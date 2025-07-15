УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
4 124 30

Трамп закликав Зеленського посилити удари по РФ: "Володимире, ти можеш вдарити по Москві?" - FT

Трамп закликав Зеленського посилити удари по Росії

Президент США Дональд Трамп закликав Україну посилити удари вглиб території РФ. Він навіть запитав у Володимира Зеленського, чи зможе Україна вдарити по Москву, якщо США нададуть зброю великої дальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише FT із посиланням на джерела.

Зазначається, що розмова між лідерами, що відбулася 4 липня знаменує собою різке відхилення від попередньої позиції Трампа щодо війни з Росією та його передвиборчої обіцянки припинити участь США у закордонних конфліктах.

Читайте також: Трамп: Я розчарований в Путіні, але з ним не все скінчено

Видання зазначає, що наразі незрозуміло, чи поставлять США Україні таку зброю, проте дискусія підкреслює зростаюче розчарування Трампа відмовою президента Росії Володимира Путіна брати участь у переговорах про припинення вогню.

Двоє людей, знайомих з розмовою між Трампом і Зеленським, повідомили, що президент США запитав свого українського колегу, чи зможе той уразити військові цілі глибоко всередині Росії, якщо той надасть зброю, здатну це зробити.

Також читайте: Конгрес США відклав голосування за нові санкції проти Росії після заяви Трампа про 50 днів для Путіна

"Володимире, ти можеш вдарити по Москві? ... Ти можеш вдарити і по Санкт-Петербургу?" - запитав Трамп під час розмови.

За даними джерел,  Зеленський відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Трамп заявив про підтримку цієї ідеї, описавши стратегію як таку, що має на меті "змусити їх (росіян) відчути біль" і змусити Кремль сісти за стіл переговорів, за словами двох джерел, поінформованих про розмову.

Раніше видання WP повідомляло, що Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Читайте: Нові заяви Трампа дуже серйозні, потрібен час для аналізу, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (24742) США (23792) Трамп Дональд (6447) Удари по РФ (414)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
- Жора, жарь рибу.
- Так нема ж риби!
- Жора жарь, риба буде.
показати весь коментар
15.07.2025 13:49 Відповісти
+8
Бла бла бла, як завжди. А сам сциться від компромату, що ***** має на нього)))
показати весь коментар
15.07.2025 13:52 Відповісти
+6
Чим? Своїми власними ракетами, які ти заборонив виробляти в 2019.
показати весь коментар
15.07.2025 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Жора, жарь рибу.
- Так нема ж риби!
- Жора жарь, риба буде.
показати весь коментар
15.07.2025 13:49 Відповісти
аби тільки ще й плішивого не закликав
показати весь коментар
15.07.2025 13:50 Відповісти
-"Володимире, ти можеш вдарити по Москві?" Джерело: https://censor.net/ua/n3563370
- Можу, Донні, але чим?
показати весь коментар
15.07.2025 13:51 Відповісти
Чим? Своїми власними ракетами, які ти заборонив виробляти в 2019.
показати весь коментар
15.07.2025 14:04 Відповісти
коли ви чули останній раз про Вільху? Багато хто вже і не згадає що це таке...
показати весь коментар
15.07.2025 14:23 Відповісти
Награбованими в українського народу сотнями мільярдів грн. на оборонці, десятками млрд. євро і дол. в офшорах, у крипті, вкрадених в України з міжнародної допомоги, потужними кретинячими відосиками, своєю несусвітньою брехнею як перед виборами, так і після них, десятками епізодів державної зради, диверсій, саботажів, призначенням ворожої агентурина найважливіші державні й армійські посади, тощо.
показати весь коментар
15.07.2025 14:10 Відповісти
Бла бла бла, як завжди. А сам сциться від компромату, що ***** має на нього)))
показати весь коментар
15.07.2025 13:52 Відповісти
Зеленський відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".
З дєцтва за Зєлю!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.07.2025 13:53 Відповісти
На оце неоднозначне звернення "Володимире" може відреагувати і пиня, та відповідно організувати втілення бажання Трампа. Можна навіть запровадити конкурс хто з Володимирів барвистіше задовільнить президента США.
показати весь коментар
15.07.2025 13:55 Відповісти
Завтра скажет , что он такого не говорил, или его не правильно поняли …
показати весь коментар
15.07.2025 13:57 Відповісти
Яку зброю дати кловану? Бітум? Щебінь? Асфальтовий каток?
показати весь коментар
15.07.2025 13:57 Відповісти
ой ,а тут 🤡 пригадає ...мишебрать ,там же тоже люди...на таке питання хай спрабує голосно відповісти відмовою ,під любим соусом ,і зеленському тоді 100% рейтінг нище плінтусу гарантований...а ну давай зелений пристосуванець ,покажи шо ти не такий хароший фсбешнику ,бери приклад з Трампа ...
показати весь коментар
15.07.2025 13:57 Відповісти
Буде зроблено, друже Донні!
показати весь коментар
15.07.2025 13:58 Відповісти
Питання можливо було риторичним чи провокаційним?
показати весь коментар
15.07.2025 13:58 Відповісти
⚡️Неочікувано дружина Трампа Меланія стає союзником для України у Білому домі, - The Time

