Конгрес США відклав голосування за нові санкції проти Росії після заяви Трампа про 50 днів для Путіна

Сенат США найближчим часом не голосуватиме за законопроєкт про санкції проти Росії та покупців російської нафти і газу.

Про це лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун розповів американському виданню Politico.

"Схоже, що зараз президент (США Дональд Трамп, – ред.) спробує зробити деякі з цих дій самостійно. Якщо в якийсь момент президент вирішить, що просування законопроєкту матиме сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові", – сказав Тун.

Напередодні Трамп дав російському диктатору Путіну 50 днів для досягнення мирної угоди, в іншому випадку він пообіцяв запровадити мита проти Росії та її торгових партнерів у розмірі 100%.

На думку Туна, погроза президента США означає, що Сенату більше не потрібно ухвалювати законопроєкт Грема та Блюменталя.

"Ми спробуємо якнайкраще... узгодити стратегію з Білим домом, і очевидно, з Палатою представників... Тож ми підготуємо його до розгляду в будь-який момент", – додав лідер республіканської більшості у Сенаті.

Ухвалення цього законопроєкту у Палаті представників також виглядає малоймовірним після заяв Трампа.

На запитання, чи розглянуть законопроєкт про санкції до того, як Палата представників піде на літні канікули пізніше цього місяця, лідер більшості Стів Скаліз відповів: "Зараз ні".

Він припустив, що дії Трампа можуть зняти необхідність ухвалювати окремий законопроєкт про санкції: "Якщо хтось і зможе посадити Путіна за стіл переговорів, щоб нарешті домовитися про мир, то це президент Трамп".

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, також може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем, її підтримали 85 сенаторів США зі 100.

Втім, Адміністрація президента Дональда Трампа непублічно спонукала сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити свій законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, пишало видання The Wall Street Journal.

Зокрема, представники Адміністрації Трампа вимагали додати формулювання, які дозволили б президенту США самостійно вирішувати, щодо кого запроваджувати санкції. Крім того, пропонувалося замінити у тексті законопроєкту слово "має" на слово "може", що зробило б запровадження санкцій необов'язковим.