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Трамп призвал Зеленского усилить удары по РФ: "Владимир, ты можешь ударить по Москве?" - FT

Трамп призвал Зеленского усилить удары по России

Президент США Дональд Трамп призвал Украину усилить удары вглубь территории РФ. Он даже спросил у Владимира Зеленского, сможет ли Украина ударить по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет FT со ссылкой на источники.

Отмечается, что разговор между лидерами, состоявшийся 4 июля знаменует собой резкое отклонение от предыдущей позиции Трампа относительно войны с Россией и его предвыборного обещания прекратить участие США в зарубежных конфликтах.

Читайте также: Трамп: Я разочарован в Путине, но с ним не все кончено

Издание отмечает, что пока непонятно, поставят ли США Украине такое оружие, однако дискуссия подчеркивает растущее разочарование Трампа отказом президента России Владимира Путина участвовать в переговорах о прекращении огня.

Два человека, знакомых с разговором между Трампом и Зеленским, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко внутри России, если тот предоставит оружие, способное это сделать.

Также читайте: Конгресс США отложил голосование за новые санкции против России после заявления Трампа о 50 днях для Путина

"Владимир, ты можешь ударить по Москве? ... Ты можешь ударить и по Санкт-Петербургу?" - спросил Трамп во время разговора.

По данным источников, Зеленский ответил: "Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".

Трамп заявил о поддержке этой идеи, описав стратегию как имеющую целью "заставить их (россиян) почувствовать боль" и заставить Кремль сесть за стол переговоров, по словам двух источников, информированных о разговоре.

Ранее издание WP сообщало, что Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Читайте: Новые заявления Трампа очень серьезные, нужно время для анализа, - Песков

Автор: 

Зеленский Владимир (21234) США (27494) Трамп Дональд (5972) Удары по РФ (412)


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Топ комментарии
+31
- Жора, жарь рибу.
- Так нема ж риби!
- Жора жарь, риба буде.
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15.07.2025 13:49 Ответить
+18
Чим? Своїми власними ракетами, які ти заборонив виробляти в 2019.
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15.07.2025 14:04 Ответить
+12
Яку зброю дати кловану? Бітум? Щебінь? Асфальтовий каток?
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15.07.2025 13:57 Ответить
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- Жора, жарь рибу.
- Так нема ж риби!
- Жора жарь, риба буде.
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15.07.2025 13:49 Ответить
аби тільки ще й плішивого не закликав
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15.07.2025 13:50 Ответить
-"Володимире, ти можеш вдарити по Москві?" Джерело: https://censor.net/ua/n3563370
- Можу, Донні, але чим?
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15.07.2025 13:51 Ответить
Чим? Своїми власними ракетами, які ти заборонив виробляти в 2019.
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15.07.2025 14:04 Ответить
коли ви чули останній раз про Вільху? Багато хто вже і не згадає що це таке...
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15.07.2025 14:23 Ответить
відосікамі вдарить
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15.07.2025 14:25 Ответить
Награбованими в українського народу сотнями мільярдів грн. на оборонці, десятками млрд. євро і дол. в офшорах, у крипті, вкрадених в України з міжнародної допомоги, потужними кретинячими відосиками, своєю несусвітньою брехнею як перед виборами, так і після них, десятками епізодів державної зради, диверсій, саботажів, призначенням ворожої агентурина найважливіші державні й армійські посади, тощо.
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15.07.2025 14:10 Ответить
В нього маразм, він про компромат уже забувся.
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15.07.2025 14:30 Ответить
«Володимире, а ти можеш х#єм ударить по барабану?» - було б більш реалістичним питанням.
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15.07.2025 14:40 Ответить
Бла бла бла, як завжди. А сам сциться від компромату, що ***** має на нього)))
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15.07.2025 13:52 Ответить
Зеленський відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".
З дєцтва за Зєлю!!!!!!!!!!!!!
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15.07.2025 13:53 Ответить
На оце неоднозначне звернення "Володимире" може відреагувати і пиня, та відповідно організувати втілення бажання Трампа. Можна навіть запровадити конкурс хто з Володимирів барвистіше задовільнить президента США.
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15.07.2025 13:55 Ответить
Завтра скажет , что он такого не говорил, или его не правильно поняли …
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15.07.2025 13:57 Ответить
Яку зброю дати кловану? Бітум? Щебінь? Асфальтовий каток?
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15.07.2025 13:57 Ответить
Асфальтова бімба - потужна зброя судного дня 95-го кварталу
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15.07.2025 14:42 Ответить
ой ,а тут 🤡 пригадає ...мишебрать ,там же тоже люди...на таке питання хай спрабує голосно відповісти відмовою ,під любим соусом ,і зеленському тоді 100% рейтінг нище плінтусу гарантований...а ну давай зелений пристосуванець ,покажи шо ти не такий хароший фсбешнику ,бери приклад з Трампа ...
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15.07.2025 13:57 Ответить
Буде зроблено, друже Донні!
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15.07.2025 13:58 Ответить
Питання можливо було риторичним чи провокаційним?
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15.07.2025 13:58 Ответить
⚡️Неочікувано дружина Трампа Меланія стає союзником для України у Білому домі, - The Time

«Симпатії Меланії до України не дивні, адже вона виросла у колишній Югославії, де рф ніколи не любили» - в виданні зазначається, що перша леді США регулярно нагадує чоловікові про цивільні жертви російської агресії.
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15.07.2025 13:59 Ответить
Трамп верещить - тримайте мене семеро, Зеленський верещить - відведіть мені руку, зараз вдарю.

