это отупевшее стадо, живущее в телевизоре...
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15.07.2025 21:43 Відповісти
Тобто Путену можа по Київу бомбашмить а нам неможна?....от рижа ********...
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15.07.2025 21:45 Відповісти
,Уявімо що у нас є ракети,ви вірите що Зеленський віддасть наказ бити по кремлю?
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15.07.2025 22:03 Відповісти
*********
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15.07.2025 21:47 Відповісти
Я не на боці України, я не на боці Росії. Я х зрозумієш на чієму боці. Я не можу зрозуміти про що мова та, чесно кажучи, не дуже розумію хто я є
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15.07.2025 22:11 Відповісти
Сі сьогодні грізно помахав пальчиком Америці. Трамп- обхєзився.
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15.07.2025 22:12 Відповісти
***** подзвонив і надавав краснову по сраці.
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15.07.2025 22:22 Відповісти
як завжди,куйло риже.
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15.07.2025 22:28 Відповісти
 
 