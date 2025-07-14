Трамп назвав Путіна "жорстким хлопцем": Розмови з ним нічого не значать

Президент США Дональд Трамп стверджує, що розмови з російським диктатором Володимиром Путіним марні, оскільки після кожної з них РФ атакує ракетами Україну.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

"Я багато розмовляю з ним про те, як це зробити [врегулювати війну]. І завжди кладу слухавку і кажу: "Ну, це була чудова телефонна розмова". А потім ракети летять на Київ чи інші міста і вбивають людей. І я кажу: "Дивно". А коли це відбувається три-чотири рази, то, як ви кажете, розмови нічого не значать. Я не хочу сказати, що він вбивця, але Путін — жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не обдурить мене. Але кажу: в якийсь момент слова втрачають сенс. Потрібні дії. Потрібні результати", - наголосив Трамп.

Також він відповів на питання, наскільки далеко він готовий піти, якщо Росія "піде на ескалацію" та посилить бомбардування найближчими днями: "Не ставте мені подібних питань".

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Президент США вкотре повторив, що хоче закінчити війну РФ проти України.

"Мені це не подобається, я хочу, щоб війна закінчилася. Ці люди, які гинуть, вони не американці, але гине багато людей. Щоночі гинуть люди… Багато російських солдатів гине, до речі, і багато українських також. Ми мали укласти угоду вже давно. Потрібно вирішити це. І ми всі з цим згодні", - додав Трамп.