Трамп назвав Путіна "жорстким хлопцем": Розмови з ним нічого не значать
Президент США Дональд Трамп стверджує, що розмови з російським диктатором Володимиром Путіним марні, оскільки після кожної з них РФ атакує ракетами Україну.
Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.
"Я багато розмовляю з ним про те, як це зробити [врегулювати війну]. І завжди кладу слухавку і кажу: "Ну, це була чудова телефонна розмова". А потім ракети летять на Київ чи інші міста і вбивають людей. І я кажу: "Дивно". А коли це відбувається три-чотири рази, то, як ви кажете, розмови нічого не значать. Я не хочу сказати, що він вбивця, але Путін — жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не обдурить мене. Але кажу: в якийсь момент слова втрачають сенс. Потрібні дії. Потрібні результати", - наголосив Трамп.
Також він відповів на питання, наскільки далеко він готовий піти, якщо Росія "піде на ескалацію" та посилить бомбардування найближчими днями: "Не ставте мені подібних питань".
Президент США вкотре повторив, що хоче закінчити війну РФ проти України.
"Мені це не подобається, я хочу, щоб війна закінчилася. Ці люди, які гинуть, вони не американці, але гине багато людей. Щоночі гинуть люди… Багато російських солдатів гине, до речі, і багато українських також. Ми мали укласти угоду вже давно. Потрібно вирішити це. І ми всі з цим згодні", - додав Трамп.
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Хіба це схоже на "роздуплився"?
На жаль, не схоже. Але процес, сподіваюсь, пішов.
Одні теревені, поки московські убивці, щоденно убивають Українців!!
Розрахунок, за допомогу московитів йому на виборах, зобов'язує його розводити, не лише теревені…., упродовж півроку!
вбий його !
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Наче про трампона писане:
"То все ху@ня, то все до ср@ки...
Ота любов, ті красні маки...
Оте кохання до рання... Лиш ти да я!...
Та й ти ху@ня! Один лиш Я!" (с)
А чому в переліку він себе не згадав? Чи оці пів року (з 20 січня) він (ботоксний) не дурив такого собі Трампа, а то була "тонка дипломатична гра" з боку Білого Дому (яка була більш схожа на тиск на Україну для прийняття умов кремлядів і наступного оформлення "біг грейт діл" трампона з путлєром)?
Але треба віддати трампону належне: він все ж витиснув гроші за зброю для України (чи то через НАТО, чи то через ЄС, чи напряму від України, але вже не "на шару"). Хоча, "пройо@аний" "новими ліцами" у 22-23 роках ленд-ліз був би набагато кращий (для України). Хоча... "Для України" і "янєлох" зі своїми "5-6 менеджерами" - поняття несумісні