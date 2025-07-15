Трамп призвал Зеленского усилить удары по РФ: "Владимир, ты можешь ударить по Москве?" - FT

Президент США Дональд Трамп призвал Украину усилить удары вглубь территории РФ. Он даже спросил у Владимира Зеленского, сможет ли Украина ударить по Москве, если США предоставят оружие большой дальности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет FT со ссылкой на источники.

Отмечается, что разговор между лидерами, состоявшийся 4 июля знаменует собой резкое отклонение от предыдущей позиции Трампа относительно войны с Россией и его предвыборного обещания прекратить участие США в зарубежных конфликтах.

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Издание отмечает, что пока непонятно, поставят ли США Украине такое оружие, однако дискуссия подчеркивает растущее разочарование Трампа отказом президента России Владимира Путина участвовать в переговорах о прекращении огня.

Два человека, знакомых с разговором между Трампом и Зеленским, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко внутри России, если тот предоставит оружие, способное это сделать.

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"Владимир, ты можешь ударить по Москве? ... Ты можешь ударить и по Санкт-Петербургу?" - спросил Трамп во время разговора.

По данным источников, Зеленский ответил: "Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".

Трамп заявил о поддержке этой идеи, описав стратегию как имеющую целью "заставить их (россиян) почувствовать боль" и заставить Кремль сесть за стол переговоров, по словам двух источников, информированных о разговоре.

Ранее издание WP сообщало, что Трамп рассматривал возможность передачи ракет Tomahawk Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, то Штаты ударят вторичными 100% пошлинами по России.

Кая Каллас считает, что Трамп должен был бы предоставить Путину более короткий срок для мирного соглашения о прекращении войны против Украины.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

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