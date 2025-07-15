Трамп закликав Зеленського посилити удари по РФ: "Володимире, ти можеш вдарити по Москві?" - FT

Президент США Дональд Трамп закликав Україну посилити удари вглиб території РФ. Він навіть запитав у Володимира Зеленського, чи зможе Україна вдарити по Москву, якщо США нададуть зброю великої дальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише FT із посиланням на джерела.

Зазначається, що розмова між лідерами, що відбулася 4 липня знаменує собою різке відхилення від попередньої позиції Трампа щодо війни з Росією та його передвиборчої обіцянки припинити участь США у закордонних конфліктах.

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Видання зазначає, що наразі незрозуміло, чи поставлять США Україні таку зброю, проте дискусія підкреслює зростаюче розчарування Трампа відмовою президента Росії Володимира Путіна брати участь у переговорах про припинення вогню.

Двоє людей, знайомих з розмовою між Трампом і Зеленським, повідомили, що президент США запитав свого українського колегу, чи зможе той уразити військові цілі глибоко всередині Росії, якщо той надасть зброю, здатну це зробити.

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"Володимире, ти можеш вдарити по Москві? ... Ти можеш вдарити і по Санкт-Петербургу?" - запитав Трамп під час розмови.

За даними джерел, Зеленський відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Трамп заявив про підтримку цієї ідеї, описавши стратегію як таку, що має на меті "змусити їх (росіян) відчути біль" і змусити Кремль сісти за стіл переговорів, за словами двох джерел, поінформованих про розмову.

Раніше видання WP повідомляло, що Трамп розглядав можливість передачі ракет Tomahawk Україні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що якщо протягом 50 днів не буде мирної угоди щодо врегулювання війни в України, то Штати вдарять вторинними 100% митами по Росії.

Кая Каллас вважає, що Трамп мав би надати Путіну коротший термін для мирної угоди щодо припинення війни проти України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

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