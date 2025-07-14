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Новини Трамп про війну в Україні Трамп про Путіна
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Трамп назвав Путіна "жорстким хлопцем": Розмови з ним нічого не значать

Трамп про Путіна та розмови з ним

Президент США Дональд Трамп стверджує, що розмови з російським диктатором Володимиром Путіним марні, оскільки після кожної з них РФ атакує ракетами Україну.

Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

"Я багато розмовляю з ним про те, як це зробити [врегулювати війну]. І завжди кладу слухавку і кажу: "Ну, це була чудова телефонна розмова". А потім ракети летять на Київ чи інші міста і вбивають людей. І я кажу: "Дивно". А коли це відбувається три-чотири рази, то, як ви кажете, розмови нічого не значать. Я не хочу сказати, що він вбивця, але Путін — жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не обдурить мене. Але кажу: в якийсь момент слова втрачають сенс. Потрібні дії. Потрібні результати", - наголосив Трамп.

Також він відповів на питання, наскільки далеко він готовий піти, якщо Росія "піде на ескалацію" та посилить бомбардування найближчими днями: "Не ставте мені подібних питань".

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Президент США вкотре повторив, що хоче закінчити війну РФ проти України.

"Мені це не подобається, я хочу, щоб війна закінчилася. Ці люди, які гинуть, вони не американці, але гине багато людей. Щоночі гинуть люди… Багато російських солдатів гине, до речі, і багато українських також.  Ми мали укласти угоду вже давно. Потрібно вирішити це. І ми всі з цим згодні", - додав Трамп.

Автор: 

путін володимир (24286) Трамп Дональд (6428) війна в Україні (5230)


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Топ коментарі
+11
Мені здається, що і слово Трампа нічого не варте!
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14.07.2025 19:17 Відповісти
+5
Можливо дочекаємося, що Трамп назве путєна ******?
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14.07.2025 19:19 Відповісти
+4
Так нах'уя ж ти йому ще два місяці дав? Шоби що?
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14.07.2025 19:25 Відповісти
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Невже роздуплився? Чи це тимчасове прозріння?
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14.07.2025 19:15 Відповісти
Можливо дочекаємося, що Трамп назве путєна ******?
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14.07.2025 19:19 Відповісти
Рютте поработал - теплі слова , дав розкуручувати військову промисловість США ... Треба послухати солвї"ний помьот сьогодні обоє"язково
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14.07.2025 19:19 Відповісти
Лендліз по-трампівські
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14.07.2025 19:21 Відповісти
для чого слухати той лаптєвий помьот? щоб потім сюди його тягнути? не варто. не трать свій час, бабуля на той помьот. з тим помьотом уже усім притомним людям давним-давно все зрозуміло..
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14.07.2025 19:26 Відповісти
Язык без костей
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14.07.2025 19:47 Відповісти
Я не хочу сказати, що він вбивця Джерело: https://censor.net/ua/n3563226

Хіба це схоже на "роздуплився"?
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14.07.2025 19:52 Відповісти
Багато російських солдатів гине, до речі, і багато українських також. Ми мали укласти угоду вже давно. Джерело: https://censor.net/ua/n3563226

На жаль, не схоже. Але процес, сподіваюсь, пішов.
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14.07.2025 19:53 Відповісти
Жосткий хлопець - вбивця - Трамп - вже можна оприділитись
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14.07.2025 19:16 Відповісти
Мені здається, що і слово Трампа нічого не варте!
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14.07.2025 19:17 Відповісти
Розкажіть уже йому про пуйла...
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14.07.2025 19:18 Відповісти
трамп почему от тебя жена ушла. Ты перестал быть крутым парнем??
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14.07.2025 19:18 Відповісти
Але мита💯, для московитів та прутня, так Трамп, і не вводить!!
Одні теревені, поки московські убивці, щоденно убивають Українців!!
Розрахунок, за допомогу московитів йому на виборах, зобов'язує його розводити, не лише теревені…., упродовж півроку!
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14.07.2025 19:18 Відповісти
Донні, буйло тупо тупий.

вбий його !

.
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14.07.2025 19:18 Відповісти
Байден його називав злочинцем убивцею .
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14.07.2025 19:19 Відповісти
Не два тижні, в вже 50 днів дав Путіну!
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14.07.2025 19:19 Відповісти
а там і доніному президенства кінець - справі Краснова вєнєц

.
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14.07.2025 19:37 Відповісти
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14.07.2025 19:20 Відповісти
Так нах'уя ж ти йому ще два місяці дав? Шоби що?
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14.07.2025 19:25 Відповісти
бо в 24 години не вклався

.
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14.07.2025 19:39 Відповісти
"нобелівку" хоче, але повинен знати граничні спроможності путлєра, запас міцності України і підгадати момент для "мирної угоди", ініціатором якої буде "рудий супермен", а не якісь мерцо-макрони чи найвеличніши лідери Всесвіту.
Наче про трампона писане:
"То все ху@ня, то все до ср@ки...
Ота любов, ті красні маки...
Оте кохання до рання... Лиш ти да я!...
Та й ти ху@ня! Один лиш Я!" (с)
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14.07.2025 19:41 Відповісти
Жорсткий хлопець вустами Трампа це похвала. Бо Донні і сам особисто наполягає на усіляких жорстких діях по відношенню до інших країн, навіть партнерів. Наразі всім ,,жорсткі,, тарифи. Тож це йому близьке.Чому Трамп не каже що ***** це вбивця, негідник, гвалтівник, злочинець який порушив також і міжнародне законодавство. Ці слова Дональд ніколи не промовить. Бо вони роздратують ,,жорсткого,, хлопця Балодю хоч і є правдою. Доні сцикло, яке якраз хоче бути жорстким і московський садист для нього ідол.
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14.07.2025 19:26 Відповісти
Раптом Донні зрозумів, шо путєн - кідала
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14.07.2025 19:30 Відповісти
Путєн-*****,злочинець і т.д. і т.п.... .Сцикотно називати усе своїми імен,ами
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14.07.2025 19:48 Відповісти
Ну то якось застав себе.
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14.07.2025 19:52 Відповісти

А чому в переліку він себе не згадав? Чи оці пів року (з 20 січня) він (ботоксний) не дурив такого собі Трампа, а то була "тонка дипломатична гра" з боку Білого Дому (яка була більш схожа на тиск на Україну для прийняття умов кремлядів і наступного оформлення "біг грейт діл" трампона з путлєром)?
Але треба віддати трампону належне: він все ж витиснув гроші за зброю для України (чи то через НАТО, чи то через ЄС, чи напряму від України, але вже не "на шару"). Хоча, "пройо@аний" "новими ліцами" у 22-23 роках ленд-ліз був би набагато кращий (для України). Хоча... "Для України" і "янєлох" зі своїми "5-6 менеджерами" - поняття несумісні
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14.07.2025 19:34 Відповісти
Мудило дало ***** 50 днів для безкарного мордування України, в надії що вона таки прийме умови росіян.
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14.07.2025 19:35 Відповісти
Зараз головне щоб Трамп розкрутив воєнну промисловість в сша на виготовлення зброї для ЄС і України. Тоді він вже не захоче домовлятися з ****** бо це зупинить економіку сша.
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14.07.2025 19:38 Відповісти
Я це казав?
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14.07.2025 19:44 Відповісти
 
 