«Симпатії Меланії до України не дивні, адже вона виросла у колишній Югославії, де рф ніколи не любили» - в виданні зазначається, що перша леді США регулярно нагадує чоловікові про цивільні жертви російської агресії.
показати весь коментар
15.07.2025 13:59 Відповісти
Трамп верещить - тримайте мене семеро, Зеленський верещить - відведіть мені руку, зараз вдарю.

Це ж черговий дитячий ідіотизм - вдарю, якщо дасьте зброю - дам зброю якщо вдариш.

Так можна козу водити вічно - з'їм, якщо дасьте - дамо, якщо з'їш....
показати весь коментар
15.07.2025 14:00 Відповісти
За словами президента США, це має «змусити росіян відчути біль» і посадити Кремль за стіл переговорів
показати весь коментар
15.07.2025 14:00 Відповісти
Нах.р на твої переговори з твоїм братом терористом, масовим вбивцею і агресором, довбень бруклінський.
Нам потрібна лише зброя якнайбільше для повернення своїх окупованих рашистами територій і примушення до виплати ними всіх репарацій та відшкодувань
показати весь коментар
15.07.2025 14:16 Відповісти
Він не може вдарити бо його куратори в кремлі.
показати весь коментар
15.07.2025 14:02 Відповісти
Плятьььььь....та шо це робиться
показати весь коментар
15.07.2025 14:04 Відповісти
Навіть Трамп шокований тим що кацапи щоденно бомбардують цивільних, лікарні, пологові будинки, а у відповідь тільки хрипаті відоси.
показати весь коментар
15.07.2025 14:05 Відповісти
Кретинячі хрипаті відосики
показати весь коментар
15.07.2025 14:17 Відповісти
здається дід переплутав пігулки вдома. Мабуть дональд-молодший необережно десь залишив.
показати весь коментар
15.07.2025 14:08 Відповісти
Вова а де "Сапсани" ."Нептуни""Паляниці" ? Україна не під санкціями і може клепати як олівці бо технології є,база для виробництва є,а поняв..Єрмак забороняє бо він Гаспідар а ти його лялька...
показати весь коментар
15.07.2025 14:12 Відповісти
Наконец дошло до тупых пиндосов как должно быть.
показати весь коментар
15.07.2025 14:12 Відповісти
це Маня йому нашептала
показати весь коментар
15.07.2025 14:20 Відповісти
ты прикалываешься?? дональду???))))
показати весь коментар
15.07.2025 14:21 Відповісти
не сци , буде не боляче , трах бах і ви у Кабзона
показати весь коментар
15.07.2025 14:23 Відповісти
 
 