Це ж черговий дитячий ідіотизм - вдарю, якщо дасьте зброю - дам зброю якщо вдариш.

Так можна козу водити вічно - з'їм, якщо дасьте - дамо, якщо з'їш....
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15.07.2025 14:00 Ответить
За словами президента США, це має «змусити росіян відчути біль» і посадити Кремль за стіл переговорів
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15.07.2025 14:00 Ответить
Нах.р на твої переговори з твоїм братом терористом, масовим вбивцею і агресором, довбень бруклінський.
Нам потрібна лише зброя якнайбільше для повернення своїх окупованих рашистами територій і примушення до виплати ними всіх репарацій та відшкодувань
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15.07.2025 14:16 Ответить
так давай в окопы,помогать возвращать,спряталось в великобритании и чешет тут языком
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15.07.2025 15:06 Ответить
Він не може вдарити бо його куратори в кремлі.
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15.07.2025 14:02 Ответить
Плятьььььь....та шо це робиться
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15.07.2025 14:04 Ответить
Навіть Трамп шокований тим що кацапи щоденно бомбардують цивільних, лікарні, пологові будинки, а у відповідь тільки хрипаті відоси.
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15.07.2025 14:05 Ответить
Кретинячі хрипаті відосики
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15.07.2025 14:17 Ответить
здається дід переплутав пігулки вдома. Мабуть дональд-молодший необережно десь залишив.
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15.07.2025 14:08 Ответить
Вова а де "Сапсани" ."Нептуни""Паляниці" ? Україна не під санкціями і може клепати як олівці бо технології є,база для виробництва є,а поняв..Єрмак забороняє бо він Гаспідар а ти його лялька...
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15.07.2025 14:12 Ответить
Наконец дошло до тупых пиндосов как должно быть.
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15.07.2025 14:12 Ответить
це Маня йому нашептала
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15.07.2025 14:20 Ответить
ты прикалываешься?? дональду???))))
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15.07.2025 14:21 Ответить
не сци , буде не боляче , трах бах і ви у Кабзона
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15.07.2025 14:23 Ответить
Невже агент Краснов вийшов із-під контролю? Щось ніхто не згадує це погоняло.
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15.07.2025 14:35 Ответить
зелёную падлюку Трамп подловил, даст ракет и посмотрит на действия бздливо-сцикливого
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15.07.2025 14:36 Ответить
По нпз чомусь перестали шмалять, а тут по мацквабаду Трамп пропонує, або це такий підйоб з боку рудого.
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15.07.2025 14:37 Ответить
Явно ж потролив зеленського!
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15.07.2025 14:37 Ответить
І тут вилізе ларьочне гівно і скаже: «Ні, нізя, це заважатиме мирним переговорам!»
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15.07.2025 14:38 Ответить
Трамп: "Ты можешь ударить по москве и петербургу?"

Зеленский: "Так нечем! Ударь ты, Дони, а я скажу, что это мы ударили".
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15.07.2025 14:42 Ответить
Нет,Вава не может...Как можно??У него ж там друзья-Киркоровы,бизнес-партнеры...Как можно лупашить по своим?Да и яиц с мозгами у вавы как не было никогда,так и нет...Какая в пзду масква?Какой питер?? Миллион дронов(петард)-это вам не Шахед с 90кг...Но все равно не можна...Это украинцам можно годами-начами не спать,а соссияне не должны расстраиваться-бояться и задумываться....какие они скоты...
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15.07.2025 14:46 Ответить
Знакове питаня!
Чи зможе вдарити по своїм бізес-партнерам? По гаранту особистої безпеки і недоторканості?
А якщо Вова ху зніме гарантії відносно Вови зє,які дав у 2022?!
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15.07.2025 14:50 Ответить
Тоді кацапи Ростов закриють ... у разі чого ! У Віслюка знову розтяжка на 190 градусів. Хоча, він, Віслюк, нічим не ризикує. За все будуть відповідати українці, а він ". . уйдет на север!"
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15.07.2025 14:53 Ответить
Европа напряглась 😬
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15.07.2025 14:54 Ответить
Зеленський:
"Або відосіками, або асфальтом! Ну... можемо ще ЯЙЦЯМИ по 17 грн закидати..."
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15.07.2025 15:12 Ответить
Бачили перелякану зелупу у броніку,а тут по Москві увалить.Воно заховалось і сциться від страху тільки від однієї думки по Москві
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15.07.2025 15:16 Ответить
розмова в одесі на привозі .. сара как ві думаєтє наш вова такі ударіт по крємлю . ой роза моісєєвна єслі бі етот вова біл нашім мальчіком . імєнно нашім . он бі ето сдєлал ужє давно
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15.07.2025 15:18 Ответить
Трамп пропувал ***** пряником схилити до миру а тепер кнутом?
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15.07.2025 15:22 Ответить
МОЛОДЕЦЬ МЕЛАНІЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.07.2025 15:27 Ответить
Ці заяви більш для Кремля.щоб заставити путіна сісти за стол перемовин.Хотів би ударів по москві.дав би зброю.тут не треба запитувати.що усі знають
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15.07.2025 15:29 Ответить
 
 